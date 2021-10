L’oroscopo del fine settimana 16 e 17 ottobre 2021 porta un bel po’ di novità per tutti i simboli dello zodiaco. Mentre il segno dell’Ariete sarà impegnato a fare molte commissioni, i nativi della Vergine dovranno scoprire il significato dei loro oscuri sogni. Alcuni nati in Capricorno riceveranno la visita di una persona pronta a esplodere, mentre i nativi dell’Acquario si tufferanno nell’amore. Per sapere come sarà il vostro week end, si consiglia di leggere le previsioni delle stelle per le giornate di sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Il fine settimana del 16 e 17 ottobre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo fine settimana potreste essere impegnati a fare molte commissioni dell’ultimo minuto. Potreste essere chiamati ad arbitrare una controversia tra colleghi di lavoro, parenti o vicini di casa. A seconda della natura del litigio potreste essere in grado di mediare una tregua temporanea, ma non siate troppo severi con voi stessi se gli animi ritorneranno a essere più bollenti di prima, nonostante i vostri sforzi. Date la priorità al relax.

Toro – Siete sul punto di esplodere, forse perché durante la settimana avete accumulato troppa tensione. Se non state attenti potreste prendervela con chi vi è più vicino.

Fate esercizi fisici oppure pulite la casa. Impegnatevi in qualsiasi tipo di attività fisica e stimolate le endorfine per sentirvi di nuovo bene. La vita è troppo breve per essere sprecata tra stress e turbamenti.

Gemelli – C’era un compito che avreste doluto completare e che è stato ritardato per motivi al di fuori del vostro controllo?

Non arrabbiatevi, non è colpa vostra e non potete farci niente. Trovate qualcos’altro da fare in modo da scacciare questa faccenda dalla vostra testa. Meglio ancora, uscite con una persona che vi fa star bene. Se l’universo avrebbe voluto che quel compito fosse stato completato, lo avrebbe fatto.

Cancro – Negli ultimi anni vi siete resi conto che ci sono stati grossi cambiamenti nel vostro io interiore e nel percorso che avete intrapreso.

Non è sempre stato facile per voi, perché a volte ha significato dire addio alle cose a cui eravate piuttosto affezionati. In questo fine settimana potreste sentire molto forte la tensione accumulata durante la settimana. Scioglietela facendo attività fisica, guardando le vostre serie tv preferite o pulendo la casa. Tenete sotto controllo le emozioni.

Previsioni del weekend 16 e 17 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Avete voglia di ascoltare un sermone, una conferenza o un discorso di qualsiasi tipo? Non sorprendetevi se quello che dice l’oratore risulta essere più "aria fritta" che informazioni utili. Probabilmente è più interessato a sfogare i sentimenti, che a presentare i fatti. Anche le opinioni possono essere preziose, quindi ascoltate.

Prendete tutto con le pinze finché non avrete verificato i fatti.

Vergine – Gli incubi possono perseguitare il vostro sonno e farvi svegliare la notte. Probabilmente rappresentano il vostro subconscio che rilascia le più oscure delle vostre preoccupazioni, paure e frustrazioni, a causa dell'ultima settimana che avete attraversato. Approfondire il significato di questi oscuri sogni potrebbe essere illuminante, prendete nota.

Bilancia – Il vostro partner potrebbe essere preoccupato perché un membro della famiglia non sta bene. Se questo è un partner d’amore offrite comprensione, ma non aspettatevi subito gratitudine. Se si tratta di un partner commerciale potreste dover affrontare un carico di lavoro più pesante durante la prossima settimana.

Il familiare si riprenderà, ma il vostro partner non sarà molto buono con nessuno fino ad allora.

Scorpione – Avete troppe cose da fare in casa. Potrebbe essere necessario fare molte chiamate, vedere troppe persone oppure eseguire alcune pratiche piuttosto noiose. Questo potrebbe farvi innervosire, quindi prendete qualche minuto per voi stessi ogni due ore. Uscite all’aria aperta, questo vi calmerà e vi aiuterà a tenere sana la vostra mente.

L'oroscopo per le giornate di sabato 16 e domenica 17 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete dell’umore giusto per l’amore, ricordate di essere sensibili ai bisogni del vostro partner e di dare molto affetto in cambio. Organizzate un week end romantico, le stelle approvano le cene a lume di candela.

Champagne e cioccolato risvegliano la passione e rendono il rapporto molto sensuale. Per alleviare la tensione accumulata durante la settimana di lavoro, l’oroscopo consiglia un bel bagno caldo e profumato.

Capricorno – Una persona potrebbe farvi visita in questo fine settimana. Potrebbe non essere di buon umore, quindi forse fareste meglio a portarla fuori, dove sarà costretta a mantenere un po’ di autocontrollo. In caso contrario, potreste prepararvi per un rimprovero per qualcosa che sembrerà irrilevante. Provate a disinnescare la situazione spronandola a parlare di ciò che la preoccupa davvero. Molto probabilmente il problema non siete voi.

Acquario – Cupido potrebbe avervi colto di sorpresa e adesso siete pronti per l’amore.

Avete un bell’aspetto e vi sentite benissimo. Fate del vostro meglio per raggiungere la persona che amate. Se non è possibile incontrarsi in questo fine settimana, cercate di pianificare presto un appuntamento romantico. Se tutto il resto fallisce, voltate pagina e tuffatevi in un nuovo romanzo rosa.

Pesci – Siete romantici di natura, ma in questo fine settimana probabilmente siete più interessati alla sensualità che alle rose, allo champagne e al cioccolato. Anche la seduzione vi sembra troppo insipida in questo periodo. Siate più incline all’azione. Questo va bene per il vostro amante, perché è nello stesso stato d’animo. Usate la vostra intuizione per giudicare. In caso contrario potreste dover optare per una cena romantica e non dimenticate le rose, lo champagne e il cioccolato.