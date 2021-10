Secondo l'oroscopo del 7 ottobre, gli Scorpione sono concentrati, gli Ariete sono un po' sconfortati. I Bilancia, invece, raggiungono la prima posizione.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: giornata di alterchi in campo sentimentale. Oggi sentite di essere in disaccordo con tutto e tutti e questo potrebbe portare un po' di malumore. Dal punto di vista professionale, però, è bene che siate più calmi.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del 7 ottobre vi invitano a non tirare troppo la corda in amore. Se ci sono delle situazioni in sospeso, forse è il caso di risolverle prima che sia troppo tardi.

Ricordate che con il dialogo si risolve tutto.

10° Ariete: le stelle sono un po' contrarie, tuttavia, non dovete demordere. Non perdete la speranza per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, potreste rimanere spiazzati.

9° Capricorno: non sottovalutate mai le vostre capacità. Credete di più in voi stessi e non vi arrendete dinanzi gli ostacoli. Dal punto di vista sentimentale, invece, siate audaci.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: qualche piccola preoccupazione potrebbe rendere un po' cupa la vostra giornata. Cercate di mettere da parte i problemi, almeno quando siete con le persone che amate.

7° Sagittario: le emozioni sono alle stelle in questo periodo.

L'oroscopo del 7 ottobre 2021 vi invita ad essere premurosi nei confronti delle persone che amate e risolute verso quelle che non vi ispirano fiducia.

6° Gemelli: non perdete tempo ad assecondare i desideri degli altri, ma cercate di indagare un po' più a fondo in voi stessi in modo da capire che cosa volete davvero e cominciare a lavorare seriamente per ottenerlo.

5° Leone: giornata altalenante dal punto di vista delle emozioni. I rapporti di coppia potrebbero rivelarsi piuttosto difficili. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e di evitare di prendere decisioni troppo affrettate.

Oroscopo 7 ottobre segni fortunati

4° in classifica Scorpione: la giornata comincerà in modo piuttosto produttivo.

Verso il pomeriggio potrebbe esserci un rallentamento, ad ogni modo, la concentrazione continuerà ad essere piuttosto alta.

3° Cancro: momento di sblocco dal punto di vista professionale. Se eravate in attesa di una novità, essa potrebbe arrivare quanto prima. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siete molto pazienti.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 7 ottobre denotano una giornata molto positiva per l'amore. I rapporti di coppia vanno verso un graduale miglioramento, tuttavia, non siate troppo frettolosi.

1° Bilancia: sul lavoro ci sono delle buone novità in arrivo. Per molti di voi si aprirà un momento pieno di soddisfazioni e di traguardi, pertanto, godetevi questo momento. Anche in amore andate verso un punto di equilibrio.