Prende il via un nuovo weekend per i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di sabato 9 ottobre per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale è un buon momento per le relazioni, sentite di aver voglia di fare progetti con il partner. Per quel che riguarda l'ambito professionale sarà possibile recuperare dei progetti rimasti in sospeso.

Toro: non sarà una giornata semplice da gestire per quel che riguarda le emozioni. Se ci sono delle problematiche da affrontare, prima di farvi avanti sarà meglio riflettere.

In ambito lavorativo dovrete risolvere delle divergenze.

Gemelli: in amore potreste vivere dei momenti di nervosismo, desiderate avere maggiore chiarezza da parte del partner. Nel lavoro sarà meglio non distrarsi per portare avanti i propri interessi.

Cancro: per i nati sotto questo segno a livello salutare un momento di recupero. Nel lavoro cercate di non polemizzare, ma di concentrarvi sulle cose realmente importanti. Per quel che riguarda l'amore qualcuno potrebbe decidere di prendere una pausa per riflettere.

Leone: Luna e Venere dalla vostra parte rendono questa giornata particolarmente interessante per i sentimenti. Bene anche l'ambito lavorativo, dove non mancano le responsabilità.

Vergine: giornata di agitazione per quel che riguarda l'ambito sentimentale, potreste dover affrontare delle problematiche familiari.

Nel lavoro possibile stanchezza, fate solo ciò che è necessario.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto il settimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da novità in amore. Cercate di mettere da parte l'ansia per poter vivere delle belle emozioni. In ambito lavorativo prestate attenzione al lato economico.

Scorpione: in questo weekend potreste sentirvi insoddisfatti per quel che riguarda la sfera professionale, siete comunque più forti rispetto alle settimane precedenti.

Per quel che riguarda l'ambito amoroso chi da poco ha concluso una relazione, dovrà ricominciare a fidarsi.

Sagittario: la giornata di sabato 9 ottobre sarà favorevole. In particolare nel lavoro potrebbero esserci novità e non mancano idee. Con la Luna nel segno potrete organizzare dei progetti nell'ambito sentimentale.

Capricorno: bene l'amore in questa giornata, potrete provare delle belle emozioni.

In ambito lavorativo ci sono delle problematiche da affrontare entro l'inizio della prossima settimana.

Acquario: è un momento di nervosismo che potrebbe passare in serata. Nel lavoro sarà meglio pensare alle prossime mosse da fare. Per quel che riguarda l'amore è preferibile non pensare alle relazioni passate.

Pesci: va bene la giornata per quel che riguarda il lavoro, nonostante qualche momento di confusione. In amore potrebbero esserci delle situazioni che creano agitazione.