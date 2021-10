L'oroscopo del weekend 30 e 31 ottobre è pronto a raccontare come si concluderà il mese corrente. Secondo le stelle di quest'ultimo weekend ottobrino, i nativi del Toro dovrebbero eliminare i pensieri negativi con un'epica notte di ballo, mentre i nati in Cancro si butteranno nello shopping per colmare un vuoto o una mancanza. Mentre i nativi del Leone trascorrono il weekend pensando a una proposta di lavoro, i nati sotto il segno della Vergine dovrebbero spegnere tutti i social e pensare al bene di sé stessi.

Per approfondire come andrà il weekend di Halloween, di seguito le previsioni astrologiche relative alle giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Il weekend di Halloween secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Niente è più frustrante del non essere ascoltato e nessuno lo capisce più profondamente di voi. In questo weekend dentro di voi state urlando e nessuno riesce a sentirvi. Potete ancora trovare la vostra voce in questo posto senza speranza, ma potrebbe essere necessario cambiare ciò su cui vi state concentrando. Invece di piagnucolare, provate a essere più consapevoli di come vi presentate agli altri per ascoltare. La conversazione diventerà fluente.

Toro – Qualsiasi cosa facciate in quest’ultimo fine settimana di ottobre, ricordate di fermarvi e fare diversi respiri profondi prima di rispondere a qualcuno o qualcosa, specialmente sul posto di lavoro.

La Luna si prende cura di voi, ma Urano vi rende impulsivi e restii al cambiamento. Se si scatena l’inferno, potreste sentire il peso di risolverlo gravare sulle vostre spalle. Prima di unirvi a qualche progetto ambizioso o dichiarare la vostra indipendenza lavorativa o sentimentale, concedetevi il fine settimana per rifletterci.

Provate a incanalare tutti quei pensieri che si accumulano nella vostra testa in un duro allenamento o in un'epica notte di ballo.

Gemelli – In questo weekend di Halloween potreste mettere in chiaro molte cose con le parole, la vostra arma migliore, e potreste addirittura vincere la battaglia. Ma l’oroscopo vi implora di prendere la strada maestra mentre riflettete sulla vostra strategia migliore per vincere la guerra.

Prestate molta attenzione a ciò che dite e allontanatevi da chiunque tenta di farvi innervosire. Le notti di sabato e domenica sono adatte per guardare un bel programma, che sappia scacciare tutte le cose negative dalla vostra testa.

Cancro – Sì a una bella tazza di tè fumante e a una felpa super morbida per tenervi al caldo tutto l’inverno. Nel cielo astrologico c’è qualche pianeta che si occupa dei vostri affari, delle vostre spese pazze e folli, e proprio in questo weekend avete assolutamente bisogno di riempire le vostre mancanze, di aumentare la vostra autostima. Ma questo vi rende davvero felici? È probabile che i vostri armadi e cassetti siano pieni di cose, comprate per soddisfare un bisogno momentaneo.

Fate l’inventario prima di andare a fare shopping.

Previsioni astrali di sabato 30 e domenica 31 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Questa settimana avete ricevuto una proposta di lavoro e non sapete se accettarla oppure rifiutarla. E così trascorrerete gli ultimi due giorni di ottobre tra dubbi e timori. Molti di voi si trovano a lottare con le richieste di una persona, sia che violino il vostro weekend o la vostra privacy. Se qualcuno fissa una scadenza irrealistica, resistete alla tentazione di fargli sapere quanto è ridicolo. La cosa migliore da fare è usare il vostro fascino mentre spiegate, educatamente ma con fermezza, che siete a posto e che ci sono altre priorità nella vostra vita.

Vergine – Tutti hanno dei giorni in cui si sentono che non saranno mai paragonabili agli amici su Instagram. La Luna del weekend potrebbe maledirvi con un malvagio caso di sindrome del confronto e disperazione. Forse è il momento per una breve pausa mediatica. Passare troppo tempo sui social può esacerbare l’insicurezza e la depressione. Mettete i vostri dispositivi in modalità aereo e create una lista di gratitudine, chiamate una persona amica oppure fate un bel bagno caldo e rilassante.

Bilancia – È il modo in cui continuano a controllare il telefono mentre parlano con voi: che succede? Se in questo fine settimana vi ritrovate a giudicare con gli amici questo fastidio, dovete incolpare alcuni astri che si occupano del vostro settore tecnologico.

È vero che è allettante strappare loro quel dispositivo dalle mani o lanciare un insulto sulle loro capacità di ascolto, ma spetta a voi prendere il comando della situazione. Smettetela di parlare e dite ai vostri cari che continuerete il discorso quando i dispositivi saranno in modalità aerea. È importante per la loro salute mentale quanto lo è per la vostra.

Scorpione – Che cosa i vostri cari? Se i vostri cosiddetti compagni di squadra non si presentano all’appuntamento o voi lanciate messaggi passivo-aggressivi, non dovete combattere il fuoco con il fuoco. Con il quadro astrale tagliente di questo weekend fareste meglio a evitare una Luna testarda e l’anticonformista Urano. Sapete benissimo che l’autocontrollo vi impedisce di essere risucchiati nel dramma.

Allora, sfruttate al meglio i tratti migliori di uno Scorpione ed esercitate l’autocontrollo.

L'oroscopo per l'ultimo weekend di ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dovete stare tranquilli in questo fine settimana. La vostra abitudine di riempire i ritardi nella conversazione con una battuta sgradevole può ritorcervi contro, specialmente in un’azienda professionale. Con una gregaria Luna e l’imprevedibile Urano, questi tipi di commenti hanno buona possibilità di suscitare drammi involontari. Le conversazioni, sia di persona che online, saranno disseminate di fattori scatenanti che potrebbero mettervi nei guai, quindi, perché discutere in quest’ultimo fine settimana ottobrino? Potete commentare quel posto ridicolo o rispondere a una domanda la prossima settimana, sempre se vi sembra ancora necessario.

Capricorno – Siete voi oppure è il mondo intero che ha voglia di litigare in questo weekend? L’impulsivo Urano e l’audace Luna mettono tutti in agitazione e infastidiscono proprio il vostro settore di comfort. Urlare alle persone che vi stanno attorno finché non sentono quello che avete da dire è un modo per attirare la loro attenzione, ma probabilmente non sarà efficace. Provate a dire ‘Potresti avere ragione’ e ad allontanarvi. È un rimedio efficace per ridurre l’escalation senza ammettere alcun errore o impegnarsi in qualcosa che non vi fa sentire a vostro agio.

Acquario – Il vostro è un segno con uno spirito libero, ma a volte gli altri devono ricordarvi cosa significa essere liberi. La Luna tesa e il vostro sovrano Urano vi stanno facendo aumentare la voglia di fuggire da qualsiasi rapporto che vi sembra asfissiante.

Questo non è il periodo adatto per agire impulsivamente. Fate una lunga passeggiata con il vostro cane, quindi radunate il vostro gruppo di amici per scatenarvi nella notte di Halloween. Concedetevi una pausa alle situazioni tese in modo da non svegliarvi pieno di rimpianti domani.

Pesci – In questo weekend il caotico Urano e l’audace Luna si occupano del settore dedicato alla routine e vi aiutano a migliorare i vostri progetti. Prendersi cura dell’unica cosa che potete controllare, cioè voi stessi, è l’unico modo per superare l’ignoto. Ricordate che la consapevolezza riduce lo stress, quindi, rimanete concentrati sul vostro respiro e sul presente, riconoscendo e accettando i fatti che accadono attorno a voi. Supererete tutto alla grande.