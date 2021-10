Nella settimana dall'1 al 7 novembre troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: la Luna viaggerà dai gradi della Vergine al Sagittario, mentre Venere cambierà domicilio passando dal Sagittario al Capricorno (dove risiede Plutone) e, infine, Mercurio si sposterà dall'orbita della Bilancia allo Scorpione (dove transitano Marte e il Sole).

Oroscopo settimanale favorevole per Vergine e Pesci, meno roseo per Toro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: sereni. Eccezion fatta per le controverse giornate di lunedì e domenica, i nati Pesci potranno contare sull'uscita della Bianca Signora dalla quadratura e sull'entrata del Messaggero degli Dei nel loro Elemento nel corso di questa settimana.

Tale duetto favorevole di pianeti veloci permetterà, con ogni probabilità, al dodicesimo segno zodiacale di ritrovare l'armonia perduta negli ultimi mesi, magari aiutando il processo di rasserenamento con una pratica meditativa a loro congeniale.

2° posto Scorpione: ambiziosi. Nel weekend Marte sbarcherà sui loro gradi e farà sì che nasca lo Stellium nel segno dello Scorpione, coi nativi che avvertiranno probabilmente una prorompente voglia di raggiungere quanto prima le mete desiderate. Il settore dove premeranno il piede sull'acceleratore sarà quello professionale, sebbene l'ostico terzetto Giove-Urano-Saturno gli intimerà di evitare di fare il passo più lungo della gamba, economicamente parlando.

3° posto Vergine: flirt. La prima e seconda decade dei single di casa Vergine sarà probabilmente baciata dal parterre planetario nel corso di queste giornate, soprattutto sino a mercoledì, nelle nuove conoscenze affettive. Gli intriganti incontri con persone stuzzicanti, quindi, avranno ottime chance di tramutarsi in un batter d'occhi in splendidi e appassionanti flirt autunnali.

I mezzani

4° posto Capricorno: discorsi interrotti. Quando il trittico Sole-Marte-Mercurio diverrà finalmente benevolo al loro Sole di nascita, il quale avverrà il 6 novembre, i nati Capricorno potrebbero riprendere alcuni discorsi interrotti per cause di forza maggiore, sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale. I pezzi del puzzle, quindi, parranno rimettersi a posto e il segno di Terra comprenderà, dove svariate settimane, i veri motivi dietro alcuni gesti e parole altrui.

5° posto Gemelli: focus sui doveri. Settimana che potrebbe rivelarsi poco entusiasmante per i nati Gemelli ma, al contempo, estremamente utile per non lasciare nulla al caso, in particolar modo sul versante pratico. Il segno d'Aria, infatti, dovrebbe far proprio l'antico proverbio "Prima il dovere e poi il piacere", così da evitare di inserire sul proprio podio il divertimento a scapito delle attività pratiche da portare a compimento.

6° posto Sagittario: upgrade. I liberi professionisti di casa Sagittario, nel corso della seconda parte di questa settimana novembrina, dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ammodernare la propria attrezzatura professionale e/o prodigarsi nell'acquisto di corsi d'aggiornamento online, così da rimanere al passo della concorrenza.

7° posto Ariete: dietrofront. Le giornate del 5, 6 e 7 novembre, grazie al sostegno lunare e mercuriale, il primo segno zodiacale si accorgerà, c'è da scommetterci, di aver operato una scelta avventata e proverà a ritornare sui propri passi. Lo Stellium in Scorpione, però, tenderà a farli essere parecchio duri con loro stessi ma tale dietrofront gli servirà ugualmente per riflettere più coscienziosamente nel prendere decisioni in futuro.

8° posto Cancro: accuse. Lo spostamento di valori nel dirimpettaio segno del Capricorno sommato a Nettuno retrogrado nel loro Elemento metterà probabilmente sul cammino dei nati Cancro qualche insidia relazionale da non sottovalutare. Una persona conosciuta da poco, difatti, potrebbe muovergli una pesante accusa che, sebbene senza alcun fondamento, gli arrecherà qualche danno a livello di immagine in società.

In questo specifico caso, però, sarebbe meglio non cercare di difendere le proprie azioni pregresse, attendendo con solerzia che tali insinuazioni si dissolvano da sole.

9° posto Leone: stealth. Alla stregua di un videogame di spionaggio, i nati Leone parranno trascorrere queste giornate settimanali in modalità stealth, ovvero avanzando coi piedi di piombo in ogni situazione, specialmente amorosa, e divenendo quasi allergici ad ogni parentesi mondana o rimpatriata amicale. La giornata di domenica, grazie al Luminare femminile in Sagittario, il tono umorale avrà buone possibilità di prendere il volo e con esso anche la voglia felina di accantonare l'invisibilità.

Ultime posizioni

10° posto Toro: pantofolai.

Vestaglia, ciabatte e serie tv in streaming potrebbero condire questi sette giorni d'inizio settimana per il primo segno di Terra, il quale rimanderà al mittente ogni richiesta del partner di mettere il naso fuori casa. Con Marte opposto e Urano nel segno che continuerà a far la guerra al Grande Malefico, però, sarà probabile che i nati Toro dovranno abbandonare gioco forza il loro mood pantofolaio per qualche inaspettata incombenza pratica da adempiere.

11° posto Bilancia: amore flop. Tra mugugni, perplessità e musi lunghi nel ménage amoroso, i nati Bilancia vivranno, c'è da scommetterci, questo periodo novembrino interrogandosi più volte sulla valenza del loro rapporto sentimentale in essere.

Il momento per comprendere se la persona che hanno accanto sia quella giusta non sarà probabilmente questo, col segno d'Aria che dovrebbe cercare di vivere meno intensamente tali scossoni emotivi.

12° posto Acquario: menzogne. Il mese del compleanno dello Scorpione, un po' come per gli altri segni Fissi, celerà al proprio interno più di una sfida da fronteggiare e i nati Acquario non faranno eccezione. Se per il Leone potrebbe trattarsi di tematiche sentimentali e per il Toro di beghe lavorative, per il segno d'Aria gli ostacoli saranno di natura comunicativa, ovvero avranno a che fare con alcune scomode bugie. Più che proferite dai nativi, però, le menzogne giungeranno al loro cospetto vestite da verità, procurando degli inevitabili attriti relazionali.