Secondo l'oroscopo della seconda settimana ottobrina, per i nati in Gemelli si prospettano giornate senza romanticismo e passione, invece, per i nativi dello Scorpione arriveranno buone notizie soprattutto in amore. Periodo di transizione per i lavoratori nati sotto il segno del Leone, situazione finanziaria abbastanza negativa per il segno del Sagittario. Se siete curiosi di sapere come sarà la vostra settimana a livello amoroso, lavorativo e salutare, di seguito trovate le dettagliate previsioni astrologiche applicate alla settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 ottobre.

I simboli dello zodiaco presi in considerazione in questo Oroscopo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

L'oroscopo su amore, lavoro e salute: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, se di recente avete raccolto un bel po’ di delusioni, questa settimana vedrete un po’ di luce e ritroverete la sintonia con il partner. Le coppie che hanno da poco ritrovato un equilibrio non devono lasciarsi condizionare da terzi. I single del segno dovrebbero smettere di inseguire un sogno proibito. È il momento di concentrarsi sulla conoscenza di nuove persone. In campo lavorativo, vi è bastato una bastonata per mandare avanti un vostro progetto e acquisire più sicurezza in voi stessi.

In salute, se siete sotto stress o preoccupati, niente paura, si tratta di un momento passeggero.

Toro – In amore, la determinazione non mancherà in questa nuova settimana ottobrina, sfruttatela per fare breccia nel cuore della persona che vi piace tanto, oppure per mantenere saldo un rapporto. Se il vostro cuore è solo da tempo, dovete lasciar perdere le persone che non sono degne di voi e iniziare a cercare le persone che sono compatibili con il vostro carattere.

Sul fronte lavoro, dopo varie vicissitudini finalmente riuscirete a raggiungere una stabilità. Ricordate che mantenere un ambiente lavorativo sereno è importante tanto quanto lo è in famiglia. In salute, se negli ultimi tempi avete trascurato il vostro corpo, sarebbe il caso di darsi da fare. Occhio agli acciacchi stagionali.

Gemelli – In campo amoroso, non si prospetta una settimana di romanticismo, di passione, di farfalle allo stomaco. In questo periodo il vostro cuore è freddo come il ghiaccio, ma non si esclude che in futuro si sciolga davanti a qualche gesto d’amore. In alcune coppie potrebbero esserci dei battibecchi causati dalla superficialità di uno dei due partner o alla scarsa attenzione in famiglia. I cuori solitari trascorreranno serate piacevoli, ma niente di entusiasmante. Insomma, la parola d’ordine di questa settimana è pazienza. In campo lavorativo, la vostra carriera è molto attiva; qualche accordo andrebbe rivisto. Grazie a qualche entrata extra riuscirete a togliervi qualche soddisfazione. In salute, molti nativi dei Gemelli potrebbero sentirsi sotto stress a causa dei troppi impegni quotidiani.

Male non fa concedersi qualche momento di pausa.

Cancro – In amore, ci sono molte questioni irrisolte nella vita di coppia e questo non permetterà di vivere una tranquilla settimana. Il vostro spirito inventivo dovrebbe aiutarvi a trovare una soluzione, ma dovete credere di più nei percorsi che intraprenderete. Le persone che vi stanno accanto devono sapere che possono contare su di voi. Le coppie che hanno vissuto dei momenti di grande disagio riusciranno a trovare un equilibrio. Novità in arrivo per i single del segno, soprattutto per coloro che escono di casa raramente. Ottima chiusura estiva per chi si è dato da fare nel lavoro. La fortuna comincia a girare a vostro favore. Se non avete ancora trovato lavoro, qualcuno potrebbe venirvi incontro e assumervi.

Ben venga anche un lavoro che non c’entra con i vostri studi. Settimana senza problemi per la salute.

Previsioni astrologiche della settimana 11-17 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, il mese scorso è stato davvero impegnativo e molte coppie hanno dovuto prendere delle decisioni definitive. Chi è uscito da questo periodo sano e salvo merita proprio un premio. Infatti, le stelle hanno deciso di regalarvi serenità e pace. Alcune relazioni fresche possono proseguire senza problemi e potrebbe venire a galla qualche proposta impegnativa. I single del segno non hanno assolutamente voglia di cedere alle varie tentazioni, preferiscono difendere a spada tratta la nomina di cuore solitario.

Parlando di lavoro, è un periodo di transizione, qualsiasi idea abbiate in mente è meglio aspettare con pazienza. Se avete chiuso con qualche collaboratore, un’attività o cose del genere, non buttatevi a capofitto in un nuovo progetto, aspettate momenti migliori. In salute, avete trascurato troppo il vostro fisico, il fine settimana sarebbe indicato per prendervi una pausa. Gioverebbe molto alla vostra mente.

Vergine – Periodo un po’ complicato per l’amore, specialmente per le coppie sul ciglio di un equilibrio. Forse uno dei due partner è molto preso da qualsiasi altra cosa che non abbia a che fare con i sentimenti, la famiglia. Tuttavia, avrete la possibilità di rifarvi. Sfruttate il fine settimana per staccare la spina e stare più tempo con alla persona che amate.

Per i cuori solitari arrivano importanti novità, magari un ritorno di fiamma o una nuova conoscenza. Il lavoro necessita urgentemente di cambiamenti, non azzardatevi con progetti onerosi o troppo impegnativi, poiché è troppa l’incertezza che li avvolge. C’è chi ha la forza di ripartire daccapo. Per quanto riguarda l’economica, non potete di certo lamentarvi. Parlando di salute, nei prossimi giorni potrebbe presentarsi qualche fastidio fisico e se non vi farete prendere dall’ansia, ne verrete subito fuori.

Bilancia – Si prospetta un’ottima settimana per l’amore. Le coppie ben collaudate hanno in mente di allargare la famiglia e di costruire qualcosa di nuovo assieme alla persona del cuore. Cercate di velocizzare i tempi, senza temere le responsabilità.

Siete pronti per compiere il grande passo. Se il vostro cuore è solo da un bel po’, qualcuno si farà avanti e vi chiederà di approfondire la conoscenza. L’oroscopo consiglia di non fare troppo gli schizzinosi. In campo lavorativo, la fortuna bacia gli affari. Potreste trovare delle persone serie con cui concludere un contratto. Cercate di non essere troppo severi con voi stessi, se i guadagni non sono stratosferici. Non lamentatevi nemmeno dal punto di vista fisico, se seguirete alla lettera i consigli di un esperto.

Scorpione – In amore, buone notizie in arrivo. In questa settimana molte coppie in crisi ritrovano pace e serenità. A volte avete la netta sensazione di essere sfortunati in amore, ma non è così.

Le coppie fresche iniziano a vivere una nuova fase del rapporto, i partner si guarderanno con occhi diversi. Anche i single del segno tornano a sperare in un rapporto stabile, fatto di fiducia verso il prossimo. Cresce vertiginosamente il desiderio di condividere la propria vita con un’altra persona. In campo lavorativo, se avete iniziato un nuovo progetto, dovete fare attenzione e non abbassare mai la guardia. Non lasciatevi frenare da qualche emotività e combattete a denti stretti per raccogliere tante soddisfazioni. La salute risponde molto bene a questa settimana, anche quando vi sentite fiacchi e sfiniti. È sufficiente il riposo e la vicinanza di persone giuste per ottenere una grande spinta.

Oroscopo per la settimana 11-17 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Settimana positiva per l’amore, ci sono molte novità soprattutto dal lato affettivo. L’unica cosa che dovete tenere presente è che sarà complicato scegliere tra due persone, se avete una doppia vita. Le coppie che stanno programmando qualcosa d’importante per il futuro dovrebbero sognare di meno e passare subito ai fatti. I cuori solitari dovrebbero essere più disponibili a fare nuove conoscenze. In campo lavorativo, tutte le idee che vi verranno in mente nei prossimi giorni meriteranno di concretizzarsi. Per le finanze, invece, è un periodo abbastanza negativo, dovete essere più accorti nelle spese. In salute, le cure che state facendo saranno più efficaci se sarete tranquilli e rilassati.

Capricorno – Per l’amore è un periodo particolare, tuttavia, anche le cose che a prima vista vi sembreranno negative alla fine si riveleranno migliori. Le coppie quasi alla deriva farebbero bene a prendere una decisione definitiva. Alcune saranno tentati di cedere alle lusinghe di un’altra persona, quindi, è inutile portare avanti una relazione morta. Le coppie serene, invece, vanno avanti senza problemi. Alcuni single si danno alla pazza gioia e non si lasciano sfuggite diverse occasioni. In campo lavorativo, è una settimana tranquilla, potete dedicarvi ai vostri progetti con determinazione. Dal punto di vista finanziario potreste togliervi qualche sfizio. Se siete alla ricerca di un buon impiego dovrete essere più testardi, potreste accontentarvi di un part-time.

In salute, il vostro punto debole è il cibo. Non appesantitevi troppo, non mandate all’aria tutti gli sforzi che avete fatto fino ad adesso. Non interrompete per niente al mondo i vostri esercizi fisici.

Acquario – In amore, coloro che sono stati diffidenti nei confronti dei sentimenti, in questa settimana hanno voglia di rimettersi in pista. Vi siete accorti che con il vostro atteggiamento freddo rischiate di raffreddare qualsiasi tipo di rapporto. Alcune coppie iniziano a capire qual è la strada giusta da intraprendere per migliorare la relazione, altre, invece, a causa di interferenze, si ritrovano a vivere un periodo di instabilità. I cuori solitari hanno buone opportunità di fare un bel viaggio e conoscere gente nuova. In campo lavorativo, dopo un periodo critico finalmente raggiungete un po’ di stabilità nell’ambiente in cui prestate servizio. Siete pronti a porvi in maniera positiva a qualsiasi novità. Godetevi i vostri piccoli successi, ottenuti con sudore e sacrificio. In salute, nonostante i malesseri stagionali riuscirete a stanarli.

Pesci – In campo amoroso, se negli ultimi avete mollato un po’ la presa adesso potete recuperare terreno. Accantonate le tensioni che avete creato nel vostro ambiente sentimentale e familiare e date più spazio a qualcosa di più costruttivo. Molte coppie hanno l’opportunità di recuperare il tempo perduto. I cuori solitari del segno hanno un’incredibile voglia di condividere la propria vita con una persona speciale. Sul fronte lavoro, cercate di ristabilire i contatti lavorativi, rispolverate la vostra agenda e non sottovalutate le vecchie conoscenze. Se vi siete insidiati da poco nel mondo del lavoro, cercate di farvi volere bene. In salute, con un po’ di moto in più riuscirete a smaltire i vostri peccati di gola. Attenzione al freddo, copritevi bene.