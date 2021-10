Secondo l'oroscopo del 5 ottobre, i nati sotto il segno dell'Ariete sono un po' storditi. I Sagittario devono tenere duro, mentre gli Scorpione sono primi in classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: i nati sotto questo segno si sentono un po' storditi e stralunati, questo renderà molto complicato arrivare a prendere delle decisioni. In campo sentimentale siete offuscati dalla gelosia.

11° Sagittario: la cosa importante è essere onesti, sempre e comunque. Se non vi va di fare una cosa ditelo chiaramente, naturalmente adoperando tatto e garbo, ma non sforzatevi a fare cose contro la vostra volontà.

10° Pesci: l'Oroscopo del 5 ottobre vi invita ad essere più risoluti. Evitate di fare delle scelte inconsulte e, se necessario, lasciatevi guidare dal consiglio di una persona cara.

9° Leone: se non volete avere problemi in amore, dovete essere più sinceri con voi stessi. Non ostinatevi ad andare avanti in situazioni che, forse, non vi rendono più felici. Allargate la vista e apritevi a nuovi orizzonti.

Previsioni astrali 5 ottobre

8° in classifica Toro: se avete bisogno di uno svago, chiamate un amico e andate a divertirvi. Talvolta nella vita è necessario anche staccare un po' la spina e fare cose insolite.

7° Bilancia: sul lavoro ci sono degli alti e bassi, pertanto, cercate di mantenere la calma.

In amore dovete essere audaci e propositivi. I single, invece, farebbero bene ad essere meno pretenziosi.

6° Acquario: in amore tornate ad essere felici. Dopo aver vissuto qualche momento un po' burrascoso, adesso è il momento di farvi avanti. Mettete da parte l'orgoglio e risolvete le eventuali questioni in sospeso.

5° Capricorno: giornata interessante dal punto di vista professionale.

Dei nuovi contatti potrebbero farvi aprire delle strade, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti. Momento fortunato anche per le finanze.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Cancro: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Sul lavoro sta per cominciare un periodo decisamente florido, ma dovete pazientare ancora un po' e, soprattutto, fare qualche sacrificio.

3° Vergine: cercate di essere lungimiranti. Questo è il periodo delle grandi occasioni e delle novità, pertanto, non lasciatevi scappare questo momento. Non abbiate paura di esporvi e di osare in amore.

2° Gemelli: l'oroscopo del 5 ottobre vi invita a prendere una decisione. Buon momento per quanto riguarda l'amore. Le stelle tornato favorevoli, pertanto osate un po' di più.

1° Scorpione: prima posizione per i nati sotto questo tempo che, dopo un bel po' di tempo, ritrovano la serenità in amore. Anche sul lavoro ci sono buone nuove in arrivo.