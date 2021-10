Vediamo le previsioni e l'Oroscopo relativi all'ultima giornata della settimana, domenica 24 ottobre 2021, per tutti e dodici i segni zodiacali, con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Previsioni e l'oroscopo del 24 ottobre 2021: la giornata

Ariete: in amore nel complesso la giornata sarà interessante, in particolare per quei single del segno che hanno voglia di iniziare una nuova storia. Nel lavoro c'è al momento la necessità di fare di più e magari puntare su nuove attività.

Toro: per i sentimenti non mancherà qualche incontro interessante, grazie anche a diversi pianeti favorevoli.

Nel lavoro vi sentite più forti, pronti ad affrontare quello che arriva.

Gemelli: a livello sentimentale è una fase di recupero, visto che gli ultimi giorni non sono stati esaltanti. Alcune discussioni dovranno essere affrontate al più presto. Nel lavoro sentite la necessità di fare qualcosa in più, agitate subito.

Cancro: in amore avrete la possibilità di chiarire alcune cose con il partner e la giornata nel complesso vi aiuta. A livello lavorativo se avete voglia di progettare qualcosa di nuovo, fatelo.

Leone: i nati sotto questo segno zodiacale ritrovano uno stato di tranquillità, in particolare i single che vogliono lanciarsi in qualcosa di nuovo. Nel lavoro non mancano cambiamenti interessanti, progetti a cui puntavate da tempo.

Vergine: alcuni stanno vivendo momenti di calo con la persona amata, per questo motivo in questa giornata meglio cercare di chiarire. A livello lavorativo qualcuno potrebbe essere contro di voi, fate attenzione.

Bilancia: per l'amore questo è un momento positivo, avrete la possibilità di lanciarvi verso un progetto interessante con la persona amata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro c'è bisogno anche di un aiuto da parte degli altri, visto che al momento state portando avanti dei progetti da soli.

Scorpione: a livello sentimentale giornata interessante, visto che diversi pianeti aiutano. Nel lavoro è una fase calante a causa di alcuni rapporti con soci e collaboratori.

Sagittario: a livello sentimentale alcuni sono alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Difficoltà per quelle storie che vanno avanti da tanto tempo. Nel lavoro meglio lasciare da parte le polemiche, visto che la giornata aiuterà a fare di più.

Capricorno: in amore grazie a Venere nel segno non mancheranno nuove occasioni. Chi è solo da tempo potrà vivere qualcosa di nuovo. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte, avrete la possibilità di imbastire nuove idee.

Acquario: per i sentimenti questa ultima giornata della settimana vedrà favoriti i rapporti e non mancheranno belle emozioni da vivere. Nel lavoro sentite al momento la necessità di fare di più, per questo motivo è sempre meglio un aiuto.

Pesci: in amore possibili momenti conflittuali con la persona amata, c'è uno stato di maggiore confusione. Nel lavoro c'è la necessità di rimanere tranquilli, visto che la giornata potrebbe portare qualche calo.