Nuovo e imperdibile appuntamento con l'oroscopo riservato al primo fine settimana di ottobre. Per molti segni zodiacali sarà un weekend all'insegna del riposo, della passione e della riflessione. Per altri, invece, saranno due giornate problematiche, impegnative e stressanti. Se volete sapere come sarà il vostro weekend, di seguito trovate le previsioni astrologiche relative alle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre, rivolte ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

I settori presi in considerazione in questo Oroscopo sono amore, lavoro e salute.

Oroscopo del primo weekend di ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – In campo amoroso, se riuscite a stare alla larga dalle polemiche, discussioni, potreste trascorrere un fine settimana passionale con la persona che amate. I single del segno dovrebbero aprirsi di più all’amore, dare un’altra possibilità a qualche incontro finito in maniera pietosa. Chi ha un lavoro ben retribuito può già pensare ai progetti da avviare nella prima settimana di ottobre. C’è più disponibilità verso gli altri. In salute, dovete prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente attraverso la dietra e l’esercizio fisico.

Toro – In amore, questo weekend permette di approfondire o di migliorare il feeling con la persona che amate.

I single del segno dovrebbero guardarsi attorno e avere più fiducia nel destino. In campo lavorativo, se avete un progetto ambizioso in mente, avviatelo. È un periodo positivo per riflettere e dare nuova forza al lavoro. Parlando di salute, l’oroscopo consiglia di adottare un animale domestico, perché illuminano la propria vita e apportano benefici diversi all’essere umano.

Gemelli – In amore, l’energia che avete dentro è talmente potente che coinvolgerà anche le persone che amate. Attenzione, però, ai legami con una persona nata sotto il segno del Leone. I cuori solitari del segno in questo weekend non hanno voglia di trovare l’anima gemella, di fare nuove conoscenze. È un periodo così, ma dalla prossima settimana ritroverete la voglia di innamorarvi.

In campo lavorativo, dovete rispettare le scadenze dei pagamenti, solo in questo modo eviterete brutte batoste. Uno dei modi migliori per migliorare la vostra salute è concedervi più tempo. Concedetevi il tempo tra le attività per riorganizzare e capire cosa volete e dovete fare dopo.

Cancro – In amore, questo fine settimana vi aiuta a risolvere le difficoltà, ma non rivangate il passato; siete convinti che un ex partner, un familiare o un carissimo amico vi abbia mancato di rispetto. Molti single del segno sono giù di morale a causa della scarsità di pretendenti. L’oroscopo consiglia di non arrendervi, perché là fuori c’è una persona che aspetta voi. Nel lavoro, cercate di essere prudenti, meglio rimandare alla prossima settimana le richieste che avete in mente; nella vostra testa regnano troppi pensieri che riguardano il vostro mestiere.

Insomma, siete dipendenti dal lavoro. In salute, dovete mangiare tre volte al giorno con spuntini salutari. Avete bisogno di dormire come un bambino, di bere abbastanza acqua per mantenere il vostro sistema immunitario forte.

Previsioni astrologiche di sabato 2 e domenica 3 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Dedicate questo primo weekend di ottobre all’amore, alla famiglia, all’amicizia. Prendete voi l’iniziativa se ci sono stati tanti problemi in questo periodo. Favoriti i nuovi incontri, soprattutto per i cuori solitari in cerca d’amore. Sul fronte lavoro, l’atteggiamento di un superiore, collega, o collaboratore potrebbero farvi irritare, ma non fatevi il sangue amore proprio in questo weekend.

Il vostro entusiasmo per la buona salute e un corpo in forma sta per raggiungere un nuovo livello. Non si tratta di vivere sano, ma anche di avere un aspetto fantastico e sentirsi bene con se stessi. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, non oltrepassate il limite. Concedetevi più tempo per il benessere del vostro corpo e della vostra mente.

Vergine – In amore, molti nati in Vergine stanno aspettando delle conferme che sembrano non voler mai arrivare. Per questo motivo possono nascere sospetti, ma cercate di non rovinare il vostro weekend con discussioni sterili. I cuori solitari del segno non devono arrendersi proprio adesso, forse siete vicini al traguardo: l’amore della vostra vita è dietro l’angolo.

In campo lavorativo, rimandate alla prossima settimana tutto ciò che vi interessa, avete troppi pensieri per la testa. Inoltre, la situazione economica vi fa preoccupare tanto. In salute, è tempo di prendersi cura delle caviglie e dei piedi, soprattutto se tendono a gonfiarsi o sgonfiarsi dopo una giornata impegnativa. Non ignorate questi sintomi e, se avete tempo, fate una pedicure.

Bilancia – In campo amoroso, anche se avete qualche dubbio in questo fine settimana sarete passionali. Evitate di scaricare sui rapporti di coppia, di famiglia, le vostre preoccupazioni relative alle questioni di soldi. Se siete single, fatevi avanti se qualcuno vi piace. Sul fronte lavoro, fermatevi al primo segnale di stanchezza; ogni tanto perdete le staffe, ma cercate di non creare inutili problemi.

In salute, se vi sentite stanchi senza motivo, osservate bene le vostre abitudini alimentari e la routine quotidiana. Se soffrite di tensione nervosa, trovate la radice del problema e mangiate cibi che fanno bene ai nervi e al cervello.

Scorpione – Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre l’amore è passionale, ma cercate di non perdere i contatti con la realtà. Se il vostro cuore è solo da tanto tempo e avete intenzione di farvi avanti con una persona che vi ha colpito, non perdete tempo. In campo lavorativo, potete sfruttare la giornata di sabato per fare il punto della situazione ma non agitatevi troppo. In arrivo cambiamenti importanti che riguardano il vostro mestiere, la vostra posizione lavorativa.

In salute, è difficile resistere ai cibi fritti, dolci e grassi. Non importa da quanto tempo state facendo la dieta, potreste cedere al profumo invitante di una torta, di un gelato. Ogni tanto non fa male fare un peccato di gola: basta non farne un dramma.

Il weekend 2 e 3 ottobre secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, nella vita di coppia regnano gelosie e sospetti. Ciò che dovete fare in questo fine settimana è ritrovare la fiducia nel partner, riaccendere la fiamma della passione e rafforzare il legame. I single che hanno preso batoste d’amore non dovrebbero gettare la spugna: prima o poi arriverà l’anima gemella. In campo lavorativo, siete sereni, anche se non mancano ostacoli nell’ambiente in cui prestate servizio.

Non potete permettervi atteggiamenti superficiali. Prendersi cura sul serio della vostra salute sarà piacevole se vi ricordate di farlo gradualmente. Fate più esercizi fisici e apportate qualche modifica alle le vostre abitudini alimentari.

Capricorno – In amore, ci sono ancora problemi di coppia a causa di un terzo incomodo. Cercate di risolvere questa faccenda una volta per tutte. I cuori solitari del segno devono cercare una nuova storia: se sono rose, fioriranno. Gli impegni di lavoro necessitano di una pianificazione. Se un collaboratore, un collega o un cliente vi fa innervosire, non arrabbiatevi. Non sprecate il vostro tempo di lavoro dietro a questi perditempo. In salute, se sentite lo stress accumulato in questa settimana, fermatevi e fate un respiro profondo.

Sfruttate questo fine settimana per rilassarvi. Mettete da parte dubbi, preoccupazioni, agitazioni e stress.

Acquario – In campo amoroso, i problemi di coppia nati nei giorni scorsi sono tutti risolvibili facilmente. Ci vuole la buona volontà da parte di entrambi i partner, solo così è possibile tornare sui propri passi ed essere più ottimisti in amore. I single del segno devono ritrovare la fiducia in amore, solo così riusciranno a trovare l’anima gemella. Sul fronte lavoro, dovete mettere da parte l’orgoglio e accettare i cambiamenti avvenuti di recente. Evitate comportamenti impulsivi e riflettete bene prima di fare la vostra mossa. In salute, non dovete permettere alle situazioni esterne di mutare il vostro stato d’animo.

Dovreste allenarvi almeno tre volte a settimana, se non la fate perché non eravate dell’umore giusto, l’oroscopo garantisce che il vostro umore peggiorerà.

Pesci – In amore, dovete tenere a bada la vostra emotività ed evitare di essere polemici con le persone a cui tenete tanto. Siate prudenti e cercate di non prendervela per tutto. Se il vostro cuore è solo da tempo, questo fine settimana potrebbe regalarvi un incontro speciale. In campo lavorativo, vi aspetta un weekend pieno di compiti da svolgere, progetti da verificare, documentazioni da revisionare. Cercate, però, di non sprecare energie inutilmente. Progressi in vista. In salute, potreste essere sotto pressione a causa delle scadenze di lavoro.

Vi sembrerà tutto più facile se ogni tanto staccate la spina e vi rilassate. Quando lavorate, lavorate davvero, e a volte trovate difficile cambiare marcia. Questa è la chiave per creare un sano equilibrio di vita. Quando uscite dal lavoro, pensate a cose piacevoli e rilassatevi.