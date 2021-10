L'ultima giornata della settimana sta per prendere il via. Quali novità e cambiamenti arriveranno in amore e nel lavoro per tutti e 12 segni zodiacali? Scopriamolo nel dettaglio leggendo l'Oroscopo del 10 ottobre 2021 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata di miglioramenti grazie alla Luna favorevole. Le nuove amicizie saranno favorite. Nel lavoro al momento non ci sono grossi guadagni, ma comunque non state perdendo troppo.

Toro: per i sentimenti se una nuova storia sta per nascere, ora potrete godervela al massimo.

Ci sono maggiori emozioni. Nel lavoro con diversi pianeti contrari meglio fare attenzione ad alcune scelte sbagliate.

Gemelli: a livello sentimentale, se ci sono state delle discussioni all'interno di una coppia meglio ora lasciare da parte le polemiche. Nel lavoro discussioni che potranno nascere con altre persone.

Cancro: in amore la Luna sarà positiva, per questo motivo se avete delle discussioni da affrontare fatelo in questo momento. Le coppie che stanno insieme da tempo invece potranno vivere delle polemiche. A livello lavorativo meglio evitare complicazioni inutili.

Leone: per i sentimenti ci saranno delle occasioni che vi permetteranno di chiarire. Nel lavoro meglio fare maggiore attenzione per affrontare i cambiamenti che sono in corso.

Vergine: per i sentimenti le polemiche saranno favorite e possibili. Questo è un momento non esaltante, che vi crea problemi. Nel lavoro c'è bisogno di prendersi una pausa, occorre rivedere alcune questioni.

Previsioni e oroscopo del 10 ottobre 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore la mattinata è migliore rispetto al pomeriggio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non mancherà qualche novità. Nel lavoro alcune questioni vanno risolte, per questo motivo meglio affidarsi anche all'aiuto di qualcun altro.

Scorpione: a livello sentimentale avrete la possibilità di rimettervi in gioco, sarà possibile fare qualcosa di nuovo. Nel lavoro affrontate i cambiamenti con maggiore forza.

Sagittario: per i sentimenti periodo importante per le coppie, le nuove storie sono anche promettenti.

Nel lavoro, se c'è qualcosa di nuovo da fare ora potrebbe partire.

Capricorno: a livello amoroso la giornata è interessante, anche per riallacciare un rapporto sospeso. Nel lavoro, se ci sono delle scelte da fare, meglio discuterne prima di dire no.

Acquario: per i sentimenti è una giornata interessante, riuscirete a risolvere diversi problemi. Nel lavoro stato di maggiore stanchezza, per questo motivo se possibile cercate di riposare.

Pesci: in amore situazione non esaltante, dovrete fare maggiore attenzione. Nel lavoro ci vorrà ancora più pazienza, questo è un momento che vi vede indecisi.