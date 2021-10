Sta per avvicinarsi un weekend per tutti e dodici i segni zodiacali, il secondo del mese di ottobre. Nel frattempo approfondiamo però le previsioni e l'Oroscopo della giornata di venerdì 8 ottobre 2021 per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è un momento interessante per gli incontri e con l'arrivo del fine settimana vivrete nuove emozioni. Nel lavoro dovete stare attenti dal punto di vista economico.

Toro: per i sentimenti la giornata porterà delle discussioni all'interno della vita coppia. Meglio evitare le provocazioni.

Nel lavoro si potranno recuperare alcuni progetti rimasti bloccati.

Gemelli: a livello sentimentale potreste vivere maggiori difficoltà, in particolare con l'arrivo del fine settimana non mancheranno delle liti. Nel lavoro portate avanti i nuovi progetti.

Cancro: in amore, se ci sono state delle discussioni ora avrete la possibilità di recuperare. A livello lavorativo evitate di pensare troppo a quello che è accaduto, ma puntate decisi ai prossimi mesi.

Leone: a livello amoroso la giornata vedrà nascere degli scontri, evitate solo di azzardare troppo. Nel lavoro non mancheranno alcune complicazioni che però presto saranno superate.

Vergine: in amore, se c'è stata una crisi, riuscirete a recuperare nel prossimo weekend.

Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più, ma dovrete impegnarvi di più.

Previsioni e oroscopo dell'8 ottobre 2021: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso, con Venere favorevole, i rapporti sono favoriti, non mancheranno emozioni nuove. Nel lavoro notizie importanti e periodo che aiuta, sfruttatelo per ottenere il massimo.

Scorpione: in amore potreste recuperare finalmente una storia, pensate però di più al futuro. Nel lavoro i nuovi progetti sono importanti, potrete ottenere qualcosa in più.

Sagittario: per i sentimenti sta per partire un weekend che aiuterà a recuperare, per questo motivo lasciatevi coinvolgere. A livello lavorativo non manca qualche nuovo accordo, riuscirete a organizzare nuove sfide.

Capricorno: a livello amoroso la Luna è in ottimo aspetto e aiuta in particolare coloro che sono single da tempo. Nel lavoro è meglio evitare di fare troppo, state attenti a quello che accade.

Acquario: per i sentimenti è un momento importante che vi aiuterà a recuperare. Attenzione solo a qualche complicazione in serata. Nel lavoro non mancheranno dei ritardi, per questo meglio rimandare alcune cose importanti.

Pesci: in amore c'è una Luna favorevole, avrete la possibilità di vivere momenti importanti con la persona amata. Nel lavoro evitate azzardi e complicazioni in questo fine settimana.