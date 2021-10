L'Oroscopo di venerdì 8 ottobre è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Un consiglio generale: cercate di pensare di più a voi stessi, senza arrabbiarvi per questioni non realmente importanti. Se ci sono stati dei momenti di calo, ora si potrà raggiungere una fase di recupero. Evitate di lasciarvi influenzare, procedete lungo la strada che state costruendo e rendetevi impermeabili a tali interferenze negative. Se poi dovesse aumentare lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete, pazienza.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in congiunzione a Marte e Mercurio;

Luna in Scorpione, in trigono a Nettuno e in opposizione a Urano;

Venere in Sagittario in sestile a Saturno;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno in Acquario;

Plutone in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 8 ottobre.

Previsioni zodiacali del giorno 8 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata allegra e frizzante, grazie a Luna e Urano amici. Tutto corre alla velocità della luce: pensieri, parole, azioni.

Anche a casa, dove portate a termine una mole impressionante di pratiche, in perfetta sintonia con la rapidità arietina. Piacevolmente stuzzicati dalla Luna in sestile, trascorrete una giornata dinamica e movimentata da piacevoli attività. Spazio anche per l’amore, a patto che il partner si unisca con voi al gruppo di persone chiassose e scatenate.

Nel lavoro, vi rimboccate le maniche, riordinando la pila di scartoffie trascurate da tempo.

Toro - L’oroscopo dell'8 ottobre al segno del Toro preannuncia un carosello infinito di dubbi e sospetti che portano scompiglio nelle relazioni offuscando i sentimenti. Decisamente meglio se siete in viaggio: la lontananza dagli schemi abituali spazza via anche le solite noie.

Volete sentirvi liberi di decidere e anche di cambiare parere, qualora lo riteneste necessario. Qualcuno vi incoraggia a fare sempre di più, suggerendovi di lasciarvi alle spalle le zavorre del passato. Per quanto ingarbugliato possa essere il presente, vi rassicura sapere di avere delle alternative.

Gemelli - In prima linea l’amore e l’amicizia, favoriti da Venere e Nettuno. Peccato che la Luna scompigli, almeno in parte, progetti e sentimenti. Un’infinita quantità di faccende da sbrigare potrebbe farvi rinunciare all’uscita serale con partner e amici. A livello amoroso, la Luna v’ignora, ma l’aspetto armonico di astri importanti allarga il ventaglio delle possibilità. Potete contare sull’appoggio di chi vi è intorno.

Estrosi ma anche efficienti. La sicurezza di essere sulla strada giusta funge da innesco a nuove iniziative. Nel lavoro, evitate ogni sotterfugio: le bugie hanno la consistenza del fumo, basterà un soffio a smascherarvi.

Cancro - L’umore non è dei migliori, ma un gruppo di amici e un po’ di svago vi fanno considerare ogni cosa con maggiore ottimismo. Alti e bassi nel bilancio. Non risparmierete granché, ma avete voglia di vivere intensamente concedendovi qualche sfizio. In amore, state bene, oggi che Luna e Sole vi guardano con benevolenza. La fortuna e l’infallibile fiuto vi guidano negli investimenti e negli affari. In ambito lavorativo, la vostra irrequietezza è motivata dall’ambizione. Il problema è che siete impazienti, non avete una strategia e a volte prendete delle cantonate.

Ogni evento è un messaggio. Invece di essere in collera, chiedetevi cosa la vita vi sta comunicando.

Oroscopo e consigli delle stelle dell'8 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Una giornata poco brillante, non all’altezza delle vostre aspettative. Responsabile ne è la Luna in Scorpione, che apporta insicurezze e confusione. Controllare l’emotività potrà essere un’impresa, nel corso di una discussione in famiglia. Incomprensioni in amore: non è questo il momento di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto focalizzatevi su iniziative concrete per consolidare ciò che ora avete in mano. Piccoli guai legati alla quotidianità: studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma. Nel lavoro, nel caso sia necessaria una messa a punto della situazione, contate oggi su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate.

Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una mossa che vi porterà alla vittoria.

Vergine - La Luna rende scorrevole il quotidiano e i risultati non mancano di certo. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vita consueta appare stimolante. Tra gli amici andate fortissimo, ritrovarvi al centro dell’attenzione nutre ed esalta la vostra autostima. A livello sentimentale, i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma l’affetto è profondo, perciò non andate mai a dormire con il broncio. Fate la pace! Sdrammatizzare i problemi consente di vivere più felici. Siete maestri in questa arte: applicatevi! Nel lavoro, se oggi qualcosa non gira a dovere, osservate la situazione dall’esterno.

L’eccessiva reattività induce a nutrire sottili e ingiustificati sensi di colpa.

Bilancia - Giornata fortunata. Marte e la Luna accendono l’entusiasmo, vi danno la giusta carica e mettono in luce il vostro spirito da combattenti. Fermento, agitazione, passione. In tale vortice di sentimenti, troverete spinta e coraggio per ufficializzare un legame. In ambito affettivo, a fronte di una delusione, abbandonerete totalmente i vostri piani, ma non ve ne pentirete affatto. Desiderio di quiete e umore schivo. Una passeggiata nel verde, un confronto a quattr’occhi con voi stessi. Nelle attività lavorative, cambiamenti favorevoli in vista: saprete delimitare meglio i vostri compiti e farvi rispettare.

Ventata di novità nella routine. Si aprono nuove prospettive di guadagno, i redditi da lavoro dipendente subiscono una piacevole impennata.

Scorpione - Avrete tutte le carte in regola per centrare il vostro obiettivo, ma all’ultimo momento un fatto inaspettato potrebbe cambiare le prospettive. La Luna nel segno permetterà che ciò che vi sta a cuore in famiglia vada finalmente a buon fine. Se il vostro rapporto d’amore è stanco, potrebbe cominciare a mostrare le corde. Urge un chiarimento, anche se può significare rottura. Nel lavoro, Con Saturno armonico a Mercurio, oggi è la giornata giusta per prendere decisioni. Lucidi e concreti, anche più del solito, non sbaglierete un passo! Ottimisti e su di giri, persino nei soliti doveri quotidiani riuscite a vedere dei lati piacevoli e positivi.

Astrologia di venerdì 8 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Malgrado Venere sia contraria, avrete voglia di rinnovare il guardaroba e di acquistare qualcosa di sfizioso che vi renda particolarmente affascinanti. Ricoprendo il partner di attenzioni, gli farete dimenticare che ultimamente l’avete lasciato troppo solo avete bisogno di certezze e solidità, ma come non ascoltare i canti di sirena che vi attraggono con fugaci e bollenti emozioni? Con Plutone in opposizione, vengono prepotentemente alla ribalta i vostri punti deboli: moderatevi. A livello lavorativo, farete incontri con persone esperte, che sapranno stimolare la vostra curiosità intellettuale e v’insegneranno efficaci tecniche innovative.

In arrivo sorprese che vi porranno in condizione di aprire il cuore alla fiducia e al rinnovamento.

Capricorno - Una giornata di relax all’insegna dell’amore, grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila via liscio con tanto di piacevoli sorprese. L’impulso diretto verso obiettivi concreti diventa davvero costruttivo e vi assicura gli appoggi giusti. A livello amoroso, Potete intensificare senza sforzo i vostri programmi e ogni attività, per quanto oggi la vostra attenzione sia rivolta ai sogni d’amore, più che alla carriera. Viaggi, studi, meditazione ed esperienze interiori riescono ad aprirvi la mente. Intese profonde. Nel lavoro, novità importanti vi attendono sul piano professionale.

Seguite senza esitazioni l’istinto: vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. Situazione in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo e organizzazione, pianificando ogni dettaglio.

Acquario - Focus sul lavoro, che sarà il centro dei vostri interessi per questo venerdì. Ma, senza darlo a vedere, darete anche spazio alla vita interiore. Riflessioni profonde scandiranno il ritmo della vostra attività, parola della Luna in sesta Casa. In ambito affettivo, niente sospetti o mezze verità: in coppia stravince il sentimento, più profondo di qualsiasi contrarietà. In famiglia si torna a parlare di ruoli: perché le cose funzionino bene, a ciascuno spetta un compito. Passerete per reazionari, ma non fate sconti a nessuno!

In pole position anche l’ecologia e l’ambiente. Nel lavoro, focus sulle finanze, soprattutto se c’è in ballo un trasloco o un acquisto immobiliare: con astri in quadratura la casa reclama spese continue. Per fortuna non avrete difficoltà a ottenere un prestito, lo sanno tutti che l'Acquario è affidabile.

Pesci - L'oroscopo per la giornata dell'8 ottobre indica che sarete impegnati nel potenziare la vostra situazione economica e a cogliere le possibilità di cambiamento che si prospettano. Osate! Avrete delle idee molto concrete, grazie alle quali riuscirete a risolvere al meglio un problema familiare. In amore, la Luna nel segno dello Scorpione renderà magica la giornata. Giove, Venere e Saturno amici vi daranno più di una mano a realizzare i progetti ai quali tenete di più. Intesa con una persona straniera. Interessante un viaggio che vi catapulterà in un mondo carico di fascino. Nel lavoro, la giornata inizia alla grande. Siete sorretti dall’entusiasmo e da una grande fiducia nelle vostre qualità e risorse. Concentrate l’attenzione su un obiettivo concreto, che vi permetterà di fare un bel salto di qualità.