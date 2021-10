Per il mese di novembre 2021, il segno del Toro presenterà per l'Oroscopo una situazione planetaria vantaggiosa per quel che riguarda il pianeta Venere, presente nella costellazione del Capricorno. Dalla seconda settimana del mese la fortuna potrebbe giocare un ruolo fondamentale sul lavoro, mentre in amore ci sarà qualche dialogo in meno a causa di Mercurio in opposizione. Marte, in opposizione, limiterà produttivamente i nati sotto questo segno per molto tempo.

Di seguito le previsioni dell’oroscopo per i nati sotto il segno del Toro per il mese di novembre 2021.

Amore e affetti

Venere sarà nella costellazione del Capricorno, un segno di terra come il vostro. Dunque le prospettive in amore e di trovare comunque una persona che vi sappia comprendere saranno abbastanza alte. Quel che invece potrebbe stonare, in un quadro che potrebbe essere soddisfacente, sarà l’opposizione di Mercurio che purtroppo potrebbe creare degli scompensi a livello comunicativo, soprattutto con il partner, e un’altra opposizione, quella di Marte. Secondo l'oroscopo, per il momento sarà questa a portavi delle discussioni, a farvi sentire molto nervosi con la famiglia e con il partner, probabilmente anche con le amicizie. Sicuramente avrete la forza necessaria per scendere a qualche compromesso, secondo l'oroscopo, che però comporterà anche una responsabilità da parte vostra.

Lavoro

Questo Mercurio che al momento presenterà una forte opposizione fra il giorno 6 fino alla penultima settimana del mese di novembre vi darà parecchio filo da torcere sul lavoro. Innanzitutto la squadra collaborativa potrebbe presentarvi qualche lacuna a livello organizzativo secondo l'oroscopo, e questa sarà una situazione che potrebbe indurvi a lavorare in solitaria per adesso.

Non ci sarà infatti il tempo per alcuni progetti, e concluderli da soli potrebbe rendere i guadagni decisamente più remunerativi. La fortuna sarà dalla vostra parte grazie a Venere, che contribuirà per gran parte alla realizzazione dei progetti più audaci e ambiziosi.

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, la fortuna di Venere, seppur piccola, potrebbe presentarvi grandi vantaggi a fronte di posizioni planetarie complessive che non saranno così soddisfacenti.

Le due opposizioni di Mercurio e Marte secondo l'oroscopo saranno direttamente responsabili di stanchezza e irritabilità che nel corso del mese potrebbero compromettere un andamento lavorativo nella squadra professionale non congeniale alla vostra situazione. Sarà meglio fare attenzione al fisico, a concedervi del riposo in più anche se gli impegni potrebbero non permetterlo nell’immediato. Le serate dovranno essere dedicate al relax e a mitigare quel senso di spossatezza che purtroppo vi accompagnerà per tutto il mese di novembre.