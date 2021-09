Quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore durante il nuovo mese? Il passaggio di Venere in Sagittario previsto per la prima settimana di ottobre, porta serenità al segno. Al contrario Marte in opposizione potrebbe creare conflitti nella coppia per i nati sotto il segno dell'Ariete. Vergine gelosa e possessiva, Pesci passionali e curiosi di scoprire nuove facce dell'eros. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo dell'amore del mese di ottobre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo dell'amore, ottobre 2021

Ariete: la Luna in Leone vi assicura che qualsiasi cosa accada intorno a voi l’amore c’è e dovete alimentarlo, accudirlo come un fiore prezioso e profumato.

L'opposizione del Sole di Marte però lascia presagire la nascita di incomprensioni nei rapporti con un ex coniuge o compagno.

Toro: Venere resta in opposizione per la prima settimana di ottobre, poi però passa avanti e non dovrebbe creare troppi problemi nella coppia, eccetto un po' di gelosia. Marte difficile e sospettoso potrebbe mettervi sulla difensiva, cercate di affrontare apertamente i vostri dubbi.

Gemelli: il 6 ottobre con la Luna Nuova qualcosa di buono potrebbe iniziare in amore. Tutti i cambi lunari del mese si presagiscono favorevoli per le coppie, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Cancro: ottobre è il mese dei desideri, la passione e viva, anche chi è alla ricerca di un figlio potrebbe essere ascoltato dalle stelle.

L’amore è più semplice durante la prima settimana del mese, poi potreste farvi prendere dalla malinconia e piccoli malintesi potrebbero presentarsi del rapporto di coppia.

Leone: Venere vi prende per mano e vi conduce lungo la via di nuova emozione. Certo non mancano le incomprensioni dovute soprattutto a Giove e Urano in posizione contraria che potrebbero portare alla fine di ogni unione armai stanca.

I nuovi incontri sono favoriti.

Vergine: Venere trasgressiva, vi spinge e vi incuriosisce. Il primo quarto di Luna previsto per il 13 ottobre non è male e potrebbe portare alla nascita di una storia interessante. Tuttavia in amore potreste essere possessivi e gelosi della persona amata e questo rischia di causare conflitti.

Bilancia: il transito di Venere in Sagittario porta sicurezza in amore. È il momento di salire a cavallo del centauro della passione e lasciarsi trascinare. Questo è un mese vantaggioso per le coppie e per i nuovi incontri.

Scorpione: Venere nel vostro cielo per tutta la prima settimana del mese vi rende sensuali ed affascinanti. Possono nascere attrazioni molto forti soprattutto durante la giornata di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Sagittario: secondo l'oroscopo ottobre è il mese dei nuovi incontri e della socialità. Venere nel segno vi rende attraenti. Tutti i cambi lunari si rivelano vantaggiosi per chi è alla ricerca di nuovi incontri.

Capricorno: ad ottobre la luce dell’amore splende e vi rassicura.

Il 4 e il 5 sono giornate che vi scaldano il cuore e anche quando Venere passa in sagittario il 7, se qualcosa va storto potete fare affidamento sulla protezione degli altri astri.

Acquario: Venere in Sagittario è nel settore delle relazioni e degli incontri per voi. Le stelle vengono in vostro aiuto, per aprirvi nel rapporto di coppia. Incontri favoriti per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Pesci: quello di ottobre è un cielo passionale che vi invita ad esplorare variazioni anche sul tema dell’eros all’interno della coppia. Le relazioni che nascono con queste stelle non sono mai superficiali e riescono ad andare molto più a fondo.