Nuovo appuntamento con l'oroscopo del weekend 9-10 ottobre 2021. Secondo l'astrologia applicata al secondo fine settimana di ottobre, i nativi dell'Ariete appariranno particolarmente introversi, mentre i nati sotto il segno del Toro avranno qualcosa da confessare alle persone che frequentano. Periodo di indecisioni per i nati in Cancro, mentre i nativi dello Scorpione dovranno affrontare nuovi cambiamenti nella propria vita. Per maggiori dettagli, consultate le seguenti previsioni degli astri applicate alle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre a tutti i segni dello zodiaco.

Il weekend 9-10 ottobre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo fine settimana vi sentite particolarmente introversi, quindi non forzatevi troppo in nessuna situazione sociale carica di tensione. È un buon momento anche per verificare eventuali progetti che potrebbero richiedere la vostra attenzione e anche quella della vostra squadra di lavoro.

Toro – Siete sempre più sensibili a un argomento particolare che sembra attirare l’attenzione dei vostri coetanei. È un buon momento per confessare a queste persone perché vi sentite come vi sentite, oppure per stare alla larga da loro per un po’.

Gemelli – Vi sentite più rilassati riguardo a qualcosa di nuovo che una volta vi avrebbe turbato.

Una persona molto cara o un socio in affari ha bisogno della vostra attenzione, quindi, dategli ciò di cui ha bisogno. Potrebbe volerci del tempo per dare vita a un progetto d’amore, ma voi e il partner potete raddoppiare i vostri sforzi.

Cancro – Sebbene la vostra energia emotiva sia più forte che mai, potreste sentirvi ancora piuttosto indecisi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Comunque, non è il periodo migliore per prendere decisioni importanti, quindi, non preoccupatevi troppo di come andrà a finire.

Previsioni astrologiche di sabato 9 e domenica 10 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Sfruttate questo fine settimana per dare un’occhiata ai problemi che stanno colpendo voi e le persone che vi stanno attorno: potrebbe benissimo essere che voi dobbiate gestire le cose in maniera diversa dal solito.

Chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza.

Vergine – È arrivato il momento di scuotere le cose. Assicuratevi che le persone che vi vogliono davvero bene prestino attenzione mentre le sorprendete con un gesto o un cambiamento di vita che conta davvero.

Bilancia – La vostra famosa generosità è un po' logora, ma non preoccupatevi, non vi state trasformando in un Grinch. È solo che in questo periodo siete molto presi da questioni che riguarda la vostra vita privata.

Scorpione – State iniziando una nuova fase della vita e lo state facendo con un’energia straordinariamente positiva. È un buon momento per chiudere con certi eventi negativi del passato o con le ferite che pensavate di portare con voi per sempre.

L'oroscopo per il secondo fine settimana di ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Un buon amico è in grosse difficoltà, ma si ostina a non chiedere aiuto. L'oroscopo consiglia di dare un’occhiata in giro e vedete cosa riuscite a scoprire; potreste essere in grado di sistemare i problemi di questa persona senza farla sentire come se ti dovesse qualcosa.

Capricorno – Una persona a voi molto cara viene in vostro soccorso senza che voi dobbiate chiedere aiuto. Questo vi rincuora tantissimo, ovviamente, ma vi fa anche pensare a come contraccambiare il favore. Questa volta andate alla grande.

Acquario – Se vi sentite esausti, è solo perché state esaurendo le energie, ma una sosta per ricaricare le batterie è proprio quello che ci vuole in questo fine settimana.

Non preoccupatevi se non fate troppo in questi giorni, perché le cose cambieranno molto presto.

Pesci – Potreste sapere cosa volete realmente, ma questo non significa che qualcun altro vi stia ascoltando attentamente. È meglio fare le proprie cose piuttosto che continuare ad aiutare gli altri nella speranza che ricambino il favore.