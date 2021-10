Lunedì 18 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Ariete, mentre il Sole, Marte e Mercurio risiederanno sui gradi della Bilancia. Saturno assieme a Giove (che riprenderà il moto diretto alle 7:38), invece, permarranno in Acquario, così come Nettuno proseguirà il transito in Pesci. Urano, in ultimo, continuerà la sosta i Toro come Plutone rimarrà stabile in Capricorno e Venere resterà nel segno del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: entusiasti.

Coi pianeti generazionali sui loro gradi in scomoda retrogradazione per diverse settimane, i nati Acquario hanno dovuto fare i conti con diversi ostacoli, specialmente di natura relazionale e professionale. Col ritorno della marcia diretta del Grande Benefico, fortunatamente, il segno Fisso potrà probabilmente risentirsi parte attiva dei progetti pratici e/o lavorativi in fase embrionale e, come naturale conseguenza, riappropriarsi di un certo entusiasmo.

2° posto Gemelli: nuovi accordi. Il settore burocratico potrebbe interessare maggiormente i nati Gemelli nel corso di questo lunedì, col segno d'Aria che sarà chiamato a ponderare con dovizia eventuali firme contrattuali, durante le quali sarebbe meglio chiedere supporto tecnico ad un commercialista.

3° posto Leone: metodici. Lo spostamento gioviale in moto diretto avrà, con ogni probabilità, un impatto ben diverso per le tre decadi di casa Leone. La seconda decade, ad esempio, comincerà a notare i primi scricchiolii lavorativi e sentimentali a partire dal 15 ottobre, mentre la terza decade nativa avrà ancora qualche mese di 'libertà' saturniana ma dovrà vedersela con lo sguardo di sguincio gioviale.

La prima decade, invece, dovrebbe essere quella che metterà in campo un mood metodico, così da riorganizzare nonché ottimizzare la propria quotidianità.

I mezzani

4° posto Vergine: serata top. Lunedì dove i nati Vergine vorranno e probabilmente potranno concedersi una spensierata serata con le amiche di sempre, dove le risate saranno le benvenute.

Qualche ruggine relazionale invece, sarà possibile nelle ore mattutine per la seconda decade nativa.

5° posto Capricorno: buone nuove. La settimana avrà buone chance di cominciare nel migliore dei modi per il terzo segno di Terra, in quanto sarà probabile che i nativi ricevano un'inaspettata buona notizia facente parte il nucleo famigliare. Amore in stand-by.

6° posto Sagittario: focus professionale. Il segno Mobile potrebbe focalizzare gran parte delle proprie energie fisiche e mentali per far avanzare un progetto lavorativo a cui si sta dedicando anima e corpo. Sebbene la dedizione in tal senso, però, sarà bene che i nativi non pecchino d'impazienza nel corso di questo lunedì.

7° posto Ariete: peccati di gola.

I buoni propositi nel perseguire un regime alimentare sano potrebbero essere messi in secondo piano dai nati sotto il segno dell'Ariete in questa giornata, a causa dell'opposizione Luna-Mercurio che nascerà in quinta dimora. A tal proposito, difatti, i nativi si concederanno un peccato di gola che, sebbene avrà qualche caloria in più del solito, li gratificherà non poco considerate le ultime rinunce culinarie.

8° posto Pesci: amore flop. Un pizzico di nostalgia sentimentale sommata ad una spolverata di rimpianto in merito a qualche occasione mancata nei mesi estivi potrebbero condire il lunedì di casa Pesci. Sarebbe bene, però, che i nativi smettano di guardare al passato, così da evitare che la malinconia prenda il sopravvento.

9° posto Bilancia: poco ludici. Il Luminare femminile opposto allo Stellium nella loro orbita renderà i nati Bilancia meno lucidi del solito durante lo svolgimento delle solite mansioni quotidiane. A fronte di ciò, il secondo segno d'Aria farebbe meglio a delegare alcuni compiti gravosi a partner e figli.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: lavoro flop. Le scelte fatte di recente in casa Cancro potrebbero essere messe in discussione nel corso di questa giornata d'autunno, malgrado tali ripensamenti saranno soltanto frutto del sestile tra Plutone diretto di Terra e Nettuno retrogrado nel loro Elemento. Sarà bene, quindi, che i nativi non porgano molta attenzione alle loro titubanze provando, invece, a fare leva su ciò che ha fomentato il loro entusiasmo nelle ultime settimane.

11° posto Toro: chiarimenti. Il fronte relazionale del settore professionale di casa Toro potrebbe nascondere diverse insidie in questo lunedì, coi nativi che saranno chiamati a lanciarsi in un chiarimento con le persone interessate. Se tale scambio di vedute non dovesse avere un epilogo felice, però, il segno Fisso dovrebbe ugualmente cercare di non dare di matto e tentare nei giorni successivi un nuovo chiarimento.

12° posto Scorpione: bizzosi. Il nervosismo avrà buone possibilità di essere l'indesiderato protagonista del secondo segno d'Acqua nel corso della giornata inaugurale della settimana, coi nativi che parranno dei cerini pronti ad infiammarsi alla minima presunta provocazione.