L'oroscopo dell'8 ottobre metterà in evidenza il modo in cui i pianeti influenzeranno la nostra quotidianità. Amore, amicizia, socialità e lavoro subiranno l'influsso degli astri fino a dare forma a un mix esplosivo e diverso per ogni segno zodiacale.

In particolare, dalla configurazione planetaria di domani, si evince che i Pesci e lo Scorpione saranno i segni più fortunati della classifica, mentre il Capricorno e la Bilancia subiranno un netto peggioramento.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 8 ottobre.

Oroscopo dell'8 ottobre dei segni più fortunati della classifica

Pesci - 1° posto: vi sentirete sicuri di voi stessi e delle vostre capacità. Sul posto di lavoro saprete prendere in mano la situazione, senza lasciarvi trascinare dai dubbi e dalle incomprensioni. L'oroscopo consiglia di sfruttare al massimo le vostre idee per aumentare la produttività.

Scorpione - 2° posto: l'amore del partner vi aiuterà ad affrontare questo 8 ottobre con il sorriso. Non avrete alcun problema a districarvi tra le difficoltà perché saprete di potervi rivolgere, in qualsiasi momento, alla persona amata. Anche in famiglia le cose procederanno a gonfie vele.

Leone - 3° posto: riceverete una bellissima notizia che vi riempirà il cuore di gioia.

Finalmente, la ruota della fortuna tornerà a girare e potrete concedervi di festeggiare con i vostri amici. La giornata di domani costituirà una tappa fondamentale per il nuovo inizio tanto atteso.

Acquario - 4° posto: potrete contare su uno spiccato senso della giustizia che vi aiuterà a non lasciare indietro i vostri amici.

Sarete sempre pronti ad aiutare e a contribuire alla felicità degli altri. Questo aspetto del vostro carattere potrebbe aiutarvi a trovare la vostra anima gemella.

Astrologia dell'8 ottobre dei segni al centro della classifica

Sagittario - 5° posto: non riuscirete a svolgere tutte le attività che avevate inserito nel vostro piano di lavoro, però, nonostante questo, trascorrerete una giornata positiva e ricca di opportunità.

Dovrete prendere delle decisioni che vi aiuteranno a migliorare il rapporto di coppia.

Toro - 6° posto: vi posizionerete esattamente al centro della classifica. Non sarete ancora pronti a lasciarvi andare in ambito romantico, ma avrete moto di intensificare il rapporto con gli amici. Vi sentirete circondati da persone che vi vogliono bene e da una famiglia pronta a tutto per aiutarvi.

Gemelli - 7° posto: non riuscirete ad abbandonare il desiderio di avere tutto sotto controllo. Odierete gli imprevisti e, in alcune occasioni, non saprete come gestirli. Questo potrebbe spingervi a prendere delle decisioni poco in linea con il vostro carattere e con le vostre aspirazioni.

Ariete - 8°posto: sarete sottoposti a uno stress non indifferente.

Il lavoro, la vita sentimentale e il rapporto con la famiglia vi impediranno di vivere una giornata spensierata. L'oroscopo consiglia di non lasciarvi travolgere dal panico e di provare a risolvere una situazione alla volta.

Previsioni zodiacali dell'8 ottobre dei segni meno fortunati della classifica

Vergine - 9° posto: la vita familiare sarà caratterizzata da tensioni e cambi di opinione. Farete fatica ad adattarvi ai cambiamenti proposti e tenderete a reagire con rabbia davanti ad alcune situazioni. Il dialogo, per il momento, non faciliterà la comprensione reciproca.

Cancro - 10° posto: sarete stanchi di dover sostenere ritmi quotidiani tanto frenetici. Avrete voglia di gettare la spugna e di modificare il vostro stile di vita.

L'oroscopo vi consiglia di riflettere bene e di non farvi travolgere dalla furia momentanea: rischierà di farvi prendere le decisioni sbagliate.

Bilancia - 11° posto: non riuscirete a focalizzarvi sulle cose davvero importanti. Sarete distratti e non farete altro che pensare al passato e a ciò che avete perso. I consigli degli amici non vi saranno di grande aiuto e anche il partner, a causa del suo lavoro, sarà poco presente.

Capricorno - 12° posto: vi farete divorare dal desiderio di vittoria. Attribuirete un peso eccessivo alle sconfitte e non riuscirete ad accettare l'idea di essere circondati da persone più competenti di voi. L'oroscopo di domani consiglia di concentrarvi sulla vostra crescita personale e non sulle azioni degli altri.