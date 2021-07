La terza settimana di luglio è ormai alle porte ed il weekend in corso non può fare altro se non preparare i vari segni zodiacali alla successione, con un Oroscopo in grado di anticipare l'avvicinarsi di giornate serene ed indimenticabili per qualcuno. Se si vuole parlare d'amore e di sentimenti, per il periodo in questione, non si può assolutamente non chiamare in causa il segno della Vergine che, con Venere a favore, sarà in grado di godersi attimi di pura complicità con il partner. Allo stesso modo, i nati sotto al segno dell'Ariete avranno modo di palesare il proprio lato romantico, organizzando sorprese in grado di rallegrare le giornate della persona amata, riaccendendo la fiamma della passione e del vero amore.

Qualche piccolo intoppo, invece, potrebbe raggiungere il segno della Bilancia in ambito lavorativo, mentre per il Capricorno tornerà nuovamente la serenità. Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, grazie ad una posizione astrale favorevole, il segno dell'Ariete sarà in grado di rendere uniche ed indimenticabili le giornate della nuova settimana, specialmente se si deciderà di mettersi in moto per organizzare qualche sorpresa per il partner. Una cena a lume di candela od anche una semplice gita fuori porta sapranno portare il sorriso sulle labbra della persona amata. In ambito lavorativo potrebbero sopraggiungere notizie importanti, specialmente se si è in attesa di una occupazione fissa e remunerante.

Toro - l'amore sembra voler sorridere anche al segno del Toro che, grazie ad una posizione astrale assai favorevole, sarà in grado di godere appieno dei vari doni resi disponibili nell'arco della prossima settimana. Riuscire a far conciliare gli impegni lavorativi con quelli del partner, o comunque con quelli della persona di cui ci si è innamorati, non sarà affatto complicato e ci si potrebbe ritrovare, quindi, in quell'occasione considerata perfetta per dichiarare i propri sentimenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ottime possibilità anche sull'aspetto economico.

Gemelli - quello che sta per sopraggiungere, stando all'oroscopo, sarà un periodo di transizione in cui gli astri tenteranno di assestarsi per fornire il proprio favore in maniera ottimale anche al segno dei Gemelli. A causa di una scarsa vicinanza di Venere non sarà possibile godere di attimi indimenticabili in ambito sentimentale e l'opposizione della Luna potrebbe causare l'insorgere di rallentamenti vari all'interno dell'ambito lavorativo.

Cancro - buone notizie, se non addirittura ottime, sopraggiungeranno nell'arco della prossima settimana per il segno zodiacale in questione. Secondo l'oroscopo, chi attende una promozione, o comunque una risposta in ambito lavorativo, potrà finalmente gioire. Le buone notizie però non riguardano soltanto l'aspetto lavorativo, in quanto anche in ambito sentimentale ci si sentirà finalmente appagati ed amati.

Leone - lasciare in sospeso le questioni importanti non è proprio una cosa furba da fare. L'allontanamento sempre più celere di Venere porterà alla nascita di incomprensioni all'interno della vita di coppia, rischiando di destabilizzare quell'equilibrio che con tanta difficoltà ed impegno si era riusciti a raggiungere.

In ambito lavorativo ed economico non tutto sembra andare per il verso giusto, ma l'importante è impegnarsi al massimo e non abbattersi mai.

Vergine - anche il segno della Vergine, secondo quando anticipato dall'oroscopo, avrà modo di godersi gli attimi di intimità con il partner senza alcun intoppo, rendendo così favolose le giornate della prossima settimana. Chi non è ancora riuscito a trovare l'anima gemella potrebbe imbattersi in persone non poco interessanti durante il prossimo weekend e riuscire ad instaurare con loro un rapporto d'intesa. In ambito lavorativo, purtroppo, potrebbero esserci rallentamenti non preventivati e poco graditi.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - il segno in questione potrebbe imbattersi nella nascita di qualche piccolo intoppo in ambito lavorativo, con rallentamenti sicuramente non graditi.

Nonostante qualcuno tenti di metter ei bastoni fra le ruote alla Bilancia, durante la settimana che sta per nascere ci si potrà imbattere in occasioni che sarebbe meglio non lasciarsi sfuggire assolutamente. Una gita fuoriporta, un po' di relax o semplicemente qualche sorpresa o conoscenza in più, aiuteranno a migliorare l'umore.

Scorpione - una Luna finalmente in congiunzione porterà con sé aria di novità e freschezza. Nella settimana che sta per sopraggiungere, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo, osservando positivamente sia l'aspetto sentimentale che quello economico della vita. L'intimità e la passione non mancheranno di certo ed anche il partner sarà in grado di portare una nota di freschezza nel corso delle prossime giornate.

Sagittario - sfortunatamente per il segno in questione, Venere sembra aver deciso di fare i bagagli e voltare le spalle al Sagittario, rendendo così un po' disastrose le prime giornate della nuova settimana di luglio. Affrontare le varie situazioni di petto aiuterà a non sentirsi da meno ed a non farsi sopraffare dai sentimenti negativi, ma bisognerà fare attenzione a dosare bene le parole che si rivolgeranno al partner in quanto anche una semplice virgola fuori posto potrebbe scatenare una reazione inaspettata nei suoi confronti.

Capricorno - anche per il Capricorno, secondo l'oroscopo di questa nuova settimana di luglio, sembra tornare finalmente il sereno. Il sorriso riaffiorerà sulle labbra di coloro nati sotto al segno in questione e niente e nessuno riuscirà a spegnerlo con facilità.

Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale ci si potrà imbattere in novità sorprendenti ed in grado di rendere la vita futura decisamente migliore rispetto all'attuale.

Acquario - ottime notizie sembrano ergersi all'orizzonte per il segno dell'Acquario. Chi attende da tempo una promozione potrebbe finalmente avere ottime speranze di imbattersi in essa, mentre chi è alla ricerca di una posizione lavorativa stabile riuscirà a scovare qualcosa di non poco allettante. Anche in ambito sentimentale, seppur con qualche piccolo intoppo iniziale, ci si potrebbe imbattere in una relazione duratura e sincera.

Pesci - secondo le previsioni dell'oroscopo, quella che sta per nascere non sarà una settimana ottimale per il segno dei Pesci.

Venere volterà le spalle anche a questo segno zodiacale, mettendo i bastoni fra le ruote ad una relazione sentimentale già di per sé turbolenta. Armarsi di tanta pazienza e buona volontà potrebbe aiutare a superare il periodo in questione.