L'oroscopo della giornata di sabato 2 ottobre annuncia novità e cambiamenti nella vita dei nativi Leone, in particolare in ambito lavorativo, mentre per il Toro è ancora tempo di discussioni in coppia a causa di questo cielo. Voglia di vincere per i nativi Sagittario e potrebbero anche farcela, mentre Gemelli avrà una grande fiducia nelle proprie capacità. Ecco nel dettaglio le previsioni Oroscopo per la giornata di sabato 2 ottobre.

Oroscopo della giornata di sabato 2 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: in amore la vostra relazione di coppia procede per il verso giusto grazie alla Luna in trigono.

Che siate single oppure no, un pizzico di spontaneità in più sicuramente vi farà bene. Settore professionale non ancora al top per via di Marte e Mercurio opposti. Non prendetevela se ci saranno alcuni problemi da superare. Siate pazienti, e cercate di capire dove potete migliorare. Voto - 7️⃣

Toro: che questo periodo si sta rivelando stressante a causa in particolare di questo cielo contrario non lo si può negare. Purtroppo, secondo l'oroscopo del 2 ottobre, questa giornata non sarà da meno. In amore ci saranno ancora delle questioni da affrontare, per cui, meglio essere pronti. Se siete single preoccupatevi di qualcos'altro che non siano i sentimenti. Nel lavoro le incomprensioni possono capitare, l'importante sarà capirsi con i colleghi e andare avanti.

Voto - 5️⃣

Gemelli: si rivela una giornata solare, positiva per voi. Per quanto riguarda i sentimenti, avere un partner sempre presente, dolce e affettuoso per voi significherà tanto. Siate felici di quanto avete. Se siete single sicurezza emotiva e una buona dose di fascino predomineranno in voi, soprattutto per i nati nella terza decade.

Lavoro che procede come programmato da voi, merito della grande fiducia che avete in voi e nelle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Cancro: oroscopo di sabato ideale per vivere nuove emozioni e sentimenti. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete al sicuro, a vostro agio con il partner al vostro fianco. Il risultato è una storia d'amore forte, stabile.

Se siete single forse potreste essere un po’ impacciati, ma proprio per questo potreste risultare delle persone interessanti. Per quanto riguarda il lavoro un piccolo progetto in cantiere da tempo finalmente si realizza, e sarà motivo di grande soddisfazione. Voto - 8️⃣

Leone: quella forza di reagire che tanto aspettavate in ambito professionale è arrivata secondo l'oroscopo. Ciò nonostante dovrete essere in grado di gestire la situazione affinché le cose migliorino davvero. Per quanto riguarda i sentimenti, anche se la Luna sarà in congiunzione, meglio non avere alte aspettative, perché non è ancora il momento di lasciarsi andare alle emozioni. Se siete single guardatevi pure intorno, ma attenzione al vostro approccio.

Voto - 7️⃣

Vergine: cielo che rimane positivo per voi nel corso di questo sabato. Venere rimane favorevole dal segno dello Scorpione, e vi permette di essere dolci, gentili e romantici con il partner. Se siete single sarà la giornata adatta per coltivare le vostre amicizie. Sul posto di lavoro a volte si possono fare degli errori, ma è lì che farete esperienza e diventerete più forti. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di sabato 2 ottobre ancora una volta pieno di bei momenti in campo sentimentale. La Luna in sestile porta stabilità e fortuna all'interno del vostro rapporto, che sarà pieno di allegria, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single avranno tanti sogni nel cassetto, e tanta voglia e fretta di realizzarli.

In ambito lavorativo metterete in pratica le vostre capacità e la vostra esperienza, superando agilmente ogni ostacolo. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che non brillerà più di tanto in questo inizio di fine settimana. La Luna in quadratura mette in mostra tutti i limiti della vostra relazione di coppia, dunque sarà meglio non andare oltre questi limiti. Per quanto riguarda i single attenzione a non dire qualcosa che effettivamente non pensate. Nel lavoro avete bisogno di qualche idea interessante che purtroppo non arriva. Abbiate pazienza. Voto - 6️⃣

Sagittario: avrete una gran voglia di vincere nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo, soprattutto in ambito lavorativo. Vi sentirete pronti a tutto, e con stelle come Giove e Saturno in buon aspetto, potreste riuscire nelle vostre imprese.

In amore la Luna illumina la vostra relazione di coppia, e vi concede un fine settimana tutto da vivere insieme alla vostra dolce metà, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single i rapporti con gli altri saranno piuttosto soddisfacenti, e magari un rapporto in particolare potrebbe diventare qualcosa di più. Voto - 9️⃣

Capricorno: oroscopo di sabato positivo per voi. In amore la vostra relazione di coppia procederà molto bene, con momenti davvero romantici. Se siete single la vostra ricerca del partner ideale potrebbe darvi qualche risultato, ciò nonostante fate attenzione perché non potrete avere tutto e subito. Nel lavoro siate pazienti e riflettete bene sulle vostre decisioni, considerato anche che Marte e Mercurio sono pronti a ostacolarvi.

Voto - 7️⃣

Acquario: un quadro astrale non all'altezza delle vostre aspettative in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo, Luna e Venere renderanno i rapporti con il partner difficili da gestire, per cui attenzione a non causare litigi per nulla. Se siete single qualcuno potrebbe non apprezzare il vostro atteggiamento. Molto meglio nel lavoro, dove avrete le idee abbastanza chiare su come portare al successo i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: relazione di coppia che procede senza troppi problemi grazie in particolare a Venere in trigono dal segno dello Scorpione. Che siate single oppure no, sarà facile per voi attirare sorrisi e sguardi davvero intriganti. Per quanto riguarda il settore professionale avrete grandi responsabilità, ma voi avrete la testa a posto e la giusta concentrazione per riuscire a portare a termine i vostri incarichi. Voto - 8️⃣