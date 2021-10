Lunedì 1° novembre troviamo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno della Vergine, mentre Marte e il Sole sosteranno sui gradi dello Scorpione. Mercurio, invece, continuerà l'orbita in Bilancia, così come Giove assieme a Saturno resteranno stabili in Acquario e Urano permarrà in Toro. Plutone, in ultimo, rimarrà nel domicilio del Capricorno come Venere proseguirà il moto in Sagittario e Nettuno risiederà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Gemelli, meno entusiasmante per Cancro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro top.

Una ventata di raggi benevoli pervaderà probabilmente il lunedì di casa Capricorno per quanto riguarda le questioni professionali, specialmente per la prima decade che potrà mettere a segno qualche ottimo risultato.

2° posto Gemelli: finanze top. Il bottino economico del primo segno d'Aria riceverà i favori del trigono Mercurio-Giove in sesta casa permettendo, con ogni probabilità, ai nativi di cominciare a programmare qualche spesa ingente riguardante il nido domestico.

3° posto Bilancia: focus sentimentale. La Bianca Signora, prima di formare l'anello di sosta in Capricorno, strizzerà l'occhio al Messaggero degli Dei sui loro gradi intimando, c'è da scommetterci, ai nati Bilancia di chiarire eventuali ruggini con la dolce metà.

Lanciandosi in uno scambio di vedute costruttivo, difatti, il segno Cardinale avrà ottime chance di far comprendere appieno al partner le proprie ragioni.

I mezzani

4° posto Ariete: attrazioni. Sia i single che gli accasati potrebbero, nel corso della giornata inaugurale della settimana, venire attratti inaspettatamente da una persona conosciuta da poco, la quale parrà stregarli col suo charme.

Lasciarsi trasportare da tale baraonda emotiva sarebbe un bene soltanto nel brevissimo periodo, ovvero sino al 5 novembre, perché dal primo weekend novembrino la quadratura venusiana porterebbe alla ribalta ogni falla di tale flirt instaurato.

5° posto Toro: occhio del ciclone. Installata in un periodo colmo di sfide, questa giornata autunnale sembrerà rappresentare una sorta di occhio del ciclone per i nati Toro, i quali potranno affrontarla col sorriso sulle labbra e un entusiasmo non indifferente.

Unico neo quotidiano, invece, sarà presumibilmente rappresentato da qualche battibecco relazionale che avverrà nelle ore mattutine.

6° posto Acquario: routine. Lunedì che potrebbe avanzare senza troppe novità o scossoni di sorta per il quarto segno Fisso, almeno sino all'ora di cena quando il partner vorrà sorprenderlo con un piccolo ma gradito dono. Lavoro in stand-by.

7° posto Scorpione: tenaci. La fresca congiunzione Marte-Sole sui loro gradi donerà, con tutta probabilità, ai nati Scorpione una marcata determinazione nelle faccende pratiche e lavorative, spingendoli a non arrendersi di fronte a eventuali difficoltà e imprevisti.

8° posto Pesci: taciturni. L'esuberante posizione mercuriale, poco adattabile allo stile introverso nativo, sommata alle dissonanze venusiani e lunari indurrà presumibilmente il dodicesimo segno zodiacale ad assumere un mood taciturno, in particolar modo nella cerchia professionale.

9° posto Leone: freno a mano. Malgrado l'impegno e la dedizione profusi sul fronte pratico e lavorativo in questo lunedì, i felini potrebbero riscontrare dei risultati blandi o, nei peggiori casi, nulli che tenteranno di minare il loro entusiasmo verso i progetti in essere.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. La giornata non si prospetta delle migliori sul versante amoroso per i nati Cancro, con quest'ultimi che potrebbero dover fare i conti con gli immotivati musi lunghi della dolce metà che porteranno a un clima gelido in coppia.

11° posto Vergine: distratti. Nonostante il Luminare femminile sia appollaiato nel loro domicilio, il secondo segno di Terra si troverà probabilmente a rapportarsi con una scarsa lucidità mentale, la quale si trasformerà facilmente in gaffes o distrazioni se non faranno particolare attenzione.

12° posto Sagittario: delusioni. 24 ore dove il terzo segno di Fuoco, soprattutto la terza decade, prenderà presumibilmente una batosta emotiva proveniente dal nucleo famigliare che lo lascerà interdetto. A salvare capra e cavoli, fortunatamente, ci penserà un fratello o una sorella che lo spingeranno a considerare anche le posizioni dei genitori in tale situazione.