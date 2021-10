Lunedì 11 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna e Venere sostare nel segno del Sagittario, mentre Saturno (dalle ore 4:20 in moto diretto) e Giove risiederanno sui gradi dell'Acquario. Plutone, invece, permarrà in Capricorno, così come Nettuno resterà stabile nel domicilio dei Pesci. Urano, in ultimo, proseguirà la sosta in Toro come Marte, Mercurio e il Sole continueranno il moto in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno entusiasmante Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: focus professionale. Dopo gli alti e bassi che hanno costellato le faccende lavorative di casa Acquario da qualche mese, ecco che il segno Fisso avrà buone chance di potersi catapultare in una nuova avventura professionale che lo riempirà colmo d'entusiamo.

2° posto Sagittario: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per le questioni lavorative del segno Mobile, specialmente per prima e seconda decade, con gli arcieri che probabilmente non saranno più disturbati da parigrado indisponenti o invidiosi, così da poter proseguire dritti verso le loro mete.

3° posto Bilancia: amore top. La terza decade di casa Bilancia potrebbe beneficiare a piene mani del sestile Venere-Saturno, il quale li aiuterà a conciliare quel pizzico di trasgressione nell'alcova con un mood conciliante nei dialoghi con partner e figli.

I mezzani

4° posto Gemelli: nuovi orizzonti. Il primo segno d'Aria, guardando indietro alla stagione estiva, si accorgerà probabilmente di quanti errori di valutazione relazionale ha commesso e, grazie al ritorno del moto diretto del Grande Malefico, sarà più che mai intenzionato a scegliere con maggiore attenzione le prossime alleanze future.

5° posto Capricorno: a testa bassa. Le chiacchiere staranno, con ogni probabilità, a zero nel corso della giornata inaugurale della settimana, coi nati Capricorno che decideranno di indirizzare la maggior parte delle loro energie in alcune attività pratiche e professionali a cui tengono parecchio.

6° posto Leone: sospiro di sollievo.

Sebbene Giove e Saturno sostano in opposizione da dicembre 2020, la ripresa del moto diretto del pianeta con l'anello sommata al duetto Luna-Venere di Fuoco alleggerirà considerevolmente le pesantezze mentali dei felini di prima decade. Discorso diverso, invece, per seconda e terza decade che, a partire da questa settimana, cominceranno ad avvertire i primi scricchiolii esistenziali.

7° posto Cancro: in disparte. Le reiterate osticità planetarie che hanno reso difficoltosi gli ultimi mesi dei nati Cancro potrebbero indurre, nel corso di questo lunedì, il segno d'Acqua ad isolarsi dal mondo circostante mettendosi alla ricerca del proprio equilibrio interiore.

8° posto Vergine: affaccendati. I troppi "si" detti ai colleghi, al capo, al partner e ai figli renderanno, c'è da scommetterci, particolarmente affaccendata la giornata dei nati Vergine, con quest'ultimi che parranno non avere tempo nemmeno per un caffè con le amiche storiche.

9° posto Pesci: lavoro flop. Ciò che nell'ambiente professionale sino a fine settembre pareva scorrere liscio come l'olio sembrerà frenare di colpo ed i nati Pesci, già provati da diverse paturnie sentimentali, potrebbero accusare la batosta.

Ultime posizioni

10° posto Toro: rimettersi in gioco. Urano e Plutone nel loro Elemento adesso si troveranno di fronte Saturno rinvigorito dall'aver ingranato la marcia diretta, e ciò indurrà presumibilmente i nati Toro a guardarsi attorno, professionalmente parlando, e rimettersi in gioco senza remore.

11° posto Scorpione: focus sentimentale. Avendo perso il sostegno venusiano già da qualche giorno e trovando la Bianca Signora congiunta alla Luna e trina a Saturno, sarà probabile che i nati Scorpione saranno invogliati a focalizzare le proprie attenzioni sul ménage amoroso. Tale focus avrà il compito primario di fare comprendere al segno Fisso cosa non gira a dovere in coppia meditando, nei casi limite, se converrebbe troncare la relazione in essere.

12° posto Ariete: bizzosi. L'indesiderato protagonista del lunedì di casa Ariete sarà probabilmente il nervosismo, con quale i nativi condiranno ogni pietanza relazionale, dai dialoghi in coppia all'assegnazione delle regole ai figli passando per la divisione delle mansioni coi parigrado al lavoro.