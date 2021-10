Per la giornata di domani, giovedì 7 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede un lieve ribasso per il segno del Cancro, ma ciò non significherà una perdita dell’autostima. Il segno del Pesci, il segno del Leone e il segno della Bilancia in questa giornata saranno alle prime posizioni prevalentemente grazie ai guadagni e ai successi di stampo lavorativo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di domani, per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di domani: Bilancia romantico

1° Bilancia: questi giri di vite nel corso di queste giornate finalmente vi daranno i risultati promessi, e che riguarderanno la sfera puramente finanziaria.

Con i colleghi stringerete una amicizia che va al di là del lavoro, mentre nella coppia nascerà altro romanticismo.

2° Pesci: finalmente una novità vi darà tanta autostima sul lavoro ma soprattutto una grande voglia di emergere che sarà pienamente ricompensata sul piano professionale. In amore riuscirete a rendere possibile una riappacificazione, secondo l’oroscopo.

3° Leone: continueranno i guadagni e le soddisfazioni che potrebbero portarvi lontano, se sfruttate a dovere. Con la vostra relazione amorosa ci saranno sempre meno contrattempi del previsto, anche alla luce di una organizzazione più solida sul lavoro.

4° Vergine: il romanticismo finalmente farà parte delle vostre giornate ancora piuttosto a lungo, dunque avrete tante occasioni per sfoggiare la vostra creatività con una bella sorpresa che possa colpire positivamente il partner, secondo l’oroscopo.

Novità per Gemelli

5° Capricorno: l’atmosfera in famiglia sarà sempre più piacevole e divertente, dunque anche il dialogo sarà molto più forte e costruttivo. La salute sarà quella che gioverà di più da questa giornata, e ricaricare le batterie sarà anche più semplice dato il tempo a vostra disposizione.

6° Gemelli: ci saranno delle novità che vi costringeranno ad essere più responsabili con voi stessi, ma non per questo saranno situazioni pesanti o comunque molto faticose.

Anzi, potrebbero portare a risvolti positivi del tutto inaspettati.

7° Toro: il relax che state vivendo sarà più che salutare anche sotto il punto di vista della mente, oltre che del fisico. Ora come ora ritornare alla carica necessiterà soprattutto di una preparazione molto approfondita, quindi agite con cautela.

8° Cancro: avrete comunque molto ottimismo in serbo per le faccende di stampo lavorativo, ma in amore le cose potrebbero limitarsi a ciò che concerne la quotidianità.

Le amicizie però sapranno supportarvi nei momenti difficili.

Scorpione impegnato

9° Scorpione: l’aumento degli impegni non sarà molto negativo sull’amore, anzi. La lontananza del partner potrebbe generare molta più passionalità, forse anche grazie a qualche sorpresa che avrete in serbo per rafforzare l’intesa di coppia.

10° Acquario: dovrete fare qualcosa per rendere la giornata meno noiosa, probabilmente anche con un semplice passatempo che sappia coinvolgervi sul serio nonostante alcuni impegni siano inderogabili. Prendetevi del tempo libero.

11° Ariete: dovrete essere molto attenti alle esigenze sia personali che della famiglia, non tralasciando la mole considerevole di lavoro che vi attende nel pomeriggio.

Per ora l’umore non sarà dei migliori, secondo l’oroscopo, dunque sarà consigliato svagarvi un po'.

12° Sagittario: purtroppo in amore si riscontreranno delle gelosie che vi faranno allontanare, dunque non sarà possibile prevedere se la vostra storia d’amore proseguirà oppure conoscerà un capolinea definitivo o comunque molto difficile da superare, secondo l’oroscopo.