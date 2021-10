Per la settimana dal 18 al 24 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede un intenso periodo di fortuna e di amore prevalentemente per i nati sotto i segni di aria grazie a Giove e Venere, con la Bilancia finalmente in testa dopo giorni molto turbolenti. L’Acquario avrà anche tanto senso di responsabilità. Anche il Sagittario potrà usufruire dell’influenza positiva di Venere, mentre lo Scorpione potrebbe avere delle influenze negative a causa di Saturno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Leone armonioso

1° Bilancia: la fortuna di entrambi i pianeti Giove e Venere sarà indispensabile per stabilire un legame di copia pressoché inscalfibile e ricco di eventi decisamente interessanti per la vostra vita di coppia. Avrete tanta grinta sul lavoro, soprattutto se avete a che fare con uno nuovo o comunque dalle interessanti prospettive di crescita. Secondo l’oroscopo ci saranno anche molte sorprese nel fine settimana.

2° Leone: ora potrete vivere appieno un periodo amoroso carico di sintonia e passionalità, con un pizzico di romanticismo che si rivelerà utile per dei dialoghi costruttivi e decisamente armonici. Anche all’interno della squadra di lavoro ci sarà sempre più collaborazione, e l’accompagnamento della fortuna dettata dal pianeta Venere incoraggerà anche quei progetti che potrebbero risultare più ambiziosi di altri.

3° Gemelli: l’affiatamento di coppia sarà uno dei migliori dell’intero mese di ottobre, carico di aspettative finalmente realizzate e anche dei progetti di coppia che potrebbero trovare la luce entro il fine settimana. Anche sul piano della professione potrebbero esserci delle ottime notizie, soprattutto per quei progetti e quegli affari su cui avete lavorato a lungo.

Non dovrete attendere molto tempo per i guadagni.

4° Acquario: finalmente i guadagni prenderanno una piega positiva per il vostro segno, nonostante ci siano ancora delle piccole faccende di stampo burocratico da risolvere quanto prima. L’ambito amoroso sarà accompagnato da tanta passionalità, che dopo tanto acquisterà sempre più valore fino al weekend.

L’oroscopo prevede anche qualche piccola novità sul lavoro da non sottovalutare.

Toro in risalita

5° Vergine: avrete molti stimoli dal punto di vista lavorativo e molti progetti che potrebbero essere molto remunerativi sul piano dei guadagni. Ora come ora avrete ampie possibilità di fare carriera, anche se dovrete necessariamente evitare le distrazioni, anche in amore. Secondo l’oroscopo, potreste non essere molto in sintonia con l’ambiente familiare o comunque avere divergenze di opinioni con le amicizie.

6° Toro: si apriranno degli spiragli sul lavoro e potreste trovare qualcuno che sappia soddisfare pienamente le vostre esigenze, anche se dovrete attendere un po’ di tempo. Avrete molta più calma e concentrazione, probabilmente anche il lavoro di squadra potrebbe essere incentivato dalla vostra voglia di stimolare la creatività, la vostra e quella altrui.

In amore ci sarà un incredibile sostegno che potrebbe essere di enorme aiuto per il vostro umore.

7° Sagittario: questo Venere ottimale vi aiuterà a superare qualche ostacolo in amore, anche se state attraversando un momento non proprio roseo e avrete voglia di ricominciare dal principio. Sul piano affaristico dovrete prendere delle decisioni che comporteranno delle responsabilità molto grandi, quindi valutate cosa sia meglio per voi in questo dato periodo.

8° Ariete: avrete qualche piccola difficoltà a livello amoroso, dal momento che non sempre avrete fiducia in come si sta evolvendo il rapporto di coppia. Purtroppo anche nella cerchia delle amicizie riscontrerete qualche piccola divergenza di opinioni, ma sarà in famiglia che ci potrebbe essere un po’ di tensione.

Secondo l’oroscopo, sul lavoro sarà molto più produttivo agire in solitaria, ci saranno anche maggiori profitti.

Capricorno sottotono

9° Capricorno: purtroppo l’umore non sarà dei migliori, ma al tempo stesso ci saranno persone che i circonderanno di affetto ma anche di proposte molto divertenti da prendere in considerazione. Purtroppo per voi sarà molto difficile instaurare una amicizia nuova, mentre contare su quelle vecchie ora vi risulterà alquanto difficile, soprattutto per le recenti delusioni.

10° Cancro: purtroppo la comunicazione all’interno della vostra relazione amorosa potrebbe non essere delle migliori, anzi. Potreste avere molta gelosia o comunque molti fraintendimenti che potrebbero portare ad un allontanamento o addirittura ad una separazione.

Quest’ultima dipenderà molto dallo sviluppo passato della vostra storia. Sul piano lavorativo potreste attraversare un periodo fatto di monotonia, secondo l’oroscopo.

11° Scorpione: anche se ci saranno delle negatività sul lavoro, tanto che risulterà più pesante del solito, sul piano sentimentale ci sarà una stabilità che sarà un vero peccato infrangere. La routine però potrebbe prendere il sopravvento sulle giornate, dunque secondo l’oroscopo uno strappo alla regola potrebbe essere una valida soluzione alla noia.

12° Pesci: dovrete attraversare una settimana che potrebbe essere faticosa sotto tanti aspetti, a partire da quello lavorativo, per concludersi con qualche piccolo malessere che potrebbe presentarsi quando meno ve lo aspettate. I momenti di stanchezza e di pigrizia saranno sempre più numerosi e difficili da smaltire.