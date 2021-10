Secondo l'oroscopo del 3 ottobre i nati sotto il segno del Toro devono essere audaci, i Capricorno sono un po' sottotono e gli Ariete stanchi. Buon momento per i Gemelli e i Sagittario.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: qualche piccola tensione nei rapporti di coppia potrebbe crearvi qualche malumore. Dal punto di vista del lavoro, invece, le cose procedono serenamente, ma siete un po' troppo stanchi.

11° Ariete: evitate di strafare. Nel momento in cui il vostro corpo vi lancia dei segnali chiari, ascoltatelo. Spesso vi sforzate oltre il limite e questo potrebbe portare alla nascita di problemi ancora più gravi.

10° Pesci: l'Oroscopo del 3 ottobre esorta i nati sotto questo segno a mantenere la calma. Se gli obiettivi che vi eravate prefissati non sono stati ancora raggiunti, pazientate, presto la situazione cambierà.

9° Scorpione: le stelle vi esortano a risolvere le questioni in sospeso. Chi si trova dinanzi un bivio sarà chiamato a prendere una decisione. In amore siete sereni, ma non crogiolatevi troppo sugli allori, i rapporti necessitano di essere alimentati costantemente.

Previsioni astrali posizioni intermedie

8° in classifica Leone: oggi siete un po' sottotono, specie per quanto riguarda la mattina. A partire dalle prime ore del pomeriggio, però, ci sarà un bel miglioramento, pertanto, datevi da fare e non vi abbattete.

7° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 3 ottobre vi invitano ad osare un po' di più, sia in amore sia sul lavoro. Spesso imponete a voi stessi e agli altri dei paletti senza motivo, cercate di aprirvi un po' di più.

6° Vergine: in amore tutto procede in modo abbastanza sereno. Sul lavoro, invece, c'è qualche novità in arrivo.

Chi era in attesa di una risposta potrebbe riceverla molto presto, siate pazienti.

5° Acquario: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Cercate di essere propositivi e pieni di spirito d'iniziativa. Queste qualità verranno apprezzate soprattutto nei contesti professionali, a maggior ragione se svolgete lavori dove urge creatività.

Segni fortunati del 3 ottobre

4° in classifica Toro: se state affrontando un momento di transizione, non voltatevi troppo indietro. Talvolta guardare al passato potrebbe ostacolare il presente e compromettere il futuro. Pertanto, guardate avanti per la vostra strada.

3° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 ottobre esortano i nati sotto questo segno a darsi da fare sul lavoro. Se avete intenzione di avviare un nuovo progetto, ottobre potrebbe essere il mese giusto.

2° Sagittario: se state pensando di dare una svolta alla vostra vita, questo è decisamente il momento giusto. Siate attivi e propositivi e non ve ne pentirete. In amore dovete dedicare più tempo al partner.

1° Gemelli: ottimo momento per l'amore. I nati sotto questo segno stanno, finalmente, venendo allo scoperto. Se siete innamorati, o vi piace qualcuno, non esitate a dichiararvi perché la risposta potrebbe lasciarvi senza parole.