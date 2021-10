Secondo l'oroscopo del 6 ottobre i nati sotto il segno dei Pesci devono riordinare le idee. I Gemelli sono un po' confusi, mentre gli Acquario sono in forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: i nati sotto questo segno hanno la Luna opposta e questo potrebbe causare qualche malumore dal punto di vista sentimentale. Cercate di stare lontani dalle discussioni e non cedete alle provocazioni.

11° Scorpione: ogni promessa è debito. Se avete preso un impegno con qualcuno dovete necessariamente portarlo a termine. Dal punto di vista professionale ci sono delle faccende da sbrigare, mentre in amore potrebbe esserci qualche piccola tensione.

10° Sagittario: l'Oroscopo del 6 ottobre vi invita alla risolutezza. Evitate di tergiversare su questioni di poco conto e concentratevi solamente su ciò che conta davvero.

9° Pesci: state attraversando un periodo leggermente confuso dal punto di vista professionale. Se non sapete in che direzione andare è opportuno fermarsi un attimo e riordinare le idee.

Previsioni astrali 6 ottobre

8° in classifica Toro: affrontate con calma e determinazione le questioni in sospeso. Non siate polemici, specie sul lavoro. Dal punto di vista professionale, invece, meglio essere onesti e non piacere che raccontare bugie e dare una falsa immagine di sé.

7° Gemelli: in campo professionale potrebbe nascere qualche piccolo dissenso.

Per tale motivo, cercate di mettere da parte l'orgoglio e affrontate le situazioni che è necessario risolvere. In amore non dovete tirare troppo la corda.

6° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 ottobre vi esortano a chiarire le questioni in sospeso. In amore vi sentite un po' turbati, quindi è il caso di fare chiarezza.

Dal punto di vista del lavoro, invece, siate più attenti.

5° Bilancia: non è un periodo particolarmente florido dal punto di vista dei sentimenti. Molti di voi sono molto più impegnati e concentrati sul lavoro piuttosto che su altro. Ad ogni modo, non trascurate i vostri affetti.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Cancro: siete in preda alle emozioni in questo periodo, ad ogni modo, dovreste prestare maggiore attenzione nei rapporti di coppia.

Sul lavoro ci sono delle occasioni che non dovete lasciarvi sfuggire.

3° Leone: periodo molto florido per quanto riguarda le finanze. L'oroscopo del 6 ottobre denota un certo ingresso di denaro entro la fine di questo mese. In amore, invece, dovete esse audaci e sarete ricompensati.

2° Capricorno: momento di svolta dal punto di vista professionale. Se eravate in attesa di un cambiamento, esso potrebbe arrivare molto presto. In amore siete molto più pazienti e cauti e questo vi aiuterà moltissimo a ricucire vecchi legami.

1° Acquario: se state pensando di fare passi importanti, fateli. Non tergiversate e non vi impelagate in questioni di poco conto. In amore farete faville, credete in voi e non vi arrendete.