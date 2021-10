Per la giornata di domani, martedì 12 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede ancora il segno dei Pesci in testa alla classifica, seguito a ruota dai segni di terra, fra cui Toro e Vergine. Sorprendentemente in rialzo ci sarà il segno del Leone, con una bella novità in arrivo, mentre quello dell’Acquario sarà attento ad eventuali mosse da prendere in futuro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della giornata.

L’oroscopo di domani: Pesci fortunato

1° Pesci: ancora molta fortuna sul piano amoroso e tante opportunità lavorative che stimoleranno la vostra creatività sul lavoro.

L’intesa con i colleghi sarà molto simbiotica, e riuscirete a condividere le vostre idee in maniera del tutto congeniale.

2° Toro: il buonumore finalmente vi permetterà di essere più vivaci e spigliati sia sul lavoro che all’interno del contesto affettivo. Cercate di non abbattervi di fronte a qualche difficoltà, perché ci saranno tante belle sorprese in futuro.

3° Vergine: l’intesa amorosa avrà dei risvolti sempre più favorevoli per il vostro segno, anche contando su questa Venere che si sta facendo sempre più fortunata sotto il profilo sentimentale. Qualche piccola novità vi cambierà la serata, secondo l’oroscopo.

4° Leone: finalmente ci sarà una occasione che vi permetterà di scalare la classifica dell’oroscopo ma che soprattutto vi faccia sentire più sicuri di voi stessi e delle vostre capacità.

In amore la comunicazione saprà fare la sua parte.

Capricorno ottimista

5° Capricorno: l’ottimismo di questa giornata vi porterà a dare il meglio di voi stessi e superare molti degli ostacoli che nella settimana precedente vi hanno tenuti sotto scacco. Probabilmente avrete anche una bella novità in famiglia.

6° Gemelli: ci sarà una giornata di preparazione se siete in procinto di avviare un progetto sul lavoro oppure nel privato.

Probabilmente le amicizie vi daranno un valido supporto per affrontare una situazione che altrimenti potrebbe davvero degenerare.

7° Acquario: essere cauti nel contesto lavorativo potrebbe essere molto produttivo, perché agire in questo momento potrebbe compromettere i risultati che avete sempre desiderato. Ritagliarvi del tempo per voi vi aiuterà ad affrontare al meglio lo stress.

8° Cancro: sul profilo sentimentale avete bisogno di una riflessione approfondita sulla vita attuale che state vivendo, anche alla luce di alcune novità che recentemente vi hanno messo in condizione di decidere su determinate questioni.

Ostacoli per Bilancia

9° Scorpione: consolidare l’affinità familiare sarà fra gli obiettivi di questa giornata, anche alla luce di eventuali contrasti che potrebbero incrinare l’equilibrio che avete raggiunto. Secondo l’oroscopo potreste non avere molto tempo libero nella giornata di domani.

10° Bilancia: avrete qualche intoppo lavorativo che non vi permetterà di scalare il successo, almeno in questo periodo. Avrete bisogno comunque di una pausa per evitare eventuali malesseri in futuro, dunque cercate di staccare un po’ la spina.

11° Sagittario: la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento in serata, quando non avrete voglia di fare nulla di impegnativo e quando tutte le faccende di casa verranno accantonate per riposarvi. Nel pomeriggio avrete un po’ di tregua sul lavoro.

12° Ariete: il malumore per adesso sarà molto persistente, anche a causa del vostro atteggiamento sul lavoro che non sarà disposto a collaborare per migliorare in modo sensibile. Sul lavoro avrete bisogno di preparare il “terreno” per alcuni progetti che potrebbero fare la differenza.