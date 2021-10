Inizia l'ultima settimana del mese di ottobre 2021. Come andrà la giornata di lunedì 25 ottobre per tutti i segni zodiacali? Ecco l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: con la Luna favorevole è un buon momento per i sentimenti, potrete vivere un periodo di ripresa, nonostante non manchi qualche momento di agitazione. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo ci saranno delle decisioni da prendere nei prossimi giorni.

Toro: non manca la carica in campo sentimentale, nonostante delle problematiche professionali potrebbero distrarvi.

In ambito professionale cercate di salvaguardare il lato economico.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale La giornata sarà caratterizzata da alcune tensioni da tenere sotto controllo. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo il periodo più faticoso rispetto alle settimane precedenti.

Cancro: in amore state vivendo una fase di riflessione, bisognerà fare delle scelte importanti per le nuove relazioni. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo chi è in bilico da un po' desidera potersi impegnare in nuovi progetti.

Leone: in amore avete voglia di vivere delle belle emozioni con il partner. Per quel che riguarda il campo lavorativo sarà meglio valutare bene le offerte.

Vergine: in amore potrebbero esserci delle tensioni, che non sarà facile gestire.

Attenzione al nervosismo che potrebbe complicare anche alcune situazioni professionali.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili discussioni con il partner In questa giornata di inizio settimana. Per quel che riguarda il lato lavorativo potrete fare degli incontri interessanti, utili per ottenere risultati nei progetti.

Scorpione: chi ha iniziato un nuovo percorso, dovrà impegnarsi al meglio per ottenere i risultati. Per quel che riguarda il lato sentimentale sarà meglio provare a superare le tensioni degli ultimi tempi.

Sagittario: presto sarà possibile recuperare sul piano amoroso, potrete trovare delle soluzioni anche nel lavoro, sarà necessario avere pazienza.

Capricorno: periodo favorevole a livello sentimentale soprattutto per i single del segno, che desiderano fare nuove conoscenze e trovare l'amore. In ambito lavorativo il momento è interessante, non fatevi bloccare da possibili ansie

Acquario: nel lavoro questa giornata sarà caratterizzata da miglioramenti. Per quel che riguarda l'amore sarà meglio non cedere alle polemiche inutili.

Pesci: state pianificando nuove situazioni, sarà meglio però prima occuparsi delle questioni più urgenti. In amore vi sentite stanchi.