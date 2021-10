Le previsioni zodiacali di mercoledì 13 ottobre 2021 portano in primo piano l'Astrologia quotidiana, schematizzata nella nuova classifica stelline e approfondita dalle attesissime previsioni zodiacali del giorno. In evidenza quest'oggi l'arrivo di un nuovo mercoledì, pronto in alcuni casi a colorarsi di rosa ma in altre situazioni decisamente di nero. Ansiosi di sapere a chi toccherà l'appoggio delle buone stelle e chi invece dovrà affrontare un periodo "no"? A veleggiare in alto nel limbo calmo della serenità Toro e Leone, duo considerato a massima positività in questa parte centrale della settimana.

Non da buttare il periodo per altri tre segni ai quali spettano le quattro stelle della normale routine quotidiana. Invece ad essere sotto tiro da astri dissonanti saranno gli amici nativi del Cancro: al simbolo astrale di Acqua sono previsti "acquazzoni" in ambito sentimentale, vere e proprie docce gelate difficili da accettare...

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 23 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 13 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 13 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata quasi buona, con attimi di lievi negatività a cui dover porre rimedio.

In amore, una notizia forse inaspettata ma di sicuro tanto, tanto gradita, potrebbe far prendere alla giornata una piega diversa, molto piacevole. La persona che amate potrebbe farvi un regalo splendido e inatteso, magari la fortuna di programmare un romantico viaggio per due. Single, impegnati nel lamentarvi o recriminare contro il fato neanche vi accorgete che la situazione è nettamente migliorata rispetto ai giorni scorsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli amici scalpitano e anche voi del resto avete una gran voglia di passare qualche ora in totale relax! Per fortuna, in questi giorni potete contare su un buon accordo con chi è capace di portare buon umore o far divertire: sorridete in ogni circostanza. Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzano.

Da oggi avrete, infatti, dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

Toro: ★★★★★. In arrivo un mercoledì 13 ottobre certamente bellissimo per la maggior parte di voi nativi. La giornata di metà settimana sarà perfetta soprattutto in amore. In campo sentimentale pertanto, le stelle renderanno la giornata molto piacevole avvolgendovi in un alone di magia e romanticismo nella quale rimarrà impigliato non solo il partner ma pure qualcun'altro/a... Così, la vostra vita sentimentale andrà a gonfie vele, regalandovi una giornata perfetta sotto ogni aspetto. Single, avrete relazioni interpersonali al top, che siano amicizie o amore: una cosa è certa, qualcosa di molto gradevole sta per illuminare la vostra giornata.

Forse il consiglio è superfluo, comunque, non rifiutate nessun invito: potrebbe celarsi un'occasione unica! La vostra intraprendenza vi consentirà di tenere saldamente in pugno ogni situazione, anche la più complicata, con ottimi riscontri. Nel lavoro, il cielo della giornata non abbandonerà le vostre ambizioni e favorirà un grande fermento. Il positivo influsso astrale aiuterà la nascita di nuove iniziative.

Gemelli: ★★★★. In previsione una giornata buona per proporre idee, collaborazioni o semplicemente per dare inizio ad una bella disinteressata amicizia. In amore, le stelle ottimamente posizionate al vostro segno, vi renderanno euforici e brillanti. Così vi sentirete per l'intera giornata: avete già la sensazione che il prossimo giorno porterà ogni genere di meraviglie.

Avete voglia di comunicare, di approfondire i rapporti con la famiglia: molti di voi potranno contare su un'intesa quasi perfetta con tutte le persone amate. Single, buone nuove per quanto riguarda il vostro panorama astrale, ve le offriranno le stelle sul classico piatto d'argento. Sarete pervasi dal desiderio di cambiare, di migliorare. Quindi che aspettate, date sfogo ai vostri talenti, perché serenità e ottimismo faciliteranno contatti e promuoveranno nuove, stimolanti conoscenze. Proprio ciò che serve a chi ha ancora il cuore libero, come voi. Nel lavoro, la giornata si presenterà in maniera piuttosto positiva. Potrete infatti contare su discreti guadagni oppure su buone occasioni collaborative.

Oroscopo e stelle di mercoledì 13 ottobre

Cancro: ★★★. Si preannuncia un mercoledì non troppo a favore dei sentimenti. Un vero e proprio schiaffo alle buone intenzioni. In campo sentimentale potrebbero arrivare veri e propri "acquazzoni", negativi quanto basta per mettere a soqquadro la vita sentimentale di molti. Se fino ad oggi siete stati un po' sfuggenti sul fronte affettivo, ora dovete dare risposte precise, dimostrare la consistenza dei vostri sentimenti. In alcuni casi gli ostacoli da superare non saranno proibitivi, ma sarete voi stessi, forse, ad ingigantire le difficoltà se cederete al pessimismo. Non incrinate ulteriormente l'atmosfera di questo giorno già di per sé impegnativo, magari con lamentele o quant'altro.

Sappiate che queste prossime due giornate potrebbero diventare motivo di lite col partner o con i familiari. Prendetevi cura di voi stessi e del vostro fisico con decisione, cercando di rilassarvi in modo da ricaricare nuove energie. Single, vi basterà un piccolo inciampo in famiglia e subito eventuali piani rischieranno di fallire: lavorate di fantasia. Se siete stressati, non fatevi sopraffare dalla stanchezza: rispettate gli impegni assunti. Nel lavoro, non dovete prendere alla leggera un imprevisto, rischierebbe di diventare una seria problematica.

Leone: ★★★★★. Partirà in modo probabilmente "perfetto" questo vostro mercoledì, almeno inizialmente, poi si stabilizzerà abbassando un po' l'euforia generale pur restando ottimo.

In campo sentimentale, poco potranno fare le stelle avverse quando i buoni sentimenti, amore in primis, sono dentro e fuori di voi. Regnerà infatti serenità in ogni ambiente, specie in famiglia e, per fortuna, anche con il partner di sempre. Sarete innamorati felici e ricambiati, il calore emotivo e sensuale di lui/lei riscalderà le vostre incertezze. Single, giorno allegro, dinamico e anche divertente; vi sentirete bene, sarete ottimisti e se ci dovesse essere un qualche contrattempo, ci riderete decisamente sopra. Effetto delle stelle, capaci di far vedere sempre il lato migliore di persone e situazioni. Mercoledì si presume ideale per organizzare i prossimi viaggi, magari per poter raggiungere persone lontane.

Parlando di single, i più fortunati potrebbero trovare anche il grande amore. Emozioni profonde, sintonia di testa, anima, corpo e cuore in ambito lavorativo: avete creato un'atmosfera molto gradevole con i vostri colleghi e sarete felici di frequentarli anche in contesti diversi da quelli professionali.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 13 ottobre, indica la possibilità che arrivi una giornata stabile per tanti di voi del segno. In generale dovreste cercare di analizzare il vostro operato cercando di mettere in pratica i consigli che vi arriveranno nel corso del periodo. In campo sentimentale, le vostre antenne capteranno le vibrazioni più profonde dell'anima, sia vostre che di altre persone: saprete cogliere le opportunità migliori per realizzare i progetti che vi interessano ma anche per divertirvi, per organizzare programmi speciali o incontri all'insegna della passionalità.

Una temporanea assenza del partner vi potrebbe creare qualche inquietudine, però vi sarà utile per verificare la tenuta del rapporto. Single, alcuni di voi dovranno misurarsi con una situazione impegnativa ma prestigiosa, specie nei contatti o nelle relazioni che richiedono più schiettezza e brillantezza. Il successo non sarà scontato ma grazie alla vicinanza di una parte delle stelle, quelle buone, avrete a disposizione piccole opportunità per fare qualche incontro interessante. Nel lavoro, andate dritti al problema, affrontatelo di petto, senza mai guardare indietro. Una volta trovate le risposte giuste, vi sarà molto più semplice riuscire a trovare l'unica via che porta al traguardo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 13 ottobre.