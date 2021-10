Le previsioni zodiacali di martedì 5 ottobre 2021 sono pronte a dare un giudizio, positivo o negativo che sia, alla giornata. Vogliosi di dare uno sguardo a come potrebbe essere il terzo giorno di questa settimana? A tenere banco quest'oggi, l'Astrologia applicata ai primi sei segni. Diciamo subito che, a meritare senza alcun dubbio la corona di segni migliori tra i sei in analisi, ci sono Ariete, Toro e Leone: i tre segni senz'altro potranno giocare eventuali carte in campo sentimentale e nel lavoro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 5 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 5 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 5 ottobre al segno dell'Ariete predice una giornata senza problemi o particolari affanni, a conferma che, con spalle coperte da astri benevoli, tutto è più facile e viene gestito al meglio. In amore, sostenuti dai brillanti influssi della Luna vi sentirete splendenti e luminosi, capaci di affascinare chiunque con il vostro conturbante sorriso. Ovviamente sarà la sfera relazionale a trarne il maggiore giovamento, regalando al partner la parte migliore di voi. Single, sfogliando le effemeridi, calendari astrologici giornalieri, si nota immediatamente che le stelle sono a voi favorevoli, importantissime sia per iniziare nel migliore dei modi la giornata, sia per ritrovare se stessi o un po' di serenità, dopo le angherie dei giorni scorsi.

Nel lavoro, sviscererete problemi e questioni da ogni punto di vista; riuscirete a instaurare ottime relazioni con i datori di lavoro, superiori, colleghi o dipendenti.

Toro: ★★★★★. Il prossimo martedì sarà una giornata quasi perfetta su tutti i fronti. In campo sentimentale, la benevola presenza di Urano vi aiuterà a rendere possibile l'impossibile.

I vostri sogni potrebbero ben presto trasformarsi in realtà e senza che voi dobbiate fare una grande fatica, perché, a volte la ruota gira in vostro favore: dovrete cogliere l'attimo e lo farete anche con l'aiuto del partner. Single, riscoprirete la gioia di interminabili chiacchierate spensierate in compagnia delle persone che meglio vi conoscono e alle quali volete un gran bene.

L'arrivo di una buona notizia vi sveglierà e vi darà come una scossa positiva, sarete elettrizzati. Per chi fosse ancora in cerca dell'anima gemella, si prospettano delle ottime novità. Nel lavoro, sarete molto produttivi e volenterosi. Cercate di essere anche organizzati nell'ordinare e memorizzare i vari spunti, in modo da poter utilizzare successivamente quelli che non saranno immediatamente fruibili.

Gemelli: ★★★. Giornata sicuramente poco performante in diversi settori della vita quotidiana. Alla lunga il periodo potrebbe dare la sensazione di essere poco piacevole o addirittura piatto. In amore, potreste avere la sensazione di dare senza ricevere, ma può darsi che anche il vostro partner pensi la stessa cosa di voi.

Interrogatevi sulle mancanze che avete avuto nell'ultimo periodo e cercate di porvi rimedio, semplicemente anche portando a cena fuori la persona che amate. Single, cercate di impegnare la giornata con qualche occupazione piacevole e rilassante: perché con le stelle di traverso il cattivo umore potrebbe prendervi facilmente la mano e tendervi qualche imboscata. Invece mantenendo la calma e adattandovi alle circostanze riuscirete a superare una momentanea crisi emotiva. Nel lavoro, non tiratevi indietro se alcuni impegni dovessero rivelarsi gravosi: dinamismo, intelligenza strategica e senso organizzativo vi consentiranno non solo di superare le difficoltà, ma addirittura di trasformarle in punti a vostro favore.

Oroscopo e stelle di martedì 5 ottobre

Cancro: ★★★★. Martedì messo in conto come poco impegnativo su tutti i fronti. Anche se non sarà negativo si consiglia comunque di non abbassare la guardia nelle situazioni maggiormente a rischio. Per i sentimenti, tutte le vostre perplessità nei confronti del partner potrebbero ben presto svanire. Considerate che vi sono buone opportunità da poter sfruttare per eventualmente migliorare il rapporto. Dal punto di vista del tempo libero da trascorrere insieme, le coppie più datate sono fortunate da questo punto di vista, perché troveranno nell'altra metà sempre la volontà di venirsi incontro. Single, osate, non dovete frenarvi in nessun campo. Nella giornata potreste fare degli incontri importanti e non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore e nella mente.

Avrete così molta forza e determinazione, vi sentirete in netto recupero e la vostra dinamicità farà la differenza. Nel lavoro, è giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali e sociali. La comunicazione sarà agevolata dalle influenze planetarie e tutto scorrerà a gonfie vele. Coltivate queste ondate di novità facendole divenire parte della vostra routine.

Leone: ★★★★★. Diciamo che la giornata numero due di questa settimana sarà favorevole soprattutto in ambito lavorativo, ma non mancherà di dare sostegno anche in molte situazioni legate ai sentimenti. In amore, in questi giorni il vostro temperamento è curioso, attivo e ottimista. Vi mostrerete molto simpatici, affascinanti, comunicativi; donerete con spontaneità amore a chi sta al vostro fianco e tutto vi verrà ampiamente e affettuosamente ricambiato.

La routine quotidiana si tingerà di nuovi colori e questo vi porterà molto entusiasmo, mentre le stelle vi proteggeranno e vi faranno vivere una giornata perfetta. Single, sarà un martedì piacevole ed armonioso, pieno di affetto e dolcezza. Vi sentirete invincibili, il corpo risponderà benissimo agli sforzi e il cervello manterrà un'elevata concentrazione tutto il giorno. Nel lavoro, questo sarà un ottimo giorno, magico per la maggior parte di voi: sarete molto presi dalla vostra attività, ma anche soddisfatti perché farete quello che più vi piace.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 5 ottobre, preannuncia un giorno discretamente favorito dalle stelle. Volendo, approfittate del periodo abbastanza efficace cercando di sfruttare al massimo i suoi, seppur discreti, benefici influssi.

In campo sentimentale, le stelle vi promettono per la giornata di grande ottimismo, forte slancio e disponibilità verso il campo degli affetti. Darete il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente e questo vi permetterà di affrontare la vita di coppia con più consapevolezza. Così la giornata inizierà in maniera tranquilla e proseguirà sotto il segno della più totale complicità con il partner, che vi farà sentire sempre protetti. Single, le stelle tenteranno di riportare un po' di gioia e di entusiasmo nella vostra giornata. Un'attitudine ottimista verso la vita, sarà sicuramente utile per vivere più serenamente e affrontare con grinta eventuali problemi. In alcuni casi sarete frizzante e ironici, pronti a scherzare e a divertirvi con chiunque abbia la fortuna di trascorrere un po' di tempo in vostra compagnia.

Nel lavoro, secondo gli astri, si affacceranno delle ottime opportunità di guadagno che vi allieteranno l'umore. Quello che vi servirà sarà una buona dose di razionalità per capire come meglio muovervi e non compiere dunque passi falsi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 5 ottobre.