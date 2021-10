L'oroscopo della giornata di venerdì 29 ottobre vedrà un Leone romanticone per via di questa Luna nel segno insieme a Venere favorevole, mentre proprio il pianeta dell'amore darà la possibilità ai nativi Bilancia di essere più espansivi. Ultimi giorni di Marte opposto per l'Ariete, che ancora faticherà un po’ al lavoro, mentre la voglia di sentimenti si riaccende per il Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 29 ottobre.

Previsioni oroscopo di venerdì 29 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana piacevole da vivere dal punto di vista sentimentale.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, tra voi e il partner ci sarà un'ottima complicità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarà il momento adatto per riprendere in mano le redini della vostra vita. Settore professionale ancora poco soddisfacente, ciò nonostante queste saranno le ultime giornate di Marte opposto, dunque, siate più ottimisti e con qualche idea per il futuro. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali non così eccezionali secondo l'oroscopo del 29 ottobre. Quando l'astro argenteo si mette in quadratura, tra voi e il partner non c'è molta intesa, ma non per questo non potete provare a esprimere le vostre emozioni. Se siete single sentirete il bisogno di parlare con qualcuno di cui vi fidate, dei vostri problemi e di quello che sentite dentro.

In ambito lavorativo anche per voi la situazione presto tenderà a migliorare. Dovrete essere solo un po’ pazienti. Voto - 6️⃣

Gemelli: vi sentirete un po’ più a vostro agio con il partner in questo venerdì. La Luna in sestile vi darà una mano, ma in ogni caso meglio non chiedere troppo. I cuori solitari con calma e il giusto atteggiamento potrebbero fare interessanti conoscenze.

In ambito lavorativo gli affari vanno avanti, ma se per caso qualcosa non va per il verso giusto, cercare un capo espiatorio non vi aiuterà. Meglio rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali nel complesso discrete per voi nativi del segno. In ambito sentimentale il vostro rapporto procederà nella giusta direzione, grazie anche a un cielo sgombro da nubi.

I cuori solitari si sentiranno a loro agio con persone del tutto nuove. Nel lavoro i vostri progetti al momento richiederanno la massima attenzione. Sarà vietato commettere errori. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere in una posizione così invitante, il vostro atteggiamento da romanticone potrebbe venire fuori in questa giornata. Che siate single oppure no, sicuramente sarete in grado di strappare un sorriso alla persona che avete davanti. In ambito lavorativo la situazione rimane altalenante. Le idee ci sono, questo sì, ma metterle in pratica non è così facile quando Giove vi rema contro. In ogni caso, rimane in voi forza di volontà e intraprendenza. Voto - 8️⃣

Vergine: un oroscopo ancora sottotono, ma il weekend che sta per arrivare potrebbe avere in serbo qualche piccola sorpresa per voi.

Questo cielo non sarà così ancora per molto. Si sa, dopo la notte, viene sempre il giorno, e nonostante sia ancora buio, è il momento di farsi forza e provare a risalire. In ambito lavorativo anche se non siete al top della forma, v'impegnerete al massimo delle vostre possibilità per svolgere al meglio i vostri incarichi. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo sicuramente piacevole dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 29 ottobre, la Luna e Venere saranno in ottimo aspetto, e voi per primi darete maggior importanza alla vostra relazione di coppia. Se siete single al momento, non dovete necessariamente trovare la persona dei vostri sogni. Prima o poi arriverà. In ambito lavorativo dovrete avere maggior controllo sulle vostre finanze.

Anche se state andando davvero bene. Investire in progetti poco convincenti non sarà una buona idea. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo di venerdì che vedrà la Luna contro di voi. In ambito amoroso va bene dedicare più attenzione alla vostra anima gemella, ciò nonostante meglio non essere troppo ossessivi nei suoi confronti. Se siete single e volete sentirvi davvero amati e desiderati, dovrete dimostrare di essere delle persone davvero importanti per gli altri. Nel lavoro Giove in quadratura porta ancora imprevisti nei vostri progetti. Presto però la situazione cambierà, ma per il momento, sarà importante rimanere molto concentrati. Voto - 6️⃣

Sagittario: vita di coppia che sarà esplosiva in questa giornata di venerdì.

Secondo l'oroscopo, non ci saranno freni o ostacoli ai vostri sentimenti, e sarete in grado di regalare belle emozioni alla vostra dolce metà, soprattutto i nati nella prima decade. Se siete single questo periodo sarà caratterizzato da interazioni davvero piacevoli. Nel lavoro ragionerete per bene prima di prendere delle decisioni importanti, soprattutto se si tratta di progetti molto ambiziosi per voi. Voto - 9️⃣

Capricorno: voglia di innamorarsi e di aprirsi alle emozioni che si riaccende per voi nativi del segno. Certo, potreste essere ancora un po’ impacciati ne mostrare ciò che provate, soprattutto voi single, ciò nonostante la persona che amate troverà un modo per apprezzarvi. In ambito lavorativo avere consapevolezza di sé e di ciò che potete fare, vi aiuterà a capire fin dove potete spingervi con i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo di venerdì che v'invita a mostrare cautela in amore. Infatti, con la Luna in opposizione, non sempre le vostre intenzioni potrebbero chiare nei confronti del partner o della vostra fiamma se siete single. Settore professionale che invece continua a darvi soddisfazioni, grazie a un possente Giove nel segno ancora per un po’ di tempo. Voto - 7️⃣

Pesci: in voi c'è ancora un po’ di rabbia, o sentimenti particolarmente contrastanti tra loro, e secondo l'oroscopo, potrebbero causare qualche discussione soprattutto con il partner. Certo, ciò potrebbe aiutarvi a sfogarvi, ma se proprio dovete, sappiate che c'è modo e modo di farlo. In ambito lavorativo calma e pazienza saranno importanti per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣