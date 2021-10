Le previsioni zodiacali di martedì 26 ottobre 2021 sono già pronte a mettere in evidenza la classifica con le previsioni zodiacali del giorno. Vediamo allora come si comporteranno i settori della vita dedicati all'amore e al lavoro, in questa sede messi in relazione esclusiva con Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, ansiosi di scoprire quali saranno i segni favoriti in questa parte della settimana appena iniziata?

Diciamo subito che a meritare la posizione in classifica (parziale) più ambita, in questo caso quella espressa dalle cinque stelline, saranno certamente coloro appartenenti ad Ariete e Cancro, entrambi destinati probabilmente a gongolare soprattutto nei sentimenti.

Sotto le attese il periodo, invece, secondo le previsioni di martedì, per coloro aventi nel proprio tema natale il segno del Toro, preventivati in giornata sottotono.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 26 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 26 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 26 ottobre al segno dell'Ariete invoglia ad iniziare un periodo di ricostruzione di se stessi, a partire dal fisico fino ad arrivare a cambiamenti più radicali e profondi.

Questo martedì è il giorno che fa per voi, quello che aspettavate per dare una scossa ai sentimenti. In amore, questo è davvero un buon periodo per scatenare i propri istinti più passionali: la vita di coppia e la presenza di pianeti in aspetto armonico al segno vi sarà di grande sprint e tanta energia, anche per superare eventuali difficoltà pregresse.

Il partner, fortunatamente vi è sempre accanto e questo vi aiuta e vi tranquillizzerà rasserenando il menage. Single, l'arrivo di un nuovo amore potrebbe essere all'orizzonte e voi sarete pronti per viverlo con grande trasporto e passione. Fate tesoro delle esperienze passate e cercate di essere sempre voi stessi, perché l'elemento imprescindibile per vivere serenamente questa nuova relazione sarà di essere sinceri, sempre.

Al lavoro potrete mettere a frutto le vostre migliori qualità per migliorare le entrate, concludere buoni affari. Tenetevi pronti a cambiare ruolo, magari anche a trovare un impiego migliore.

Toro: ★★★. L'oroscopo a voi del segno indica un periodo improntato quasi tutto al sottotono, soprattutto in ambito lavorativo. Forse potrebbe essere arrivato il momento di fare un bel respiro e allontanare un personaggio a cui magari tenete, ma che è troppo spesso causa di amarezza e delusione. Chiusa una porta quasi sempre si spalanca un portone! In campo sentimentale, non è detto che le vostre convinzioni siano sempre giuste: per poter andare d'accordo con gli altri dovrete imparare a ricredervi ed a mostrarvi quindi meno arroganti.

Nella giornata di martedì cercate il dialogo con quei familiari con i quali solitamente avete maggiori attriti. Mostratevi anche più flessibili nei confronti del partner: farà bene a tutti e due e vi rassicurerà sul buon andamento del rapporto. Single, le stelle appesantiranno delle situazioni che ristagnano nel campo della famiglia. Un richiamo al vostro benessere fisico: trascurato negli ultimi tempi, dovrete lavorare per smussare eventuali cause di nervosismo. E non prendetevela troppo a cuore per imprevisti o discussioni non volute, rilassatevi rimandando gli impegni meno importanti. Nel lavoro, sarete proprio intrattabili: Urano sotto scacco dal Sole vi renderà tesi, l'ansia di dare tanto sentendovi migliori degli altri rischierà di complicare le cose anziché appianarle.

Gemelli: ★★★★. Giornata abbastanza interessante anche se valutata a quattro stelle. La soluzione per tutto (o quasi) sarà il saper "ben parlare", possibilmente diretti e incisivi. Così facendo non sbaglierete mai. Se state vivendo qualcosa di importante in qualsiasi contesto, potreste decidere di fare sul serio. In amore, le stelle in aspetto armonioso e con i loro influssi positivi porranno fine a qualunque tipo di incomprensione. Nel rapporto di coppia sarete predisposti a lasciare andare tutti i pensieri negativi che avete accumulato nelle ultime settimane, regalandovi una giornata speciale da vivere insieme a chi amate. Single, la fantasia sarà a livelli stellari, niente e nessuno potrà fermare il vostro entusiasmo.

Continuerete a sognare ad occhi aperti un nuovo amore, vivendo così dei momenti romantici e spensierati. Gionata buona per quanto riguarda le relazioni interpersonali, anche l'affetto della famiglia darà il suo contributo per farvi stare bene e rendervi soddisfatti. Nel lavoro, nella vostra agenda del giorno è scritto che dedicherete buona parte della giornata agli impegni ed agli affari. Sarà così un martedì utile per pianificare, riflettere, approntare strategie, decidere di investire nella vostra attività o per valutare eventuali finanziamenti.

Oroscopo e stelle di martedì 26 ottobre

Cancro: ★★★★★. Le previsioni astrali di martedì preannunciano una splendida giornata, meritevole delle cinque stelline della buona fortuna.

A tanti di voi nativi si prospetta altresì una grande serenità interiore e un'ottima forma fisica: vi conforta tale previsione? Bene, allora preparatevi a novità molto appaganti in molti settori. Per i sentimenti, il cielo vi renderà felici per le piccole cose che vi capiteranno nel corso della giornata. La Luna nel vostro segno vi circonderà di dolci musiche, poesie e bellezze: potrete così finalmente sentirvi appagati tra le braccia di un partner che farà di tutto per rendervi felici. Single, giornata decisamente interessante per l'amore; in particolare i cuori solitari. Molti infatti dovranno prestare attenzione agli incontri di questo periodo sfruttando a proprio favore ogni occasione buona.

L'emotività sarà parecchio accesa e in tanti sarete spontanei e calorosi nell'esprimere i propri sentimenti. Anche gli amici vi sentiranno vicini e partecipi. Nel lavoro, vivrete una splendida giornata: sarete circondati dai sorrisi dei colleghi e avrete tante cose da fare, che vi daranno ulteriore spinta per essere attivi. Sarà questo lo spirito giusto che dovreste avere sempre, insieme a tanta sincerità, per raggiugere i vostri obiettivi.

Leone: ★★★★. Questa parte della settimana coincidente con il secondo giorno della stessa, si prevede portatrice di una seppur minima positività. Potreste apportare modifiche alla vostra situazione quotidiana oppure cercare di convivere con essa: datevi una possibilità oppure rassegnatevi.

In amore, ancora brillantemente sostenuti dalle stelle, passerete dei momenti di pura felicità con la persona amata. Se siete all'inizio di una relazione sappiate che è in questo momento delicato ed emozionante che porrete le basi per il vostro futuro insieme. Single, la Luna in Cancro vi farà battere il cuore, in particolare chi da tempo è in cerca dell'amore. Potreste sentire il nascere di un nuovo sentimento, mentre le persone che vi stanno vicino potranno aiutarvi a risolvere un problema: chiedete loro un piccolo sostegno, anche perché saranno ben felici di aiutarvi. Nel lavoro, nella giornata in analisi sarete dinamici ed euforici, specie grazie alla posizione degli astri. Avrete l'impressione di poter fare tutto e, in effetti, riuscirete nei vostri intenti ottenendo dei buoni risultati.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 26 ottobre, presume possa portare solamente tanta normalità questo secondo giorno della settimana. Quindi preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata come tante altre già vissute. Diciamo che il periodo si preannuncia mediamente in linea con le attese. In campo sentimentale, il desiderio di migliorare l'intesa con il partner vi porterà a escogitare nuove strategie. Vi sentirete così pieni di spirito d'iniziativa e l'umore sarà quasi alle stelle. La fantasia sarà a livelli sufficientemente accettabili, grazie all’appoggio parziale di alcuni pianeti dirimpettai al segno: comunque, niente e nessuno potrà fermare il vostro entusiasmo.

Potreste vivere dei momenti romantici e spensierati se avete come ascendente Ariete, Cancro, Bilancia o Pesci. Single, il cielo vi inviterà a mettere da parte quell'aria cupa e triste che vi ha accompagnato nei giorni scorsi: è giunto il momento di sorridere alla vita e di accogliere tutto quello che di buono avrà da offrirvi. Nel lavoro, dovrete fare le vostre proposte e il vostro gioco sarà vincente. Se negli ultimi tempi avete vissuto difficoltà, adesso ci sarà la ripresa tanto attesa.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 26 ottobre.