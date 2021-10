Per la settimana di Halloween fra lunedì 25 e domenica 31 ottobre 2021, le previsioni dell’Oroscopo prevedono il pianeta Marte arrivare nella costellazione dello Scorpione, dove già troneggia il Sole. La costellazione della Bilancia invece avrà nei suoi gradi il pianeta Mercurio. Acquario avrà nella propria costellazione i pianeti Giove e Saturno, mentre Sagittario avrà nei propri gradi il pianeta Venere. Plutone in Capricorno e Nettuno in Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana.

L’oroscopo della settimana: relax per Acquario

1° Cancro: sicuramente l’inizio della settimana sarà costellata di affari e di tante prospettive per il mondo lavorativo, soprattutto se siete ancora alla ricerca di un impiego o se vorreste che la vostra carriera diventi sempre più rilevante.

Secondo l’oroscopo l’affettività toccherà sia l’aspetto passionale che quello relegato alla sfera romantica. Darvi da fare per la famiglia sarà una attività che sarà ampiamente ricompensata.

2° Scorpione: le grandi energie che nel corso della settimana si faranno sempre più intense e la vostra voglia di intraprendere nuovi orizzonti dal punto di vista lavorativo sempre più potente. In amore ci saranno tante novità che vi porteranno ad avere una relazione più vivace, mentre nelle amicizie ci sarà qualche faccia nuova che vi darà modo di riflettere su quelle di vecchia data in modo più disinteressato.

3° Acquario: finalmente potrete prendervi cura di voi stessi e di coloro che vi circondano con più tranquillità e raziocinio, senza dovervi stressare per una minima cosa oppure metterci tutti voi stessi per poi ricevere qualche delusione.

Avrete qualche bella sorpresa sul piano finanziario, secondo l’oroscopo, mentre sul lavoro ci saranno occasioni che vi renderanno ancora più essenziali per la squadra professionale.

4° Capricorno: avrete tante opportunità sul lavoro che vi daranno un salto di qualità nel settore professionale, tanto che nel fine settimana avrete i frutti del vostro lavoro senza dovervi sforzare ulteriormente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo l’oroscopo sul piano sentimentale ci sarà il romanticismo migliore del mese nel corso di questa settimana, anche alla luce di alcune riappacificazioni che probabilmente hanno reso ancora più affiatata la vostra storia d’amore.

Ostacoli per Leone

5° Leone: probabilmente ci saranno degli ostacoli a cui far fronte nel corso della settimana, specialmente se avete a che fare con squadra che non collabora e tanti impegni che potrebbero accavallarsi tutti in una volta.

Però le energie saranno quelle che vi permetteranno di fare qualsiasi cosa nonostante ci siano condizioni esterne decisamente avverse. Nei rapporti affettivi dovrete fare un po’ di attenzione alla comunicazione.

6° Bilancia: ci sarà un periodo di decisioni per il vostro segno, e purtroppo qualcuna potrebbe essere particolarmente difficile, mentre la stragrande maggioranza potrebbe costituire per la vostra carriera un giro di vite significativo. Secondo l’oroscopo le amicizie saranno ottimi sostegni per un weekend e un tempo libero decisamente interessante.

7° Sagittario: essere puntigliosi e stressarvi per un nonnulla potrebbe essere molto deleterio per la vostra mente man mano che passa questa settimana.

Però questo atteggiamento potrebbe fare al caso vostro se avete bisogno di distinguere qualche persona attorno a voi autentica e qualcuno che invece potrebbe deludervi. In amore dovrete prestare molta cautela alle gelosie e alle divergenze di opinioni, secondo l’oroscopo.

8° Toro: potreste entrare in conflitto con una amicizia, nonostante per voi questa non sia rilevante. Con il lavoro invece potreste avere ancora qualche sfida difficile da affrontare, soprattutto sul piano pratico. Le novità arriveranno solamente nel fine settimana, mentre ci saranno momenti nel corso della settimana che potrete liberamente dedicare ai vostri passatempi preferiti.

Pesci poco concentrato

9° Pesci: avrete un calo della concentrazione considerevole, ma in questo periodo vi sarà concesso del riposo.

Dovreste fare attenzione a non eccedere con ciò che potrebbe compromettere le vostre prestazioni lavorative, mentre con l’amore potreste non essere molto affine con il partner per determinati argomenti che per voi sono decisamente delicati.

10° Gemelli: purtroppo ci potrebbero essere delle divergenze o dei veri e propri litigi all’interno del contesto familiare o comunque affettivo in generale. Per il momento non ci saranno novità riguardanti una sintonia anche da parte delle amicizie. Il lavoro presenterà qualche lacuna, ma non ci sarà nulla che possa far pensare ad affari andati male oppure a progetti che potrebbero subire battute d’arresto.

11° Ariete: questa sorte che non potrebbe non essere dalla vostra parte potrebbe creare molti scompensi sul piano lavorativo e burocratico.

Questo incentiverà la vostra concentrazione ama anche la vostra stanchezza, soprattutto nel fine settimana. Le serate potrebbero essere motivo di pigrizia, anche dovuta alla spossatezza, secondo l’oroscopo.

12° Vergine: avrete delle spese che purtroppo vi daranno del filo da torcere per gran parte della settimana, mentre i guadagni potrebbero non essere molto “fortunati” sotto alcuni aspetti. Con il partner ci sarà un momento abbastanza lungo di incomprensione e di qualche scaramuccia. Purtroppo anche in famiglia l’atmosfera non sarà delle migliori, specialmente se in questi ultimi periodi avete espresso qualche disappunto.