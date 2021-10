La prima domenica del mese di ottobre sta per prendere il via e vedrà novità e cambiamenti per tutti i 12 segni zodiacali. Leggiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo della giornata del 3 ottobre con le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina astrale

Ariete: in amore avrete la possibilità di parlare e chiarire in questa giornata, vivrete emozioni particolari. Nel lavoro anche se non state incrementando al punto di vista economico, proseguite per la vostra strada.

Toro: per i sentimenti è una giornata favorevole, specie per chiarire in un rapporto.

Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare.

Gemelli: a livello sentimentale occorre fare attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe provocare alcune dispute. Nel lavoro un accordo potrebbe saltare, per questo motivo evitate azzardi di troppo.

Cancro: in amore, con Venere favorevole, avrete la possibilità di recuperare una storia. A livello lavorativo è meglio agire con calma in queste ore, in quanto vi sentite più stanchi.

Leone: in amore ora potrete finalmente recuperare e vivere qualcosa di nuovo. Nel lavoro ci sono alcune questioni che vanno affrontate senza perdere troppo tempo.

Vergine: per i sentimenti, con la Luna nel segno, potrete fin da ora pianificare il nostro futuro. Nel lavoro nelle prossime ore potrete recuperare un rapporto con soci o collaboratori.

Previsioni e l'oroscopo del 3 ottobre 2021: la giornata per la seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale, con Venere favorevole, la giornata sarà dalla vostra parte e porterà nuove emozioni. Nel lavoro c'è qualcosa da ridire, discussioni e difficoltà.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore occorrerà evitare di alimentare polemiche.

Le liti sono dietro l'angolo. Nel lavoro nuovi cambiamenti, o semplicemente novità che stanno per arrivare.

Sagittario: a livello sentimentale potrebbe esserci un calo nel rapporto in questa giornata, non mancherà qualche discussione. Nel lavoro non manca qualche novità interessante, anche se vi sentite agitati.

Capricorno: in amore, con la Luna favorevole, avrete la possibilità di vivere momenti migliori con la persona amata.

Nel lavoro ci sono delle questioni di tipo economico da dover gestire, attenzione alle spese.

Acquario: per i sentimenti è una giornata a metà, con il pomeriggio migliore della mattina. Se dovete chiarire qualcosa è meglio farlo in questa fase. Nel lavoro attenzione ad alcuni problemi nel rapporto con gli altri.

Pesci: in amore non mancherà qualche polemica che continuerà per diverse ore. Questo anche a causa della Luna che non è favorevole. Nel lavoro cercate di chiarire le nuove idee e programma fin da ora qualcosa di importante.