Le previsioni zodiacali di venerdì 22 ottobre 2021 sono arrivate, puntuali all'appuntamento con le stelle del periodo. Nella giornata di venerdì, dunque, ad avere accanto la mano fortunata degli astri sarà l'Acquario, simbolo super fortunato valutato al "top". Sempre parlando di periodo positivo, decisamente con una marcia in più rispetto a tutto il resto dello zodiaco, Scorpione e Capricorno, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. Invece, l'Astrologia di venerdì vede in netto calo la positività quotidiana per Sagittario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 22 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 22 ottobre

Bilancia: ★★★★. Le situazioni affettive e le questioni private sono abbastanza scorrevoli. In amore, parlare con il partner sarà importante per chiarire qualche dubbio, approfittatene perché vi sentirete subito meglio. Questa potrebbe davvero essere la giornata giusta per migliorarsi e ripartire con positività e buon umore. Single, l'argomento "amore" sarà tra i vostri preferiti in questo periodo. Grazie alla buona predisposizione ai rapporti sociali vi sentirete inclini a fare nuove conoscenze a scopo d'amicizia eventualmente da trasformare in rapporto sentimentale. Nel comparto lavoro, cercate di programmare per bene ogni aspetto della vostra attività: vi costerà un po’ di fatica in più, ma ne varrà la pena.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì in prospettiva preannunciano una giornata altamente positiva. Una superba Luna nel segno del Toro, darà senz'altro una mano nel portare a compimento problematiche e situazioni in bilico. Avrete occasione di mettere a frutto la vostra sensibilità, specialmente dove ce ne fosse bisogno.

Per i sentimenti, tutto filerà via liscio come l'olio e non potrebbe essere diversamente. Alcuni di voi, forse, si lasceranno conquistare dal fascino di una persona speciale, ma un po’ volubile. Intanto, godetevi il presente senza fare troppi programmi per il futuro. Al settimo cielo la coppia. Single, coccolati dalle stelle, potrete definirvi a ragione i fortunelli della giornata.

Tutto in ordine, secondo programma, perché a voi è così che piace vivere, senza imprevisti o scosse emotive. Nel lavoro, giornata molto piacevole. Intuito e fantasia guideranno le vostre azioni: fidatevi del vostro sesto senso nel valutare le situazioni o per risolvere controversie.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 22 ottobre al Sagittario preannuncia una giornata per la maggior parte indirizzata verso un diffuso sottotono. Siate prudenti nelle spese, negli acquisti importanti oppure nello svolgimento delle normali incombenze riguardanti le attività quotidiane. In amore, il partner vi saprà consigliare cambiando in positivo questa giornata, diciamo pure non proprio buona. Approfittate di questo momento e sappiate ricambiare con qualcosa di eccitante.

Per i single, il cielo vi avvolgerà in un velo di malinconia e potreste sentire la mancanza di una persona che non sentivate da tanto tempo. La timidezza vi impedirà di ricontattarla e trascorrerete la giornata pensando a cosa fare: le stelle senz'altro consigliano di telefonare. Per il lavoro cercate di programmare per bene ogni aspetto della vostra attività: vi costerà un po’ di fatica in più, ma ne varrà la pena.

Oroscopo e stelle del giorno 22 ottobre

Capricorno: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani prospettano un gran venerdì per il segno. Dunque periodo davvero fortunato, diciamo che potrebbe anche continuare (in parte) la prossima settimana. Pronti a guadagnare qualche punto a favore in ambiti nuovi?

In merito agli affetti, tutto filerà liscio: vi sentirete vicini ai vostri familiari e al vostro partner, vi mostrerete protettivi nei loro confronti, cosa che farà molto bene a tutti. Potrebbe essere il momento giusto per fare un passo avanti nella situazione che sapete. Diciamo che se vi impegnerete senz'altro il partner si allineerà di buon grado. Single, sarete spinti da un vento propositivo, il vostro intuito questa volta non sbaglierà, anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore. Preparatevi a vivere un periodo certamente molto fortunato. Nel lavoro, avrete la possibilità di tenere in pugno ogni situazione, approfittate di questo momento estremamente positivo per la carriera.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno annunciano che partirà magnificamente questo quinto giorno della settimana. In campo sentimentale, merito di una spettacolare Luna in Toro, vi aspetta una giornata davvero tutta da gustare. La vostra capacità di affascinare chiunque vi capiti a tiro potrebbe regalare una meravigliosa occasione: prendetela al volo e gioite se siete liberi da vincoli. Se invece state insieme a un'altra persona, tenete presente che non farà troppo piacere (nell'eventualità) una tale situazione, geloso/a com'è. Single, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un nuovo contatto, vi fornirà spunti o strumenti utili per mettervi in luce. Senz'altro saranno molte le opportunità e le circostanze vantaggiose da cui potrete trarre profitto.

Vagliate con calma gli inviti, i programmi e gli appuntamenti. Nel lavoro, sappiate che è molto meglio non perdere tempo ma cercare di centrare subito gli obiettivi, in modo da migliorare i risultati. Non trascurate le pubbliche relazioni.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 22 ottobre vi trova in periodo disarmonico per via di Venere in quadratura a Nettuno nel segno. In amore non aspettatevi chissà quale supplizio a cui sottostare: certamente, potrebbero presentarsi momenti, diciamo, abbastanza agitati sia in coppia che da single. Risolverete tutto usando la sempre conveniente diplomazia, ottima medicina per le situazioni senza via di uscita. Per coloro ancora single la scenografia celeste odierna vi invita a staccare la spina, a fare mente locale, ad approfondire alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza e, forse, incomprensioni con i familiari.

Uno scambio d'idee sincero potrebbe diventare indispensabile. La parte riguardante il lavoro invece invoglia ad una pausa: potrebbe essere la giusta scusante per passare qualche momento in compagnia di chi sapete. Fate attenzione a non creare equivoci.

Classifica oroscopo del 22 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 22 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? La giornata di venerdì vede alla testa della classifica l'Acquario, meritatamente considerato come segno al "top del giorno", dunque in prima posizione. Periodo molto positivo anche per altri quattro segni tra i quali, tanto per citarne qualcuno, Gemelli.

Andiamo subito a scoprire la classifica al completo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, ovviamente relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 22 ottobre: