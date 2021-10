Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale dal 4 all'8 ottobre. Inizia una nuova settimana ottobrina, le stelle sono già pronte a rivelare che cosa accadrà nei prossimi sette giorni a livello amoroso, lavorativo e salutare. A quanto pare, molte coppie raggiungeranno una stabilità e potranno portare avanti i progetti d'amore, di famiglia. Altre coppie, invece, dovranno fare i conti con la lontananza del partner, le intromissioni esterne e i problemi di lavoro, di figli, di casa. Per sapere come sarà la vostra settimana, di seguito trovate le previsioni degli astri relative alla settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 ottobre e dedicate ai simboli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La settimana dal 4 al 10 ottobre secondo l’oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, molti rapporti di coppia raggiungono una stabilità e possono tirare un sospiro di sollievo, dopo un periodo caotico, sofferente e problematico. I single che sono felici di questo status non devono farsi mettere i piedi in testa da nessuno. In campo lavorativo, il peggio è passato soprattutto per coloro che hanno dovuto sopportare delle pressioni o delle umiliazioni. Questa settimana offre l’opportunità di riprendervi il mal torto e dare vita ai sogni nel cassetto. Dal punto di vista della salute ci sono segnali di ripresa, i nervi sono più distesi.

Toro – In campo amoroso, le coppie che negli ultimi mesi sono riusciti a superare i propri problemi in questa settimana possono recuperare terreno.

I problemi, invece, ci saranno per quelle storie che nascono con il piede sbagliato. I single devono fare attenzione ai nuovi incontri, specialmente con le persone nate sotto il segno della Bilancia e del Cancro. Se avete da poco iniziato a lavorare, preparatevi a dover sopportare qualche prepotenza. Non si compra l’attenzione dei colleghi facendo troppo gli spiritosi, i simpatici o gli ironici, questa strategia potrebbe avere delle controindicazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In salute, è necessario tenere sotto controllo i disturbi nervosi, magari riducendo le responsabilità a vostro carico.

Gemelli – Per l’amore si prospetta una settimana abbastanza serena. Quando i sentimenti sono chiari, non avete difficoltà a esprimervi. Le coppie consolidate potrebbero ricevere qualche scossone a causa dei problemi scolastici dei figli o della gestione familiare.

I single, in questa settimana, navigano in un mare d’incertezza, forse perché non sanno se portare avanti una nuova conoscenza oppure troncarla. Sul fronte lavoro, la strada per il successo è ancora lunga, ma voi andate avanti e abbiate più fiducia nelle vostre capacità. Lo stress potrebbe essere al limite, quindi fareste meglio a chiudervi in casa per qualche giorno, per non fare danni. In salute, non si esclude qualche fastidio anche a livello intestinale.

Cancro – Negli ultimi tempi l’amore non ha dato le soddisfazioni che volevate. I problemi legati ai sentimenti svaniranno in maniera graduale. Le coppie che sono riuscite a risolvere un bel po’ di problemi del passato dovrebbero essere felici di aver superato tutto.

I cuori solitari del segno dovrebbero mettere da parte la timidezza e farsi avanti con la persona interessata. In campo lavorativo, è il momento di mettere a frutto le vostre idee, programmare nuovi progetti in vista dell’inverno. Gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio potrebbero trovare un buon lavoro, oppure iniziare il praticantato. Non c’è nulla da obiettare in merito alla vostra salute. Avete recuperato la forma fisica e dovete continuare a mantenerla. L’Oroscopo consiglia sempre il riposo.

Previsioni settimanali 4-10 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Dal punto di vista sentimentale, molti di voi conducono una vita spericolata. A volte preferite mentire per non avere rogne, altre volte, invece, prendete decisioni che non vi appartengono.

Se ci tenete davvero a un rapporto, difendetelo a denti stretti. Se siete single da poco, ci vorrà ancora un po’ di tempo per accettare la fine della vostra storia e abituarvi alla vita da single. In campo lavorativo, state recuperando una buona energia. Avete paura di deludere gli altri, ecco perché preferite non fare troppo. In realtà, avete paura delle responsabilità. In salute, attenzione alle distrazioni: possono causare qualche incidente domestico.

Vergine – Per l’amore si prospetta una settimana di alti e bassi. Se da una parte riuscite a liberarvi di qualche peso, dall’altra il senso di inquietudine non vi lascerà facilmente. I problemi causati da persone che s’intromettono spesso nella relazione vanno risolti.

I single del segno devono lasciarsi andare di più ai sentimenti e aprirsi di più alle nuove conoscenze. In campo lavorativo, a causa dei problemi finanziari avete difficoltà a ponderare bene alcune scelte, alcuni contratti, alcune proposte o alleanze. L’oroscopo raccomanda di controllare bene le credenziali delle persone che vorrebbero fare affari con voi. La salute va bene, anche se spesso sottovalutate alcuni sintomi, che in futuro potrebbero diventare qualcosa di preoccupante.

Bilancia – È un periodo positivo per coloro che vivono l’amore a 360 gradi. Le coppie che stanno insieme da tanti anni, anche se hanno attraversando un periodo burrascoso, in questa settimana ritrovano la stabilità.

I cuori solitari affamati d’amore dovrebbero socializzare di più, anche sui social. Prima o poi l’amore arriverà, basta crederci fortemente. Sul fronte lavoro, se i rapporti con i colleghi non vi hanno portato nulla di buono fino ad adesso, difficilmente potranno migliorare da un giorno all’altro. Tuttavia, non dovete demordere e andate avanti con il vostro lavoro. In salute, un po’ di moto non vi farebbe male. Oltre alla forma fisica, per stare bene dovreste alimentarvi in maniera corretta.

Scorpione – In amore, cercate di non avere dubbi sul partner e, anche se in passato ha assunto un comportamento che vi ha fatto rizzare i capelli, non significa che lo farà di nuovo. Ogni tanto le vostre insicurezze tornano a galla, verso metà settimana potreste avere delle sorprese che vi spingeranno a prendere una posizione netta.

I single del segno dovrebbero smettere di combattere con i fantasmi del passato e cercare di cambiare stile di vita. In campo lavorativo, siete molto concentrati sui progetti che vi hanno affibbiato e questo potrebbe portare via del tempo ai vostri cari. Sembra che la carriera sia più importante della vita amorosa, familiare. I giovani del segno devono fare delle scelte importanti e non restare troppo legati alla casa. Trovare lavoro è un compito arduo, ma dovete fare di tutto per vivere la vita in piena autonomia. Per la salute è un periodo positivo, quindi non buttatevi giù se vi colpisce qualche malessere fisico.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 4-10 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo amoroso, è un periodo molto intenso per le coppie giovani, per coloro che vogliono iniziare una storia importante, o per chi ha intenzione di riprendersi un vecchio amore. Per gli amori che sono nati in estate è arrivato il momento di progettare il futuro di coppia, magari un breve viaggio culturale o una convivenza. I single dovrebbero darsi una svegliata, perché a breve non avranno molto tempo per pensare all’amore. Per il lavoro è un periodo abbastanza positivo, all’orizzonte s’intravedono successi e riconoscimenti. I più giovani del segno che hanno sacrificato tutto in questi due anni per poter realizzare un sogno, verranno ricompensati entro la fine dell’anno.

In salute, l’estate non è stata molto clemente con voi, dovete liberarvi di tante ansie e fare più attività motoria per recuperare buonumore e una buona forma fisica.

Capricorno – In amore, si prospetta una settimana speciale sia per le coppie che per i cuori solitari, vivrete delle emozioni intense che porterete dentro per tutta la vita. La passione non mancherà anche negli amori a distanza. I single non trovano l’anima gemella in questa settimana, forse il mese di novembre sarà quello giusto. In campo lavorativo, non potete lamentarvi del vostro mestiere, in quanto vi assisterà la fortuna. I più giovani del segno potrebbero trovare qualcosa di interessante anche se per poco, mentre chi ha un’attività in proprio potrebbe guadagnare il doppio.

Anche per la salute questa è una settimana interessante, non mancherà qualche fastidio fisico dovuto allo stress o a una dermatite.

Acquario – In amore, è meglio non pretendere cambiamenti da una persona che vi ha fatto soffrire, la vostra vita affettiva scorrerà serena se non vi farete condizionare dalla gelosia e dai dubbi. Dare fiducia a una persona degna di voi è la prima regola per avere un buon rapporto. I single potrebbero trovare un’intesa particolare con le persone nate sotto il segno del Capricorno. Chi è stato mollato da poco dovrebbe evitare di saltare da un letto a un altro, questo non è la cura giusta per colmare il vuoto lasciato dalla relazione precedente. In campo lavorativo, inizia un periodo di recupero.

Chi ha attraversato un brutto periodo a livello finanziario, adesso potrebbe vedere qualche miglioramento. I giovani sono incerti sul futuro o sugli obiettivi da perseguire. A tal proposito, l’oroscopo consiglia di gestire bene le paure e correre qualche rischio. In salute, chi si è lanciato in una cura particolare avrà buoni risultati.

Pesci – Non è la settimana migliore per l’amore. Nella vita di coppia regna sovrana la confusione e la stanchezza. Il rapporto tentenna a causa di problemi economici e familiari. Per qualche strana ragione, alcune coppie vivranno un po’ distanti o lontani nei sentimenti e questo potrebbe allontanare ancora di più coloro che sono in crisi da parecchi mesi. I cuori solitari del segno non sono tanto attratti dall’idea di impegnarsi in una relazione, quindi, preferiranno vivere una vita da single più a lungo possibile. In campo lavorativo, avete tanta voglia di rimettervi in gioco. Le spese, fino ad adesso, sono state tante, quindi, è meglio tirare la cinghia ed essere più oculati nelle proprie scelte. In salute, è arrivato il momento di mangiare in maniera sana ed equilibrata, soprattutto se mangiate sempre di corsa. Favorite le passeggiate contemplative.