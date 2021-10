La seconda settimana del mese di ottobre sta per prendere il via, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di lunedì per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute.

Saranno 24 ore di energia e vitalità per l'Ariete, i Pesci si preparano ad affrontare grandi cambiamenti, mentre per la Vergine e il Cancro potrebbero presentarsi delle divergenze nel rapporto con la famiglia o il partner. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo dell'11 ottobre 2021 per i dodici segni.

Previsioni astrologiche dell'11 ottobre 2021

Ariete: la settimana inizia con grande carica e vitalità.

Potrebbero aprirsi nuove opportunità, soprattutto nel lavoro. Amore sereno.

Toro: è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi. In amore torna il sereno e le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Gemelli: potrebbero esserci delle questioni patrimoniali da sistemare e in questo caso le stelle consigliano di trovare il giusto accordo senza andare in escandescenza. Siate diplomatici.

Cancro: l’oroscopo dell’11 ottobre lascia presagire una giornata vantaggiosa per il lavoro e le questioni pratiche. Al contrario in amore e in famiglia potrebbero nascere delle divergenze.

Leone: il vostro cielo e provo di nuvole minacciose, soprattutto in amore dove ardete di passione.

Nel lavoro potrebbero arrivare delle novità che da qui a poco tempo potrebbero portare grandi cambiamenti.

Vergine: è una giornata faticosa per i rapporti interpersonali, soprattutto per quelli tra genitori e figli. Siate cauti ed evitare di dire qualcosa di cui potreste pentirvi.

Bilancia: il consiglio delle stelle è quello di innamorarvi.

Non solo per quanto riguarda i rapporti di coppi, ma anche e soprattutto il rapporto con voi stessi e con il mondo che vi circonda.

Scorpione: questa giornata segna l’inizio di una settimana vantaggiosa per il lavoro e le questioni finanziarie. Potrebbe essere una buona idea investire e comprare. Alti e bassi per il fisico.

Sagittario: il vostro carisma e la vostra personalità vivace e brillante avrà grande importanza durante questa giornata per quanto riguarda i rapporti con gli altri ma anche le collaborazioni lavorative.

Capricorno: è una giornata sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e fastidi alle vie respiratorie. Serenità in amore.

Acquario: per chi ha saputo seminare è arrivato il momento di raccogliere. Questa giornata potrebbe segnare l’inizio di un importante cambiamento. Curate il fisico.

Pesci: è il momento di allargare la propria rete di contatti e crearsi nuove abitudini. Per qualcuno è un periodo di cambiamento, per altri di assestamento. In tutte le cose occorre pazienza e determinazione.