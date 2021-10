Secondo l'oroscopo del 29 ottobre, i nati sotto il segno della Bilancia e dell'Acquario sono in pole position. I Toro sono un po' stressati, mentre i Cancro devono essere più onesti in amore.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: ci sono molte cose a cui badare, pertanto è opportuno che prestiate attenzione a tutto onde evitare di commettere qualche errore di distrazione. In amore sentite un forte desiderio di essere amati.

11° Vergine: l'Oroscopo del 29 ottobre 2021 vi invita a non prendere decisioni troppo avventate. Oggi siete un po' dominati dalla Luna e questo vi rende un po' più vulnerabili.

Pertanto, prendetevi una giornata per riflettere prima di muovervi.

10° Leone: per molti di voi, con oggi si conclude la settimana lavorativa. Questo è un giorno che solitamente apprezzate parecchio, tuttavia, ci sono molte faccende da portare a termine e potreste essere piuttosto nervosi.

9° Ariete: non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Non tutte le persone che vi circondano stanno tramando alle vostre spalle. Soffermatevi di più sui vostri obiettivi tralasciando tutto quello che dicono o pensano gli altri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo di transizione. Se non sapete precisamente in cosa vi "trasformerete" meglio fermarsi a riflettere.

Se svolgete professioni a contatto con il pubblico cercate di sfoderare il vostro lato umoristico e sarcastico.

7° Cancro: secondo l'oroscopo del 29 ottobre 2021 i nati sotto questo segno devono essere un po' più sinceri. Se una cosa non vi sta bene esprimete i vostri pareri con calma, ma in maniera determinata.

6° Pesci: spesso tendete ad accontentare tutti senza curarvi dei vostri bisogni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adesso è il momento di pensare un po' a voi, a ciò che è meglio fare e a costruire le basi per un futuro più sicuro.

5° Scorpione: i nati sotto il segno dello Scorpione sono desiderosi di cambiamenti e novità. Non è escluso che in questo periodo possiate fare dei colpi di testa che potrebbero stravolgere le vostre abitudini.

Oroscopo 29 ottobre segni fortunati

4° in classifica Sagittario: affascinanti e travolgenti, queste saranno le caratteristiche che accompagneranno i nati sotto questo segno nella giornata di venerdì. Sul lavoro sarà difficile dirvi di no, pertanto, approfittatene per avanzare richieste.

3° Capricorno: l'oroscopo del 29 ottobre vi invita ad investire. Se avete in mente un progetto, questo è il momento adatto per provare concretamente a realizzarlo. In ambito sentimentale, invece, siete molto più sicuri di voi, approfittatene.

2° Bilancia: in amore potrebbe arrivare una bella notizia. Chi stava pensando di fare passi importanti in questa direzione, da oggi potrà avanzare senza indugiare. Sul lavoro la vostra opinione sarà importante.

1° Acquario: prima posizione per gli Acquario che, finalmente, ritrovano un po' di stabilità. Specie in campo professionale, molti di voi hanno vissuto un momento di confusione. Adesso, però, è tempo di mettere tutto da parte e di guardare al futuro con ottimismo.