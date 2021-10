Le stelle delle giornata di mercoledì 13 ottobre lasciano presagire 24 ore faticose per i nati sotto il segno dello Scorpione, alle prese con disguidi in ambito familiare, così come l'Acquario che potrebbe essere preso da ripensamenti e pensieri nostalgici. Il cielo protegge la Vergine in ambito sentimentale e favorisce il Toro per ciò che riguarda la carriera.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 13 ottobre 2021 per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche del 13 ottobre 2021

Ariete: durante questa giornata potrebbero nascere dei contrasti con un ex coniuge o socio.

Meglio non lasciarsi prendere dai rancori e gestire la discussione con lucidità.

Toro: continua la protezione degli astri per quanto riguarda la sfera lavorativa e la carriera, ambiti in cui si può ottenere molto. Meglio però non dimenticare di riservare alla famiglia e all’amore le giuste attenzioni.

Gemelli: l’oroscopo del 13 ottobre lascia presagire una giornata redditizia per quanto riguarda gli affari e la sfera finanziaria. È un ottimo momento per chi intende avviare degli investimenti o concludere una compravendita.

Cancro: non si placano le tensioni neanche per questa giornata, soprattutto per quanto riguarda la sfera familiare e sentimentale. Nel lavoro tutto procede come previsto, attenzione però a non fare il passo più lungo della gamba.

Leone: le stelle accolgono il vostro desiderio di emergere in ambito lavorativo. Se volete far carriera o migliorare la vostra posizione è il momento di avanzare richieste e fare domande. Serenità in amore.

Vergine: l’oroscopo lascia presagire l’arrivo di un nuovo amore nella vostra vita. Se siete single è un ottimo momento per trovare l’anima gemella, chi vive in coppia potrebbe invece scoprire nuove facce dell’eros.

Bene il lavoro.

Bilancia: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi faticose. Una persona a voi cara potrebbe necessitare del vostro aiuto. Buone stelle in ambito lavorativo.

Scorpione: durante le prossime 24 ore potrebbero esserci delle questioni familiari, probabilmente di natura patrimoniale che richiedono la vostra attenzione.

Cercate di gestire tutto con attenzione e diplomazia. Alti e bassi per il fisico.

Sagittario: l’oroscopo lascia presagire una giornata vantaggiosa per concentrarsi sugli affari e la sfera lavorativa. Anche in ambito economico le stelle sono dalla vostra parte. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: nuovi nemici potrebbero cercare di sbarrarvi la strada. Nonostante la voglia di impugnare l’ascia di guerra sia tanta, meglio posticipare la sfida. Analizzate la situazione con attenzione e studiare bene le mosse dell’avversario.

Acquario: questa potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, tanto dal punto di vista fisico quanto dal punto di vista mentale. Qualcuno potrebbe avere dei ripensamenti.

Meglio prendersi del tempo per se.

Pesci: l’oroscopo del 13 ottobre lascia presagire una giornata ricca di amore e di passione. È un buon momento per ricostruire un rapporto in crisi, ma anche per i single alla ricerca di un impiego. Bene il lavoro.