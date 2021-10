L'oroscopo del fine settimana che va dal 30 al 31 ottobre prevede una grande intraprendenza da parte dei nativi Bilancia, forti di Mercurio e Giove in ottimo aspetto, mentre la Vergine potrà contare sulla Luna nel segno per riprendere in mano la propria vita sentimentale. Leone vivrà un periodo estremamente romantico con il partner, mentre qualche nuvoletta all'orizzonte potrebbe mettere in crisi anche i rapporti più collaudati per il Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 30 al 31 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 30-31 ottobre 2021 segno per il segno

Ariete: fine settimana piacevole dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in trigono. Sabato inoltre potrete contare sulla Luna favorevole per vivere intense emozioni con il partner e far uscire il vostro carattere romanticone. Settore professionale che vi vedrà ottimisti, ma non per questo i risultati saranno migliori. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del fine settimana senza infamia e senza lode. In amore godrete di un rapporto tutto sommato tranquillo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro l'impegno dovrà essere una costante per vedere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: ancora in difficolta con i sentimenti.

Se le cose non vanno bene, non c'è alcun bisogno di prendersela con chi non c'entra nulla, come il partner. Settore professionale che richiederà attenzione da parte vostra se volete continuare a ottenere risultati discreti. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali in linea con le aspettative. La Luna in sestile durante la giornata di domenica vi permetterà di godere di un'ottima intesa di coppia, fortificando il vostro rapporto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Settore professionale che invece sarà piuttosto stressante, colpa di imprevisti e risultati al dì sotto delle aspettative. Voto - 7️⃣

Leone: vi attendono momenti davvero romantici con il partner, soprattutto nella giornata di sabato grazie al connubio tra Venere e Luna. Per quanto riguarda il lavoro dovrete fare in modo di non perdere terreno rispetto agli altri, mantenendo una certa qualità in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che migliora un po’ nel corso del weekend. La giornata di domenica in particolare, vedrà la Luna in congiunzione, che potrebbe farvi sperare in una ripresa in quanto a sentimenti. Nel lavoro porterete avanti le vostre mansioni sempre e comunque, segno della costanza che ci mettete nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: Venere e Luna vi sostengono dal punto di vista sentimentale, e secondo l'oroscopo del prossimo weekend, potreste vivere momenti molto importanti insieme alla vostra anima gemella. Nel lavoro una grande intraprendenza e spirito d'iniziativa vi permetteranno di dare il meglio di voi. Voto - 8️⃣

Scorpione: qualche piccolo malinteso in amore può sempre succedere, soprattutto quando la Luna ci si mette di mezzo.

Ciò nonostante, avrete modo di recuperare subito, basta un po’ di volontà. Per quanto riguarda il lavoro anche se alcuni incarichi vi sembreranno fastidiosi da fare, dovrete comunque portarli a termine. Voto - 7️

Sagittario: fine settimana non eccezionale, ma neanche così pessimo. La giornata di domenica infatti potrebbe mettere in crisi anche i rapporti più collaudati a causa della Luna quadrata. Approfittate del sabato, quando l'astro argenteo sarà in posizione favorevole. In ambito lavorativo non vi mancheranno idee valide per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: una splendida Luna in trigono dal segno della Vergine vi rende di buon cuore con il partner.

Secondo l'oroscopo, questo potrebbe essere il pretesto adatto per solidificare il vostro rapporto. In ambito lavorativo siate sicuri delle vostre azioni, e dai vostri progetti potreste ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: Marte in trigono dal segno della Bilancia vi rende attivi e con una grande forza di volontà secondo l'oroscopo, soprattutto al lavoro. In amore farete un po’ a pugni con questa Luna opposta, ma già da domenica i rapporti con il partner tenderanno nuovamente a migliorare. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali che vedranno ancora un cielo difficile da gestire. La giornata di domenica in particolare, vedrà la Luna in opposizione, dunque bilanciate al meglio il vostro atteggiamento e il vostro modo di esprimervi. Nel lavoro il gioco di squadra potrebbe portare a risultati sopra le aspettative. Voto - 6️⃣