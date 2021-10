Inizia una nuova settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 4 ottobre a livello lavorativo, sentimentale e salutare per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo sentimentale in questa giornata potrete pensare di farvi avanti, presto Venere sarà nel segno e potrete vivere una bella situazione di recupero. Per quel che riguarda il lato lavorativo se ci sono delle richieste da fare, fatele ma siate cauti.

Toro: in amore bisogna prendere delle decisioni importanti nei confronti del partner. Per quel che riguarda l'ambito professionale bisognerà valutare i pro e i contro di una situazione che vi disturba.

Gemelli: in campo lavorativo vi sentite particolarmente agitati, capite bene come comportarvi prima di portare avanti delle idee. In amore con la Luna contraria cercate di evitare polemiche.

Cancro: la settimana del segno inizia sottotono a livello sentimentale, potrebbero esserci delle gelosie da gestire. In ambito lavorativo siate più ottimisti.

Leone: per i nati sotto il quinto segno zodiacale la giornata di lunedì 4 ottobre sarà caratterizzata da nuove idee professionali. Mentre a livello amoroso potrete vivere delle buone emozioni.

Vergine: sarà possibile risolvere delle problematiche di coppia, soprattutto se nell'ultimo periodo non è stato semplice gestire alcuni rapporti. A livello lavorativo vi sentite stanchi, ma la vostra attività può procedere serenamente.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in amore in questa giornata non mancheranno incontri, in particolare per i single. Opportunità in arrivo anche a livello professionale, siate pronti a capire come comportarvi.

Scorpione: l'inizio della settimana sarà interessante a livello amoroso, evitate quindi di pensare a situazioni appartenenti al passato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quel che riguarda il lavoro è possibile che alcuni accordi possano cambiare.

Sagittario: avete voglia di vivere situazioni intriganti a livello sentimentale, alcune questioni con il partner potrebbero però essere complesse da gestire. In ambito lavorativo non mancano soddisfazioni.

Capricorno: in amore siete in cerca di nuove sensazioni, l'ambito lavorativo potrebbe però influire sui vostri sentimenti.

Giornata stressante per il segno.

Acquario: momento di ripresa sentimentale, dopo un settembre particolarmente conflittuale. Per quel che riguarda il lato lavorativo cercate di non farvi condizionare se desiderate fare dei cambiamenti.

Pesci: manca energia in questo periodo, trovate del tempo per riposarvi ed evitate discussioni in ambito sentimentale. Nel lavoro sarà meglio organizzare le cose da fare senza dover gestire troppe cose contemporaneamente.