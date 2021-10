Le previsioni zodiacali di martedì 12 ottobre 2021 sono pronte per essere visionate da voi lettori, certamente amanti la buona Astrologia. La sfida che ci attende è quella di riuscire a valutare con una certa approssimazione come andrà la seconda giornata di questa settimana. Pronti a scoprire come sarà questo martedì in amore e nel lavoro? Ovviamente, "le armi" a nostra disposizione per tenere sotto controllo le vicissitudini quotidiane sono due: la classifica stelline e le previsioni zodiacali.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 12 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone

2° posto - ★★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Ariete, Vergine.

Previsioni zodiacali del 12 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 12 ottobre al segno dell'Ariete indica che partirà decisamente male questo martedì, sempre secondo calcoli fatti sulle effemeridi di vostra competenza. In amore, l'avete combinata grossa e adesso non sapete come rimediare? La soluzione è quella di dire sempre e comunque la verità, mantenendo tatto e discrezione. Con il partner è bene essere sinceri, questo è indubbio, ma alle volte su alcune questioni più complicate e delicate bisognerebbe tenere a freno la lingua e limitarsi a dire il giusto, senza esagerare.

Cercate di rimediare al torto eventualmente fatto, dando magari maggiori attenzioni o valorizzandolo meglio la figura di chi amate. Single, non fatevi abbagliare dalle apparenze, prima di accettare un invito cercate di capire se la persona che vi corteggia vi interessa veramente. Non immischiatevi in ciò che non vi riguarda: molto meglio rimanere ad osservare in silenzio quello che accade.

Nel lavoro, potreste essere suscettibili di cambiamenti d'umore. Cercate di contenervi per evitare contrasti con i vostri colleghi o comunque con i vostri superiori.

Toro: ★★★★. Questa parte della settimana si prevede routinaria: partirà bene ma potrebbe chiudere non troppo in positivo. Il periodo infatti potrebbe riservare qualche problemino non messo in preventivo, perciò prestate attenzione.

In campo sentimentale, archiviate i malumori dei giorni scorsi e dedicatevi alla persona amata. Non tralasciare gli svaghi: progetti di viaggio o di vacanza. Il partner vi offrirà la certezza di una storia super valida; dunque, gestite con serenità il suo umore e godetevi la vita a due in tutta tranquillità. Single, la mente è libera e il cuore leggero: vi sentirete come sospesi da terra, felici come non mai! Vi siete meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino, che da sempre si sono rese disponibili con voi o sono state presenti nel momento del bisogno. Le stelle saranno assolutamente fantastiche: toglieranno una serie di bastoni piazzati lungo la vostra strada da nemici e circostanze sfavorevoli accadute.

Nel lavoro, finalmente sarete premiati con un riconoscimento tanto atteso. Godetevi questa giornata estremamente positiva. Gli astri vi aiuteranno nell'attività professionale, sarete brillanti, attenti e pieni di iniziative: sfruttate l'occasione!

Gemelli: ★★★★★. Il prossimo giorno in calendario sarà ottimo in amore, si o no? Certo che si: la giornata di martedì, messa in programma con massima positività, come da carta astrale, vede al top i sentimenti e gli affetti in generale. In generale, ritroverete il vostro senso dell'humour e la vostra vivacità mentale, nonché la voglia di comunicare con la persona del cuore. Ottime premesse per trascorrere un martedì piacevole, in alcuni casi anche molto eccitante.

Riprenderà slancio e quota la vita di coppia, grazie a un dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Single, il cielo scaccerà certe timidezze che vi avevano caratterizzato nelle ultime giornate. Ora siete molto più sicuri di voi stessi e avete le carte in regola per cominciare bene un'amicizia nuova, magarti anche per lanciarvi in una nuova relazione affettiva. Crescerà l'inventiva da utilizzare subito in un vostro hobby, in un vostro interesse artistico. Vi sembrerà di essere al posto giusto nel momento giusto, proprio come le orbite dei pianeti affini, e proprio così sarà! La giornata lavorativa scorrerà positivamente, con nuovi progetti e interessanti opportunità. Approfittate del cielo positivo per portare a termine tutti quei progetti da tempo reclamati.

Una sferzata di novità alla vostra attività.

Oroscopo e stelle di martedì 12 ottobre

Cancro: ★★★★. La giornata di martedì sarà abbastanza nella norma, certamente di routine ma convincente per la maggior parte di voi nativi, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. Per i sentimenti, i programmi della giornata subiranno qualche cambiamento a causa di una situazione nuova che inizialmente vi metterà in ansia, ma che successivamente risveglierà la vostra curiosità. Guardate con fiducia il rapporto di coppia: molto buono risulterà l'appagamento con il partner di sempre. Single, la giornata imboccherà la direzione giusta: si prevedono piacevoli fuori programma e qualche bella sorpresa.

Non si escludono neppure chiarimenti nelle amicizie, tanto meno opportunità e piacevoli incontri per i single i più giovani. Nel lavoro, le stelle favoriscono l'intuizione e suggeriscono le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate questa occasione per dar vita a progetti a cui aspirate da tempo. Se adotterete un atteggiamento perseverante, avrete la possibilità di anticipare i tempi e di concludere degli affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico.

Leone: 'top del giorno'. Questo martedì a venire sarà splendido per voi nativi. Diciamo pure che partirà più che bene questa parte della settimana appena iniziata, vincente dall'inizio alla fine in molti comparti. In amore, la vostra fantasia sarà del tutto libera di esprimersi.

La presenza di buone stelle aiuterà a riconciliarsi con gli aspetti più teneri e romantici della vita, fino a trasformarvi momentaneamente in sognatori. Abbandonatevi con fiducia alle vostre sensazioni: Venere in aspetto armonico vi farà apparire la vita a due più colorata e luminosa, merito delle lenti rosa che questi ottimi influssi astrali gentilmente vi forniranno. Single, in mancanza di un partner con cui condividere una giornata di follia potrete sempre contare sugli amici del cuore, pronti a coinvolgervi nei loro divertenti programmi: una festa, un evento mondano o uno spettacolo da non perdere assolutamente. Nel lavoro, le stelle segnalano una giornata molto favorevole per le finanze.

Avrete di che essere soddisfatti, perché i risultati saranno proporzionali all'impegno che vi verrà richiesto.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 12 ottobre, predice una giornata decisamente negativa, valutata con le due stelline indicanti i periodi da "ko". In campo sentimentale, in questo martedì, le stelle vi contrasteranno: non dimenticate il senso della misura, potrebbe essere necessario per evitare disastri. Qualche alto e basso nel rapporto di coppia non deve assolutamente influenzare il vostro comportamento nei confronti del partner. Siete gentilmente invitati a mettervi in guardia da situazioni potenzialmente destabilizzanti. Single, vi ritroverete davanti a un bivio che non avreste mai immaginato di dover prendere in considerazione: l'onere della scelta incuterà timore.

Calma, se davvero credete di non riuscire a prendere una decisione da soli, fatevi supportare da persona fidata. Ricordatevi che dovete mettere in primo piano non solo il vostro futuro ma anche la famiglia e gli affetti. L'attività lavorativa sembrerà traballare e le vostre certezze sgretolarsi ai vostri piedi. Mantenete il sangue freddo e cercate nuovi stimoli. Anche se la malinconia potrebbe prendere il sopravvento, la voglia di reagire e sperimentare non mancherà. Tirate fuori l'energia che è dentro di voi e andate diritti verso la meta.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 12 ottobre.