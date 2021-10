Secondo l'oroscopo dell'8 ottobre, i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere più audaci. Gli Acquario sono appagati, mentre i Sagittario crollano in fondo alla classifica.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: la giornata non è proprio delle migliori. Oggi potreste trovarvi a fare i conti con qualche situazione un po' spiazzante. Se sorgeranno degli imprevisti cercate di mantenere la calma.

11° Ariete: l'Oroscopo del giorno 8 ottobre denota una giornata fatta di alti e bassi. Se vi trovate sulle montagne russe dei sentimenti, cercate di scendere quanto prima.

In questo periodo siete un po' troppo confusi.

10° Pesci: oggi siete meno propositivi del solito. Sul lavoro questo dettaglio verrà notato subito, pertanto, potrebbe nascere qualche piccolo intoppo. In campo sentimentale, invece, non siate troppo irruenti.

9° Cancro: se state affrontando un momento fatto di cambiamenti, cercate di mantenere la calma. Non vi comportate in modo affrettato e cercate di tenere gli occhi ben aperti sul lavoro.

Previsioni astrali 8 ottobre

8° in classifica Bilancia: le opportunità vanno catturate al volo. Certi treni non passano due volte, pertanto, cercate di essere audaci. Dal punto di vista sentimentale, invece, dovete mettere a posto delle faccende in sospeso.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo dell'8 ottobre vi invitano ad essere più risoluti.

Talvolta tendete a rimandare a domani ciò che potreste fare oggi, beh, questo non è il momento adatto.

6° Capricorno: sul lavoro ci sono molti impegni da gestire, ad ogni modo, cercate di non essere frettolosi. Svolgete una cosa per volta e vedrete che non ve ne pentirete.

5° Toro: giornata intrigante dal punto di vista delle emozioni.

Coloro i quali stanno vivendo una relazione appena nata avranno l'opportunità di rifarsi. Adesso è il momento di godere dei frutti della semina.

Classifica segni fortunati

4° in classifica Acquario: sul lavoro siete piuttosto soddisfatti in questo periodo. Anche dal punto di vista sentimentale non ci sono grandi pensieri. Tuttavia, le preoccupazioni saranno tutte concentrate sulla famiglia, potrebbe esserci qualche questione in sospeso da risolvere.

3° Gemelli: l'indecisione spesso la fa da padrone nella vostra vita. Cercate di essere un po' più risoluti. Questo è il mese delle occasioni lavorative quindi cercate di osare un po' di più e mettetevi in gioco.

2° Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 ottobre vi invitano a mantenere un profilo alto dal punto di vista professionale. Non tergiversate e siate audaci nelle decisioni. Questo è il momento di emergere.

1° Vergine: ottimo momento per quanto riguarda le faccende di cuore. In questo periodo siete molto aperti al confronto e al dialogo con le altre persone, pertanto, sono assolutamente favoriti i nuovi incontri.