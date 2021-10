Secondo l'oroscopo del 30 ottobre, i nati sotto il segno del Capricorno devono riflettere un po' di più. Bilancia in ascesa, mentre gli Ariete sono molto ostinati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: dal punto di vista sentimentale vi sentite un po' confusi. Se qualcuno vi ha deluso, eliminatelo semplicemente dalla vostra vita e non continuate a serbare rancore.

11° Leone: siete un po' indecisi sul lavoro. Se siete con il piede in due scarpe, forse è il momento di prendere una decisione. Ondeggiare come le bandiere non vi porterà da nessuna parte.

10° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 30 ottobre vi invitano a essere cauti nei rapporti di coppia. Oggi potreste dire cose che, in realtà, non pensate, pertanto, meglio contare fino a 10 prima di parlare.

9° Capricorno: in amore siete un turbinio di emozioni. Se il partner non si trova sulla vostra stessa lunghezza d'onda, però, è necessario non essere pressanti. In campo professionale meglio riflettere a fondo prima di prendere decisioni.

Previsioni astrali 30 ottobre posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: sul lavoro siete concentrati, ma non mancherà qualche piccolo dissenso. Se qualcuno non la pensa esattamente come voi, cercate di ingoiare il rospo, talvolta è importante essere diplomatici.

7° Acquario: l'oroscopo del 30 ottobre 2021 vi invita a trascorrere un po' di tempo in più con le persone care. Negli ultimi giorni potreste averle trascurate e questo potrebbe aver creato qualche tensione.

6° Ariete: sapete esattamente cosa volete e come ottenerlo, solo che talvolta i mezzi potrebbero scarseggiare. Se la strada che vi separa dai vostri obiettivi dovesse farsi tortuosa, voi continuate a lottare.

5° Pesci: i nati sotto questo segno sono desiderosi di gettarsi a capofitto in un nuovo amore. Ad ogni modo, cercate di essere attenti e di non prendere decisioni affrettate. Sul lavoro siete abbastanza tranquilli.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Toro: sul lavoro ci sono delle belle novità in arrivo. Cercate di essere più attenti ai dettagli e non tralasciate le cose essenziali.

Spesso vi siete soffermati su cose futili, che non hanno fatto altro che sottrarvi tempo prezioso. Adesso è tempo di recuperare.

3° Cancro: in amore cercate di andare oltre all'aspetto fisico. L'attrazione mentale è sempre più forte e duratura. L'oroscopo del 30 ottobre vi invita a puntare tutto su quello.

2° Vergine: se c'è una cosa che i nati sotto questo segno apprezzano più di tutte è la sincerità. Quando vi relazionate con persone sincere il vostro modo di approcciare cambia in modo drastico.

1° Bilancia: la vostra è un'ascesa graduale. Poco alla volta state conquistando fiducia negli altri ma, soprattutto in voi stessi. Sul lavoro ci saranno delle gratificazioni, mentre in amore è tempo di pensare in grande.