Come si conclude questo primo weekend del mese? È una giornata di relax e serenità per l'Ariete. La Bilancia può dedicarsi con passione alle attività che più preferisce. Nuovi incontri in vista per lo Scorpione, Sagittario concentrato sul lavoro e la carriera. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di domenica 3 ottobre 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche 3 ottobre 2021

Ariete: sono 24 e di serenità e tranquillità per il segno che può prendersi una pausa dagli impegni e dalla frenesia della routine quotidiana per dedicarsi del sano relax domenicale.

Amore passionale.

Toro: le prossime 24 ore potrebbero mettere a dura prova il segno che potrebbe non riuscire a resistere alle tentazioni. Attenzione, qualcuno potrebbe rischiare di compromettere il suo rapporto di coppia. Salute in recupero.

Gemelli: l'oroscopo di ottobre lascia presagire un mese vantaggioso per le questioni lavorative. Già le prime giornate del mese sono ideali per inviare curriculum o per candidarsi ad una promozione. Bene la sfera sentimentale.

Cancro: durante questa giornata sarà bene concedersi una pausa e magari intraprendere una gita nella natura, all’aria aperta, circondati dal verde per dare serenità al corpo e alla mente. Serenità nei rapporti con gli altri.

Leone: è un momento di rinascita per l’amore, provocante e trasgressivo, tuttavia non dovete lasciarvi distrarre e ricordarvi di portare avanti anche le altre questioni.

Soprattutto nel lavoro è importante rimanere lucidi, poiché è un momento di evoluzione e cambiamento.

Vergine: secondo l’oroscopo di domenica 3 ottobre tutti gli occhi oggi saranno puntati su di voi. Per fortuna questo non vi crea alcun problema anzi riuscite a muovervi con disinvoltura e sicurezza.

Bilancia: con questa giornata si conclude un weekend positivo e sereno durante il quale è stato possibile dedicarsi tanto all’amore quanto al lavoro, ma soprattutto alle proprie passioni e i propri interessi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bene il fisico.

Scorpione: il vostro cielo si riempie di stelle luminose ed intriganti, intenzionate a mettere sulla vostra strada l’anima gemella. È un momento vantaggio soprattutto per i single alla ricerca dell’amore ma anche per le coppie che hanno bisogno di ritrovare la complicità persa.

Sagittario: è il momento di focalizzarsi sui propri obiettivi ed impegnarsi a raggiungerli.

Ottobre regala grandi soddisfazioni per quanto riguarda la sfera professionale ed importante iniziare a costruire il proprio futuro mattone per mattone.

Capricorno: questa è una giornata di relax e positività per il segno che può prendere una pausa dagli impegni lavorativi e dedicarsi all’amore. La passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: l’oroscopo di domenica 3 ottobre consiglia al segno di gestire con cautela le finanze. Potrebbero esserci delle questioni patrimoniali da sbrigare ed è necessario fare un attento bilancio.

Pesci: questo weekend si conclude con uno sguardo rivolto all’amore. È un momento di nuovo inizio in tal senso, le coppie in difficoltà possono recuperare e i single possono fare degli incontri interessanti. Bene la carriera.