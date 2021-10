L'Oroscopo di venerdì 29 ottobre è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. Sotto i riflettori, come sempre, i comparti interessanti l'amore e il lavoro, indirizzati verso i dodici segni dello zodiaco. In amore la Luna in trigono a Venere è in aspetto favorevole e porta a vivere dei momenti interessanti e spesso coinvolgenti. A livello lavorativo meglio puntare sui progetti futuri per adesso. Un consiglio generale dalle stelle: cercate di pensare di più a voi stessi, senza arrabbiarvi per questioni non realmente importanti.

Se ci sono stati dei momenti di calo, in questo weekend si potrà raggiungere una fase di recupero.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno, è necessario individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole in Scorpione;

Luna in Leone;

Venere in Sagittario;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro;

Marte e Mercurio in Bilancia.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 29 ottobre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del giorno 29 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con la Luna nel segno del Leone che sorride a Venere in Sagittario, sarete molto sensibili agli umori delle persone che vi circondano.

Scegliete con cura chi frequentare. Avrete la possibilità di esprimere concretamente il vostro altruismo e aiutare chi è in difficoltà. Grazie a Venere, armonica all’Ariete, si annunciano, soprattutto se siete single, interessanti prospettive di rinnovamento in campo affettivo. Nel lavoro vi circonderete di persone con cui vi sentite in sintonia e lascerete andare chi vi vuole imporre idee e scelte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Toro - L’oroscopo del 29 ottobre al segno del Toro preannuncia che alcuni impegni pressanti non vi lasciano il tempo di portarli avanti come vorreste. Purtroppo, però, nessuno sembra disposto a darvi una mano. Completerete i vostri compiti anche da soli, e nel migliore dei modi. Per i sentimenti, presto la nebbia si diraderà e voi tornerete a vedere tutto più chiaramente.

Per adesso non potete far altro che aspettare, senza compiere passi azzardati. Non è difficile prendersi cura di qualcuno, se ci tenete veramente. Coltivate prima la saggezza... Nel lavoro, piccole coincidenze fortuite vi aiuteranno ad annullare il ritardo che avevate accumulato. Anzi, alla fine arriverete anche prima degli altri! Non potete proprio evitare qualche occhiata poco amichevole nei vostri confronti, ma riuscirete ad accettarle.

Gemelli - Giornata importante per voi, con Marte che si sposa positivamente verso il vostro segno, garantendovi così un periodo di eccezionale vigore, vitalità e grinta. Sì a sport leggeri e a tutte le attività che richiedono coraggio o che necessitano di tempestività e impegno fisico.

A livello amoroso, il meglio ve lo offre Marte, che passa in trigono a Giove: ecco la spinta giusta per rimettervi in pista, lasciandovi alle spalle ogni esitazione. Si apre una fase in coppia che vi vedrà animati da nuovi ideali e incoraggiati da un partner che la pensa come voi. Nel lavoro, giornata positiva per concludere buoni affari, non di tutti i generi, però: la vostra specialità sono quelli veloci e non troppo impegnativi. La vostra professionalità non fa una grinza.

Cancro - Gratificati da Venere, nel segno del Sagittario, con il suo abbraccio affettuoso verso la Luna in Leone, affronterete con piglio deciso e ottimista eventuali ostacoli. Se nutrite forti dubbi in merito a una questione aperta, inutile continuare ad ostinarvi: lasciate stare.

In amore, e non siete sicuri dei vostri sentimenti, non mettetevi in gioco: rischiereste di creare qualche situazione spiacevole di cui poi vi pentireste. Saprete dirigere con mano ferma questioni familiari molto delicate. A livello lavorativo, prima di gettarvi a corpo morto in un’impresa, sarebbe bene però valutarne tutti i pro e i contro. Sarete sotto pressione per una fitta rete di impegni.

Oroscopo e consigli delle stelle del 29 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna leonina accenderà tra voi e il partner fuochi d’orgoglio e gelosia. Sì al ragionamento e al dialogo, per arginare eventuali incrinature. Non difendete gli amici anche quando hanno palesemente torto. Siate più equilibrati nei giudizi.

In amore, sarete stimolati da nuove curiosità. Avrete a disposizione anche una felice vena espressiva. Rifuggirete da chi dà troppa importanza all’esteriorità, scegliendo chi preferisce la ricchezza interiore. Nel lavoro, fate un’accurata selezione tra le persone da frequentare: non tutte vi aiutano a valorizzare le vostre qualità. Prestate attenzione alle critiche di un collega, per avere un’idea dell’immagine che gli altri hanno di voi.

Vergine - È tempo di bilanci per voi nativi, con particolare attenzione alle questioni economiche. Evitare problemi, spese inutili e battibecchi in famiglia. In compenso, l’umore è alto. Non perdete tempo per correre dietro a una persona talmente piena di sé da non avere spazio per voi.

A livello sentimentale, la Luna da quando è arrivata in Leone sta diventando davvero poco amichevole per il vostro segno. Nervosismo e umore grigio, il leitmotiv della giornata. Se avete intenzione di presentare un vostro programma alla persona amata, per adesso è meglio lasciar stare. Nel lavoro, ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarvi al primo ostacolo.

Bilancia - L’amore e lo svago ve li tenete buoni per la sera. Questo venerdì, anche se non ne avete voglia, vi tocca aprire l’agenda e fare il punto della situazione. In ambito affettivo, si chiacchiera ma non si discute: anche se i punti di vista sono diversi, trovate sempre un punto d’incontro.

La mente è aperta e spazia a tutto tondo, trovando molteplici soluzioni per ogni argomento. Per questo dispensate consigli a chi ha qualche problemino: molti si possono risolvere cambiando abitudini. Nelle attività lavorative, qualcosa si inceppa tra voi e il vostro capo, creando le condizioni per un conflitto silenzioso che potrebbe durare a lungo. Diversamente andranno le cose se il capo siete voi: in questo caso, saranno i vostri collaboratori a contestarvi!

Scorpione - Gli astri vi rendono pensierosi non concedendo proroghe. Messi alle strette, non avrete più scuse per rinviare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti. Non rifiutate a priori l’ipotesi di un cambiamento, aspettate almeno di poterla valutare con serenità.

In amore, protetti dagli astri, siete nella condizione ideale per osare: è il momento per dare il via a quel progetto un po’ folle che vi stuzzica da tempo. Vi butterete nell’impresa con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che tutto è un gioco. Nel lavoro, non ponete limiti alla provvidenza, né all’immaginazione. Nessun sogno si avvera, se non siete voi i primi a credere che possa realizzarsi. Il lavoro è il punto chiave della giornata, con la Luna in quinta Casa che vi istiga a fare ancora di più.

Astrologia di venerdì 29 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giornata introspettiva. Una parte importante delle vostre attività, fisiche e mentali, è rivolta a questioni personali in attesa di soluzione.

Non permettete agli altri di chiedervi più di quanto, per il momento, siete in grado di offrire. Per i sentimenti, giornata poco promettente. Sotto l’effetto della quadratura da Nettuno in Pesci, ostili anche fra loro, partner e carriera si ostacolano a vicenda. Difficile trovare un equilibrio: privilegiando l’uno rischiate di trascurare l’altra e viceversa. A livello lavorativo, non è giornata per produrre grandi cose, meglio occuparsi delle priorità. Bando alla fretta, dovrete valutare le occasioni man mano che vi si presentano.

Capricorno - Non è la via vecchia che dovete seguire per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che sta a voi cercare in un mare di interessanti possibilità.

Date libero sfogo al vostro talento, dedicando parte del tempo libero ad attività creative. A livello amoroso, un ribollire di calde emozioni vi tiene allegramente sulla corda. Potrà esserci un po’ di tensione nella coppia a causa della gelosia, o qualche accesa discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse ultimamente avete un po’ trascurato i vostri doveri e oggi qualcuno vi presenterà il conto! Nel lavoro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri.

Acquario - Una configurazione esplosiva vi rende più che mai combattivi.

Parlate con franchezza senza curarvi della reazione emotiva di chi vi circonda. Grazie a Venere, Marte e Mercurio, il dinamismo sale alle stelle. Buone nuove in arrivo nei riguardi della famiglia o relativamente ad una situazione di amicizia. In ambito affettivo, puntate le vostre ambizioni verso traguardi piuttosto ravvicinati, ma sempre in un’ottica lungimirante. Buon per voi: rappacificazioni. Interrogazioni, compiti in classe, test di ammissione in vista? Dateci sotto: li supererete a occhi chiusi! Nel lavoro, cercate di organizzarvi nella vostra attività senza fretta. Bisogno di interiorità e di concentrazione, che si esprime anche a livello fisico.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 29 ottobre preannuncia un giorno stonato, per colpa di Venere in diretta quadratura al vostro Nettuno nel segno. In più di qualche contesto non riuscite a cavare un ragno dal buco. Serve pragmatismo, efficienza e controllo dei nervi. Miglioramento dell’umore in serata, quando fra le braccia dell’amato/a dimenticate ogni difficoltà. In amore, abbastanza buonumore e ambiente familiare collaborativo. Non sottovalutate le intuizioni che arrivano all’improvviso. Nel lavoro, aspetti conflittuali creano stress e suscitano in voi tensioni a cui è difficile sottrarsi. Almeno per l’impegno, potete dare punti a chiunque, è l’umore che non quadra.