Per la giornata di domani, venerdì 8 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede una volontà ferrea dei segni della Bilancia e dei Pesci di persistere nelle prime posizioni della classifica, grazie alla fortuna e al senso di responsabilità, mentre ritorneranno a posizioni decisamente più favorevoli i segni di terra, dopo un lungo periodo di alti e bassi. Il Sagittario e il Cancro, invece, ritorneranno alle ultime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giorno.

L’oroscopo di domani: Bilancia ancora in testa alla classifica

1° Bilancia: ancora al primo posto nella classifica dell’oroscopo, il vostro segno non conoscerà limitazioni, sia in campo amoroso che per quello che riguarda i tanti successi che in queste giornate vi stanno fruttando parecchio dal punto di vista finanziario.

Continuate così.

2° Pesci: ci saranno opportunità e tanta fortuna da sfruttare nel contesto lavorativo. Probabilmente, le collaborazioni con i colleghi si intensificheranno fino ad ottenere molti traguardi eccellenti nel giro di poco tempo, secondo l’oroscopo.

3° Capricorno: il buonumore spezzerà via tutto il nervosismo degli ultimi giorni, anche se doveste ancora lavorare su qualche argomento su cui avete trovato opinioni discordanti. L’armonia in famiglia, però, vi sta dando una carica più che positiva.

4° Vergine: sarete molto più romantici, passionali e pieni di entusiasmo nel momento in cui sarete in compagnia del partner. Per i single, invece, potrebbe aprirsi una vera e propria stagione piena di incontri interessanti che potrebbero cambiare la situazione attuale.

Tempo libero per Toro

5° Acquario: riappacificarvi con qualcuno che per voi è importante significherà anche fare un passo avanti nel rapporto. Fare una sorpresa vi darà non soltanto una più forte fiducia in voi stessi, ma anche molta di più nei confronti degli altri.

6° Toro: finalmente potrete dedicarvi a ciò che amate di più, anche grazie alle tante prospettive che ora, piano piano, vedranno la luce.

Sul piano dell’umore, ci sarà ancora da lavorare parecchio, anche se ora sta progressivamente migliorando.

7° Leone: probabilmente avrete bisogno di una piccola pausa per ricaricare le batterie e dare il meglio di voi stessi sul lavoro. La famiglia sarà il vostro punto di riferimento per regalarvi qualche momento in più di relax e divertimento.

8° Gemelli: un livello di responsabilità molto forte vi obbligherà a rallentare l’andamento di un progetto a cui tenete particolarmente, ma non per questo vi perderete d’animo. Secondo l’oroscopom vivrete una serata molto interessante con il partner.

Sagittario selettivo

9° Sagittario: avrete qualche dubbio su una amicizia di vecchia data, mentre potreste trovarne una decisamente più “sana” fra le nuove conoscenze. Fare attenzione ad alcuni aspetti potrebbe aiutarvi a riflettere bene su eventuali scelte future.

10° Cancro: avrete un ritmo che al momento non sarete in grado di gestire, e la vostra tabella di marcia sta diventando sempre più obsoleta. Qualche piccolo sfizio da togliervi in più non sarà deleterio per le vostre finanze.

11° Scorpione: oscillare parecchio nella classifica dell’oroscopo, questa volta sarà dovuto principalmente ad un umore che in questa settimana non è riuscito a stabilizzarsi bene, nonostante gli sforzi.

12° Ariete: vi sentirete troppo “scarichi” per affrontare una giornata alle prese con un lavoro che al momento non vi soddisfa. Anche nei rapporti interpersonali non ci saranno le condizioni adatte per sviluppare una maggiore consapevolezza, soprattutto su alcune persone in particolare.