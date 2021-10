La seconda settimana di ottobre è ormai giunta al suo termine e senza troppi giri di parole si prepara a lasciare il proprio posto a un periodo decisamente migliore per alcuni segni zodiacali, ma un po' più negativo per altri. L'Oroscopo sembra infatti preannunciare l'arrivo di giornate intense e fortunate per il segno dell'Ariete, accompagnato da una Luna non troppo invadente e da coloro nati sotto al segno della Bilancia che, secondo le previsioni, dovrebbero ritrovarsi immersi in una settimana impregnata di fortuna. Qualche piccola sorpresa potrebbe sopraggiungere anche per il segno del Leone, mentre i nativi dello Scorpione potrebbero dover avere a che fare con l'avvicinarsi di notizie non proprio positive.

Nonostante qualche piccolo intoppo, però, questo nuovo periodo di ottobre dovrebbe risultare positivo e terapeutico per la maggior parte.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto il segno dell'Ariete potranno godere dell'influenza della Luna e di altri astri, con la possibilità di rendere ottimali e fortunate le giornate della settimana che sta per sopraggiungere. Chi ha in mente di cimentarsi in qualcosa di costruttivo, o anche solo di trovare un'occupazione lavorativa buona, troverà il favore di molti astri e la possibilità di avvicinarsi quanto più possibile alla realizzazione dei propri sogni.

Anche in ambito sentimentale sembra scorrere tutto nella giusta direzione.

Toro - il fine settimana appena trascorso è servito al Toro per fare una ricarica generale e completa delle proprie energie, preparandosi così ad affrontare il periodo in avvicinamento. Le forze non mancheranno di certo e la buona volontà potrebbe spingere il Toro a mettersi in gioco e cercare di farsi valere, ma la posizione non proprio favorevole di Giove consiglia di frenare il proprio entusiasmo e attendere l'arrivo di momenti più proficui.

Attenzione, quindi, a non esagerare.

Gemelli - a causa dell'innalzarsi dei livelli stress, che resteranno tuttavia gestibili, il segno dei Gemelli non avrà la possibilità di trovare celermente un punto d'incontro con il partner, ritrovandosi spesso ad accendere dibattiti tanto inutili quanto aspri. L'oroscopo della nuova settimana di ottobre non può consigliare altro se non cercare di mantenere la calma ed evitare il più possibile di controbattere.

Cancro - anche il segno del Cancro, secondo le previsioni dell'oroscopo, dovrà armarsi di pazienza e attendere l'avvicinarsi del weekend per riuscire a raccogliere i frutti dei propri sacrifici. Molti hanno speso le proprie energie per riuscire a realizzare qualche progetto di vita, ma sfortunatamente per loro non sarà questa la settimana idonea per vedere realizzati i propri sogni. Il weekend porterà certamente consiglio per riuscire a migliorare le giornate a venire.

Leone - coloro nati sotto il segno in questione, secondo quanto previsto dall'oroscopo della terza settimana di ottobre, potrebbero ritrovarsi di fronte a situazioni non preventivate e in grado di portare il sorriso sulle labbra.

La gioia, quindi, accompagnerà la felicità almeno fino alla giornata di sabato e non abbandonerà il Leone con tanta facilità. I nativi di questo segno zodiacale farebbero quindi meglio a prepararsi ad accogliere le varie sorprese che potrebbero presentarsi lungo il loro cammino, indipendentemente da quale sia la loro provenienza.

Vergine - il segno della Vergine, nonostante le varie possibilità che si presenteranno lungo il cammino, non riuscirà a trovare il proprio equilibrio interiore e riverserà il proprio nervosismo all'interno della vita di coppia. Chi non ha ancora avuto modo d'incontrare l'anima gemella farà meglio a non cercarla durante il periodo in questione, cimentandosi nella ricerca di sé e nella realizzazione dei propri obiettivi.

La famiglia sarà sempre presente.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche il segno della Bilancia, secondo le previsioni dell'oroscopo, avrà modo di godersi al meglio le giornate che stanno per sopraggiungere, immergendosi in una settimana ricca di fortuna e felicità. Qualunque sia l'ambito verso cui si deciderà di rivolgere lo sguardo, non si riuscirà a vedere altro che positività e serenità. Qualunque persona decida di mettersi accanto a questo segno zodiacale verrà investito dalla gioia e dalla semplicità.

Scorpione - sfortunatamente per lo Scorpione la nuova settimana di ottobre non sembra essere tra le migliori. Qualche piccolo battibecco potrebbe nascere all'interno della vita di coppia e portare con sé dei litigi non preventivati e sicuramente poco apprezzati.

Riuscire a mantenere la calma risulterà molto difficile, specialmente se si tengono in considerazione le notizie negative che potrebbero sopraggiungere nei prossimi giorni.

Sagittario - anche per quanto riguarda il segno del Sagittario la settimana che sta per arrivare sarà tra le migliori del mese in questione. L'oroscopo prevede il sopraggiungere di giornate intrise di serenità e fortuna. La settimana risulta essere tra le più fortunate, questo è vero, ma è bene ricordarsi di non tentare troppo la sorte.

Capricorno - il mese di ottobre non sembra essere iniziato nel migliore dei modi, con le varie settimane che non hanno fatto altro che aumentare il carico di stress per il segno del Capricorno.

Nonostante la vicinanza della famiglia, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione faranno meglio ad attendere l'arrivo delle giornate di giovedì e venerdì, considerate le più fortunate del periodo in questione.

Acquario - il segno dell'Acquario, secondo le previsioni dell'oroscopo, rientra tra quelli maggiormente fortunati. Che si osservi la sfera sentimentale o quella lavorativa, l'Acquario riuscirà quasi sempre a uscire vittorioso da ogni situazione. Attenzione però a non esagerare troppo: nonostante la fortuna abbia deciso di avvolgere le prossime giornate, le energie fisiche e mentali non possono essere infinite.

Pesci - qualche nota dolente potrebbe sopraggiungere per i nativi dei Pesci, specialmente se si osserva la sfera sentimentale e la vita di coppia.

Qualche piccola discussione potrebbe turbare l'equilibrio creato con tanta fatica da entrambi i partner e non tutti riusciranno a risanare le ferite che si creeranno. L'unico consiglio plausibile sembra essere quello di attendere il sorgere di un nuovo periodo. Picchi di stress anche in ambito lavorativo.