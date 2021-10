Prosegue il weekend dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 16 ottobre in campo lavorativo, salutare e amoroso per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: con Venere favorevole vivrete un buon momento un campo sentimentale, situazione di recupero anche per i single che potrebbero fare degli incontri. Nel lavoro sarà meglio prendersi il proprio tempo prima di annunciare delle decisioni importanti.

Toro: in ambito sentimentale potrete recuperare il vostro rapporto con il partner. Per quel che riguarda il lato lavorativo potreste sentire di avere troppe responsabilità.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata sarà particolarmente nervosa per quel che riguarda l'ambito sentimentale. Cercate di trovare un momento di relax per capire come comportarvi a livello professionale.

Cancro: in amore le crisi vissute negli ultimi tempi potrebbero essere risolte e superate. Avete voglia di amare. Cambiamenti anche a livello lavorativo, potreste trovare nuovi collaboratori.

Leone: nel lavoro dovrete prendere delle decisioni importanti, sarà meglio riflettere. Con la Luna non più un opposizione sarà possibile recuperare il rapporto con il partner.

Vergine: in ambito sentimentale potreste dover affrontare delle discussioni, possibili problematiche riguardano anche la vita familiare.

Vi sentite stanchi, se possibile prendete una pausa dal lavoro.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con Venere nel segno la giornata sarà particolarmente interessante per voi. Potreste vivere belle emozioni. Per quel che riguarda il lavoro potrete ottenere soddisfazioni in breve tempo.

Scorpione: in ambito sentimentale possibili incomprensioni in questa giornata di sabato 16 ottobre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È possibile che dobbiate affrontare nuove situazioni in ambito lavorativo.

Sagittario: cercate di non stancarvi troppo in questo weekend, trovato del tempo per riflettere su come agire in ambito professionale. Attenzione alle possibili discussioni sentimentali, sarà meglio non dire ciò che non si pensa.

Capricorno: la giornata di sabato 16 ottobre sarà caratterizzata da possibili chiarimenti con il partner.

Presto arriveranno novità sentimentali. Nel lavoro prima di lanciare un progetto sarà meglio attendere il momento più giusto.

Acquario: in amore sono possibili degli incontri, in questa giornata potrete vivere dei bei momenti. In ambito lavorativo in arrivo dei progetti importanti.

Pesci: con la Luna nel segno sarà possibile chiarire alcune situazioni in sospeso in ambito sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro vi sono nuovi progetti in vista.