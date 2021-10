Si avvicina un nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di venerdì 15 ottobre 2021. Di seguito le previsioni delle stelle e l'Oroscopo con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in questo inizio di weekend a livello sentimentale potrete vivere delle buone opportunità. In particolare i single è possibile che facciano degli incontri. La giornata è di recupero.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di venerdì 15 ottobre sarà caratterizzata dalla Luna contraria.

Non ci sarà buonumore a livello sentimentale. In ambito lavorativo potrete prendere delle decisioni importanti.

Gemelli: con Venere contraria non sarà semplice affrontare alcune situazioni sentimentali, attenzione alle problematiche di coppia. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio che agiate con maggiore diplomazia.

Cancro: nel lavoro non mancheranno novità. Otterrete anche delle risposte, se le attendete. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale sarà possibile fare delle richieste.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno la giornata sarà caratterizzata da discussioni sentimentali e possibili contrasti familiari. Per quel che riguarda il lavoro non mancheranno nuovi stimoli.

Vergine: a livello sentimentale quelle del weekend saranno giornate particolari. Nonostante il momento di stanchezza, nel lavoro siete in cerca di maggiore equilibrio.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: potrete vivere delle belle emozioni in queste giornate. Per i nati sotto questo particolare segno le giornata è di recupero.

Nel lavoro, nonostante alcune difficoltà economiche, potrete portare avanti progetti e ottenere proposte.

Scorpione: cielo nervoso per il segno. A livello sentimentale bisognerà affrontare delle questioni complesse. Per la sfera lavorativa potrete riflettere per capire come agire.

Sagittario: sarà difficile vivere grandi emozioni in questa giornata di inizio weekend.

I single del segno potrebbero comunque fare degli incontri d'amore interessanti. In ambito professionale possibili miglioramenti rispetto le settimane precedenti.

Capricorno: sono belle le emozioni che potete vivere in queste giornate, grazie anche alla Luna favorevole che arriverà in queste giornate. Per il lavoro cercate di mantenere la calma, specie se qualcosa non dovesse andare come desiderate.

Acquario: fatevi avanti se desiderate qualcuno da tempo. Per i nati sotto il penultimo segno zodiacale la giornata di venerdì 15 ottobre sarà caratterizzata da decisioni importanti in ambito lavorativo.

Pesci: con la Luna nel segno sarà possibile ricucire situazioni complesse. In questa giornata in amore dovrete riflettere bene prima di agire. Nel lavoro possibili cambiamenti.