Le previsioni zodiacali di lunedì 11 ottobre 2021 riaprono il dialogo in merito all'Astrologia, nel contesto applicata ai primi sei simboli zodiacali. In evidenza, oltre alla predizioni, la nuova classifica stelline quotidiana (parziale) interessante il filotto dall'Ariete sino a Vergine. Prima di dare qualche anticipo sui migliori e peggiori del periodo, è d'obbligo mettere in rilievo un transito planetario abbastanza significativo: l'ingresso della Luna in Sagittario. Il transito appena enunciato risulterà essere decisivo in alcune questioni a carattere sentimentale/affettivo, regalando la giusta chiave di lettura ad alcuni segni decisamente super-fortunati.

Ansiosi di dare un senso, positivo o negativo che sia, a questa parte finale della settimana?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 11 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★: Ariete, Vergine.

Previsioni zodiacali dell'11 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo dell'11 ottobre al segno dell'Ariete invita ad armarsi di pazienza e tanta buona volontà: il periodo non si prevede troppo positivo. In campo sentimentale, avendo il periodo negativo, sicuramente l'amore vi terrà svegli in questo momento, con tante preoccupazioni.

Dovete assolutamente sforzarvi di vivere e di lasciar vivere, senza pretendere di avere sempre tutto quanto sotto controllo. Qualcosa che vi verrà detto vi risulterà difficile da digerire, potrebbe trattarsi di una critica oppure di un'osservazione benevola fatta da qualcuno di vostra fiducia, percepita da voi in maniera errata.

Single, non abbiate paura di chiedere aiuto a un amico/a fidato se doveste trovarvi in difficoltà: tendete spesso a sovraccaricarvi di compiti senza mai darvi tregua. Una persona sarà ben lieta di potervi essere utile. Nel lavoro, giornata un po' in salita. Sarete in affanno e con la mente concentrata, ma non vi arrenderete.

Potreste affrontare qualche piccolo incidente di percorso, niente di serio.

Toro: ★★★★. In arrivo un giorno discreto, a tutto tondo con le quattro stelline riservate a voi dagli astri. Diciamo che la parte iniziale della settimana non riserverà sorprese negative se riuscirete a mantenere una certa calma. In campo sentimentale, grazie alle benefiche stelle unite a quella di altri pianeti nella stessa posizione zodiacale, saprete tradurre la vostra emotività in gesti concreti di affetto: colpiranno direttamente al cuore la persona amata. Potrete percepire i mutamenti sottili e progressivi che vi stanno portando ad una trasformazione globale nel vostro modo di vedere la vita. Adesso non siete più insicuri e titubanti come alcuni anni fa, grazie all'amore e alla fiducia ritrovata.

Single, cercate di ritagliarvi del tempo libero in questa giornata in cui il vostro umore è particolarmente solare. Gli influssi di Urano invoglieranno a concedersi qualche piccolo sfizio. In serata potreste avere delle notizie liete o la visita insperata di una persona cara che non vedevate da tempo. Nel lavoro, se avete un'agenda fitta di impegni non lamentatevi: i risultati ottenuti ripagheranno ogni sforzo.

Gemelli: ★★★★. Giornata buona, a tratti anche portatrice di un pizzico di fortuna, il che non guasta mai. In amore, le stelle contribuiranno a rendervi spensierati, rilassati e sorridenti, andando a rafforzare gli influssi positivi degli altri pianeti. Avrete voglia di darvi da fare e di condividere la vostra allegria con tutte quelle persone capaci di regalare serenità e sorrisi.

Un amico/a vi predisporrà a essere felici e sereni. Avrete anche la possibilità di organizzare una festa od un ritrovo a cui parteciperanno molte persone a voi care, sarete così dei padroni di casa veramente impeccabili e tutti saranno fieri di voi. Single, sensi e sentimenti saranno in primo piano, tutto sarà così perfetto e coinvolgente da farvi sentire "tre metri sopra il cielo". Riposta la pigrizia, sarete molto attivi e soprattutto più organizzati. Farete tanti progetti e riuscirete ad entusiasmare chi vi sta intorno: la vostra carica sarà contagiosa! Nel lavoro, se siete autonomi, potrebbe esserci l'occasione per cambiare qualcosa nella vostra vita professionale. Opportunità che dovrete cogliere al volo perché potrebbe essere risolutiva di molte situazioni.

Oroscopo e stelle di lunedì 11 ottobre

Cancro: ★★★★★. Una giornata meravigliosa? Almeno questo è quanto ricavato dalla vostra Carta Astrale. Per i sentimenti, vivrete con maggiore intensità le emozioni amorose con il partner, ma anche tutti quei piccoli momenti quotidiani nei quali la bellezza del mondo si rivelerà ai vostri occhi. Finalmente una bella giornata serena, dove vi sentirete in perfetta armonia con voi stessi e con la vostra metà. Siete contenti della piega che ha preso la vostra relazione, vi fa sperare in un roseo futuro! Il cuore avrà sempre la meglio sulla ragione, quindi lasciatevi guidare dal vostro istinto, perché chi fa le cose seguendo il suo cuore raramente sbaglia. Single, anche oggi avete a disposizione dei buoni influssi astrali.

Otre agli appoggi da parte di amici e persone in vista, un bel mix di elementi indispensabili vi si presenteranno presto, dandovi occasione per fare breccia nell'animo di chi vi interessa. Sentite il bisogno di agire, espandervi e realizzare: non resta che assecondare questi input per arrivare dove volete. Tutto vi sarà concesso in questi bei giorni di metà ottobre. Nel lavoro, il cielo vi sorriderà, permettendovi di segnare non pochi punti a vostro favore. Avrete fiuto e determinazione in quantità industriale, senza tralasciare un pizzico di fortuna.

Leone: ★★★★★. In arrivo un favoloso inizio settimana, sicuramente molto efficace per moltissimi di voi, specialmente da quelli con situazioni "ingarbugliate" da mettere in sicurezza.

In amore, sarete la serenità in persona. Immaginatevi come una torta in fase di preparazione: in voi la dolcezza dello zucchero, la morbidezza della panna, ma anche la forza del lievito e lo speziato della presa di cannella. Gli effetti buoni degli astri dipingeranno il giorno a tinte pastello, così anche il partner sentimentale sarà più attento alle vostre esigenze traendone grande giovamento. Single, le stelle vi doneranno un'andatura seducente; questo faciliterà il vostro ingresso in nuovi ambienti, agevolando i nuovi approcci. Lasciatevi sedurre, se non da un nuovo amore, almeno da una bella amicizia! E' un ottimo periodo questo, vale la pena sfruttarlo al meglio. Nel lavoro, con il cielo che vi ritrovate, fantastico, procedete a marcia spedita con energie inesauribili e intuizioni azzeccate.

Promettenti vantaggi e capacità di valutazione saranno uniti alla vostra abilità: ottimo ogni passo nel lavoro come negli affari.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 11 ottobre, predice una giornata dai contorni poco gradevoli dei periodi "sottotono". In campo sentimentale, in primis nel rapporto di coppia, problemi e imprevisti vi impediranno di godere del vostro amore. Mettete in primo piano il cuore e dimenticate le polemiche, perché sia il matrimonio quanto i rapporti interpersonali sono da considerare "affari seri". Intanto, imprevisti e nervosismi vi metteranno alla prova. In coppia vi sentirete sul sentiero di guerra, poi vi pentirete e vorrete solamente rimanere accanto a chi amate, coccolando in tutti i modi per poter da questi ricevere affetto di ricambio.

Single, la vita familiare e i problemi di casa possono inasprirvi. Forse dovete risolvere una volta per tutte questioni mai chiarite. Prendersela o sbraitare non aiuta a trovare la soluzione ideale. Siate più pazienti in tutto: nell'accostarvi al cibo, come nel parlare, nel muovervi come nel nel guidare. Nel lavoro, non dovete perdere l'ottimismo: le cose ultimamente non hanno preso la direzione auspicata ma non per questo dovete perdervi d'animo. Quello che dovete fare è cercare una soluzione alla situazione difficile che si è venuta a creare, senza pensare troppo a eventuali torti subiti.

